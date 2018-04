Ještě nemáte poutko s přívěskem na mobilní telefon? Proč?

Pokud se chystáte do Japonska a nechcete způsobit nepříjemný rozruch kolem své osoby, je dobré se před cestou informovat na místní zvyky a tradice. Ty klasické najdete v každém bedekru, Mobil.cz vám poradí, jak si neutrhnout ostudu ve světě japonské mobilní telefonie. Pokud budete chtít v Japonsku využívat mobilní telefon, nechte ten svůj doma, byl by vám tam k ničemu. V Japonsku jsou jiné standardy a ze široké nabídky několika různých služeb jako i-mode, J – phone, nebo dokonce služeb sítě třetí generace si jistě vyberete. Cena za vstup do služby a cena za její používání není o moc vyšší než u nás a těch možností, které se na vás vyhrnou. Barevné obrázky, dlouhé e-maily, polyfonické melodie, je toho mnoho a jistě vám to zabere spoustu času, než vše vyzkoušíte. My ale máme pro vás úplně něco jiného.

V Japonsku teď letí přívěsky, ne ty ke klíčům nebo za poutko kalhot, s těmi byste se zesměšnili, teď letí přívěsky k mobilům. A jak dodávají s jistou dávkou ironie japonská média, některé skupiny zákazníků, a vy jistě tušíte jaké, nejdříve vybírají přívěšek a až poté mobilní telefon, přeci jen to musí ladit. Dodejme, že některé přívěsky nemají jen estetickou funkci, ale suplují i v Asii velmi populární poutko na telefon. Asiaté se svým mobilním miláčkem chtějí chlubit, a proto ho přeci nebudou nosit schovaného v pouzdře, ale pěkně na poutku, aby byl vidět. Třeba tato móda pronikne i do Evropy a pak se vám náš přehled nejvíce populárních a módních poutek bude hodit i v naší rodné zemi. Úchytku na poutko má dnes téměř každý telefon a v nejhorším případě budete muset vrtat.

A co že to v Japonsku tak letí? Začněme tím, co většina žen a jistě i mnoho mužů považují za nejdůležitější a tím jsou city. Zkratkou pro jejich vyjádření může být velká hubička, nebo-li pusa. A proč by nemohla chybět i na vašem telefonu? V balení najdete krásně rudé hubičky rovnou dvě, abyste nemuseli studovat návod k použití, tak vám prozradíme, že ta první a větší patří k poutku, ta malá se pak připevní na anténu. Majitelé „bezanténích“ telefonů však budou muset improvizovat.

Další přívěšek na řadě potěší především mladší klienty, jedná se o námi blíže neidentifikované zvířátko, které s největší pravděpodobností bude hvězdou nějakého japonského animovaného seriálu. V redakci tipujeme, že by se mohlo jednat o genetickou mutaci králička nebo myšky, ale váš potomek by mohl být informovaný lépe. V každém případě bude mít na výběr hned tři varianty onoho zvířátka, ovšem opět omluvte naši nevědomost, lze předpokládat, že barevné kombinace jednotlivých mazlíčků budou mít nějakou souvislost, která nám unikla.

Další na řadě je poutko s přívěskem, jehož motiv bude dobře znám i našinci. Populární postavičku Snoopy najdete v krátkých „stripech“ i v našem denním tisku, takže s jeho identifikací nebudete mít problémy ani vy, ani vaše okolí. Na druhou stranu ale nebude příliš originální, přeci jen se jedná o poměrně okoukaný motiv.

I další přívěsek má velmi jasný motiv. Kdo by neznal Billa a kdo by neznal Okna. Motivem tohoto přívěsku je nový manažerský systém Office XP, takže lze předpokládat, že bude populární mezi správci sítí a dalšími zaměstnanci IT sektoru. A proč byste jej nemohli mít i vy, i když máte doma na počítači jen nesmrtelnou T602?

A teď pozor! První přívěsek pro klasicky koncipovaný telefon, nikoliv pro véčko, pro které byly určeny předchozí přívěsky. Jistě, přívěsky jsou přenosné, ale designéři si stojí za celkovou kompozicí dílka, takže byste měli dodržovat i pravidlo, pro který že typ telefonu je určený ten konkrétní přívěsek. Tak tenhle je pro mladé desperáty a to nejenom z oblasti Jihočínského moře, kde se pohybuje největší koncentrace vzorů pro tento motiv. Pirát je nestárnoucí postavička a jistě potěší mnoho zákazníků a v balení dodávaný škuner celkový dojem jen vylepší. Jen jestli to celé není příliš neskladné.

