Tableto-smartphone Samsung Galaxy Note 2 se začne prodávat v říjnu

Podle výrobce si netradiční tableto-smartphone od Samsungu už našel sedm milionů zákazníků. To jsou na tak specifický přístroj slušné prodejní výsledky. Není tedy divu, že v Jižní Koreji už připravují nástupce. Pravděpodobně ponese logické označení Galaxy Note 2 a začne se prodávat rok po předchůdci.

Připravovaný Galaxy Note má být ještě větší než současné provedení. Úhlopříčka displeje povyroste z 5,3 palce na 5,5 palce. Rozlišení obřího displeje naroste na 1 680 × 1 050 obrazových bodů. Displej podle všeho bude typu Super AMOLED s PenTile maticí, tedy stejně jako novinka Galaxy S III.

Nástupce tableto-smartphonu od Samsungu by měl používat dvoujádrový procesor Exynos 5250. Kapacita paměti RAM by měla dosáhnout 1,5 GB. Připravovaný nový model by měl podporovat sítě čtvrté generace LTE. Osmimegapixelový fotoaparát pravděpodobně zůstane zachován.

Připravovaná novinka dostane nové funkce S Voice, S Beam nebo SmartStay, které už nabízí nový Samsung Galaxy S III. Samozřejmostí by měla být podpora NFC. Podle modelu Galaxy S III by měl být upraven také design nového Galaxy Notu. Očekávat tak můžeme i oblejší tvary.