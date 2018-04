Ježíšek bude možná nosit červené iPhony

Mobilní telefon Apple iPhone 3G (Čtěte Exkluzivně: první česká recenze iPhone 3G) je hitem už dnes. Aby se ale hojně prodával i na Vánoce, bude možná představen i ve zbrusu novém červeném kabátku. Na několika fanouškovských stránkách tohoto přístroje se už objevily první koncepty takového modelu.

Líbivý telefon by měl mimo jiné propagovat i zpěvák Bono z kapely U2 v rámci kampaně RED. Část z výdělků by poté šla přímo do Globálního fondu pro boj s AIDS.

Všechny informace jsou zatím neoficiální, ale pro představení červeného iPhonu svědčí mnohé indicie. V minulosti už totiž Apple nabízel červené přístroje v rámci zmíněné kampaně. Byl to jak iPod shuffle, tak i iPod nano či červené dárkové poukázky na nákup hudby v iTunes.

Podporu kampani před dvěma lety vyjádřila i Motorola, když představila několik červených telefonů.