A teď jedna lahůdka. Jednooký ďáblík na vás bude mrkat svým očkem z dalšího přívěsku, který vám dnes představujeme. Jeho pohledu nelze uniknout, a pokud přece, jeho pro změnu dvouoký kamarád kulička mu jistě pomůže. Opět nás omluvte, že nevíme přesně, z jakého seriálu tato bizardní postavička pochází. Třeba bude mít atraktivní jméno, my jsme si ho pojmenovali jako „jednoočko“ a stal se naším redakčním favoritem.

Mnohé dámy jistě namítnou, že zatím se jednalo především o motivy pro mužskou část populace. Ten další je ale jen pro ně, i když... K růžovému poutku jedině růžový telefon, který asi budete u nás shánět obtížněji, ale v Japonsku se jedná o běžnou barvu telefonních aparátů. Tématem přívěsku jsou dvě sladké kočičky, které se na vás budou jen a jen usmívat. A co teprve samotné poutko. Žádný tenký plast, ale poctivá výšivka na hedvábném proužku látky s něžnými grafickými motivy nenechá jistě ani jedno oko suché.

Politika je všudypřítomná a nevyhnula se ani přívěskům k mobilním telefonům. Pokud by vás zajímalo, kdo že je to na dalším poutku, tak vám můžeme prozradit, že se jedná o předsedu Japonské Liberálně Demokratické Strany. Jeho jméno je Junichiro Koizumi a v našich zeměpisných šířkách se ho budete muset naučit nazpaměť, abyste zvědavcům mohli pohotově odpovídat, kdo že se vám to kinklá u mobilu. V Japonsku se však jedná o hit. U nás by to chtělo trochu jiný obličej a k němu i jiný doplňkový předmět, než je v japonském případě soudek. I když, i u nás by asi našel uplatnění.

Jeden kop následuje druhý, ruce kmitají a drásavé výkřiky přivádějí soupeře k šílenství. Kdo to je? No přece nesmrtelný Bruce Lee, legenda bojových sportů. Tato jistě i u nás populární postava stála modelem tvůrcům dalšího přívěsku, a jak sami z obrázků můžete posoudit, je plně funkční. Žádné statické pózy, ale pěkně tvrdá akce s každým pohybem vašeho mobilu, to je připoutkovaný Bruce Lee, japonský hit z první desítky nejoblíbenějších poutek k telefonu. A abyste si nemuseli brát telefon i do vany, tak je Bruce odepínatelný. Jeho plastové tělo vydrží podle výrobce neomezený počet ponorů pod hladinu, což se o jeho mateřském telefonu rozhodně tvrdit nedá.

A na závěr opět něco imaginárního. Jedná se o motiv zřejmě čuníka pro štěstí, ale jeho doširoka otevřená ústa mohou mít další a pro nás zatím neznámý význam. Z nabídky různých barev si jistě vybere každý, škoda jen, že kulička, která je jeho součástí, je jen a pouze zelená.

Z obrázků je patrné, že ani nejmodernější technologie se neobejde bez na první pohled archaických doplňků. Tak alespoň na poutka na mobilní telefony nahlíží běžný Evropan, pro kterého bylo poutko něco, za co mohl držet telefon tak před pěti sedmi lety. I následná první unipouzdra stále vybavená doplňkovým poutkem o ně rychle přišla. Možná ještě dnes najdete ono úhledné černé poutko někde zastrčené v šuplíku a to včetně elegantní karabinky. Jestli nechcete čekat, až se originální japonská poutka přeženou přes kontinentální Asii do Evropy, můžete popustit uzdu své fantazii a po návštěvě nejbližší pouti či jarmarku můžete ono zapomenuté poutko dotvořit k obrazu svému. Buďte „in“ dříve, než bude mít onen doplněk každý. Pokud byste si však raději dopřáli originál, klikněte na poslední fotografii a získáte plánek, jak se dostat do prodejny společnosti Handy, kde ona báječná poutka prodávají. Je to kousek od nádraží...