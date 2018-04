Ježek rád olizuje smartphone jeho majitelky, sleduje ho 200 000 lidí

19:08 , aktualizováno 19:08

Neobvyklého hráče her má doma německá studentka vysoké školy. Není to člověk, ale neobvyklý domácí mazlíček. Je to ochočený ježek, který rád olizuje smartphone své majitelky a vypadá tak, že na něm hraje hry.