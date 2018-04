Ježíšek naděluje mobily za korunu

Vánoce v obchodech se rozjíždějí na plné obrátky a ke kampaním obchodníků se přidávají i mobilní firmy. Největším trhákem budou podle zástupců operátorů levné telefony. "Cena je neustále rozhodující faktor při výběru modelu," vysvětluje Diana Dobálová z Eurotelu.

Proto také T-Mobile a Eurotel nabízejí řadu telefonů za korunu. Lákavá nabídka má svá ale: je nutné se zavázat firmě na dva roky nebo k placení určitého měsíčního poplatku.

T-Mobile ve snaze stát se co do počtu mobilních čísel jedničkou na trhu zariskoval a nabízí telefon za korunu i v předplacené sadě - ke kreditu za téměř tři tisíce. "Jsou to sice telefony s černobílým displejem, ale cena je natolik příznivá, že se nezájmu nebojíme," vysvětluje Jiří Hájek z T-Mobile.

