Ježíšek byl opět bohatý- naděloval drahé mobily

Také loňské Vánoce byly poměrně bohaté, tedy pokud je hodnotíme z pohledu našich čtenářů, kteří s pochlubili svými dárky v podobě mobilních telefonů v tomto anketním článku . Pod stromečkem jste našli různé přístroje, různých značek a pokud přihlédneme k vlastním zkušenostem a zkušenostem svého okolí můžeme vysledovat určitý nový trend. Lidé si již dávají převážně dražší telefony, dávno pryč jsou doby předplacených sad s 5110, ale stále se vše točí kolem tří nejoblíbenějších značek – Nokie, Sony Ericssonu a Siemensu. Příliš mnoho exotických značek se pod českými smrčky a borovičkami nenašlo, náš uživatel je zjevně stále převážně konzervativní. Pokud se mýlím a celá řada vás v rukou třímá nějaké zbrusu nové asijské véčko pro laiky neznámé značky, zřejmě nemáte zapotřebí se svým novým telefonem chlubit. Tento článek berte jako zhodnocení tématu uplynulých čtrnácti dnů.

„Já jsem si nadělil SE T39m a nemůžu si ho vynachválit, prostě je to o něčem jinym než SE T10s,“ píše čtenář Flasman. Naopak čtenář, který se podepisuje jako Destroyer se chlubí svou novou vyspělou Nokií: „Já jsem si letos nadělil Nokii7650. Celý rok jsem čekal na uvedení SE P800, ale nedočkal jsem se. Tak jsem se snažil utišit žal pomocí N7650. Nic moc foun, ale konečně mám v ruce foun, který se blíží mým představám o Smartfounu. Ale jen co přijde P800, tak ho šoupnu do šuplíku.“ Doufejme, že nebude muset dluho čekat a P800 se u nás objeví již v průběhu tohoto maximálně příštího měsíce a naposledy slibovaný termín uvedení nebude jako již několikrát opět změněn.

„Joo ježíšek byl stědrej přinesl mi mojí vysněnou Nokii 7210,“ píše SirScarf. Tento telefon s netradičně řešenou klávesnicí a zajímavým designem se naděloval často. „Kupodivu jsem pod stromečkem nalezl Nokii 7210, tak aspoň budu mít barevný Vánoce,“ přidává se autor nepodespaného příspěvku. Nokia 7210 se oproti původním předpokladům odborníků prodává velmi dobře a to i přes drobné problémy s firmwarem. V našich končinách je možná oblíbenější než její mladší dvojče 6610.

„Já našel pod stromečkem taky mobil, od Eurotelu, Siemens M50 i s vánočním soutěžním kupónem, a na ten kupón jsem vyhrál kredit ve výši 10 000,- Kč!!! Teď mám na pár měsíců vystaráno :)),“ pochvaluje si čtenář Levis_X. Vánoční akce operátorů a různé soutěže si i vloni našli velkou oblibu snad mezi všemi uživateli mobilních telefonů bez rozdílu věku i pohlaví. „Tak já sem málem dostal infarkt. Napřed N7650 (o ty sem věděl jelikož jsem ji platil:) ) a pak, stále to nechápu, jsem vyhrál ve vánoční soutěži 10000Kč na kredit. Prostě super nadílka:),“ raduje se Fox.

„Přál sem si T65, ale dostal sem T300 s barevným displejem a foťákem tak neni co řešit, je fakt super.Ještě tak znát někoho komu bych poslal MMS, jinak to nemá chybu,“ píše čtenář Jan Kuka. V diskuzi se poté nabídlo několik vás, kteří jste si napsali o multimediální zprávu, dokonce jste přiložili své telefonní číslo, tak snad již Honza má komu MMS posílat.

Podle vašich příspěvků se nedá hovořit o loňských Vánocích jako o žni příslušenství k mobilům. Pouze čtenář, který se podepsal jako Pete se těší z nové Li-Pol baterie: „Já jsem dostal od ježíška novou lipolku 1250mAh do mé M35i.....zase dostane po dlouhý době pořádnou dávku šťávy.....“

"Dostal jsem T65 - není to zrovna nej, ale pořád lepší, než moje bývalá Motorola T2288R ( nepřežila...:-)))),“ píše čtenář Kašpec. Také některé starší modely se pod loňským stromkem objevily, například autor příspěvku podepsaný jako Tomiq píše: „Já jsem našel pod stromečkem Alcatel OT511 (tedy oficiálně, protože ho používám už víc než týden). Sice to není bůhvíjaké dělo, ale umí všechno, co potřebuju a ještě něco navíc (cum bajšpíl polyfonní melodie). Takže jsem s ním (zatím) spokojený.

„No já tam našla N6510 prý je to jen na dobu přechodnou než vyrazí nějaké super novinky na trh..ha ha..:-)),“ píše Simona Paseková. Přejme tedy Simoně ať nějaké super novinky vyrazí na trh co nejdříve a vám všem ať je celý tento rok alespoň tak bohatý, jako byl loňský Štědrý den.