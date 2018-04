Ještě nemáte dárky? Co můžete koupit i na Štědrý den

Vánoční dárky - taky je to vaše noční můra? Všude v obchodech davy lidí a vy stále ještě nemáte nic koupeno. A co to udělat letos jinak? Nakupte věci pro mobil. Teď nemyslíme jen příslušenství, ale třeba i obsah – tapety, vyzvánění nebo nějakou tu hru. Takový pěkný obrázek může leckomu udělat větší radost, než nějaký drahý neosobní dar.

Hned na úvod předesíláme, že nechceme udělat kompletní přehled toho, co nabízejí české servery. Snažili jsme se jen vybrat, co nás z nějakého důvodu zaujalo a třeba vás trochu inspirovat. Ostatní je na vás. Takže co můžeme koupit?

Kredit

Pro majitele předplacených karet je kredit jedním z nejoblíbenějších vánočních dárků. Ostatně každoroční přetížení dobíjecích center operátorů o tom svědčí. Když rozbalíte kupón pod stromečkem, můžete na dobíjení nějakou dobu čekat.





Dnes už ani nemusíte kupovat klasické kupony, i když ty se pod stromeček hodí nejvíce. Pokud budete před Vánoci nakupovat v Globusu, můžete svým blízkým dobít kredit rovnou při placení na pokladně, dobíjet můžete i v bankomatech nebo přímo ze svého účtu prostřednictvím přímého bankovnictví (internet nebo GSM banking).

Pokud budete dobíjet zrovna na Štědrý den – ať už kupónem nebo přímo – a obdarovanému nepřipíše operátor kredit okamžitě, neděste se. Přetížená účtovací centra zpracovávají požadavky postupně a tak dojde k připsání kreditu třeba až druhý den ráno.

Jak se platí obsah

Ani nakupování melodií, obrázků či dalšího obsahu není nijak složité. Všechny servery, které vám dnes představíme, nabízí jako nejjednodušší způsob placení SMS se zvláštní sazbou. U každé položky je uveden objednávací text a číslo, na které se má SMS odeslat. Zpátky obvykle přijde tzv. WAP Push odkaz – internetová adresa, ze které se prostřednictvím WAPu stáhne obsah do vašeho mobilu. A nemusí to být jen váš mobil – dárek přece dáváme někomu jinému. Pak jednoduše zadáte do SMS i číslo toho, koho chcete obdarovat. SMS s odkazem pak přijde jemu, ale cena za obsah bude odečtena z vašeho účtu.

Některé servery navíc umožňují vytvořit si kreditní účet (opět pomocí SMS se zvláštní sazbou nebo třeba převodem na účet) a z tohoto kreditu pak čerpat za obsah. Výhodou je, že pak jej můžete objednávat pěkně pohodlně prostřednictvím webu a navíc často dostanete i nějakou slevu nebo bonus.

V každém případě, než někomu obsah pošlete, zamyslete se, jaký má telefon – ne všechny zvládnou MP3 vyzvánění nebo tu kterou Java hru. U každé položky je i seznam podporovaných mobilů, takže se stačí podívat.

Melodie a hlášky

Pokud se někomu rozhodnete udělat radost zajímavým vyzváněním nebo hláškou, nemůžete udělat chybu. Melodie obvykle nejsou nijak drahé, zaplatíte za ně někde mezi 10 Kč za polyfonní vyzvánění až po nějakých 90 korun za reálné MP3 zvonění.

A kde můžete melodie sehnat? Začněte třeba na našem webu, přichystali jsme pro vás celkem slušnou zásobu melodií. Když budete chtít na někom šetřit, můžete mu pořídit monofonní nebo polyfonní melodie třeba za 7 Kč. Pochopitelně nemusíte tolik šetřit, můžete poslat třeba nějakou zajímavou hlášku za 20 Kč (třeba Už nemůžu, umírám a ten kdo to slyší, ať koupí k vánocům mému pánovi nový mobil!), případně můžete poslat i nějaké to reálné vyzvánění.

Zákazníci O2 si mohou vybrat melodie z O2 Active, exkluzivně například obsah související s novým pokračováním dobrodružství Jamese Bonda nebo si vybrat z Vánoční kolekce zvuků, hlášek a melodií. Na T-Zones si mohou zákazníci T-Mobile vybrat z podobně široké nabídky, stejně jako na Vodafone Live.

Po vánočním (a jakémkoli jiném obsahu) se můžete podívat třeba na Mobilem.cz, případně na Redboss.cz, kde najdete exkluzivně pár docela zajímavých hlášek – náš favorit je určitě opilý mobil hlásící vyzvánění, ale najdeme zde i samozřejmě speciální vánoční kolekci. Povedená kolekce vánočních hlášek se nachází i na Wapstránkách.

Tapety a obrázky

Takže zvonění bychom měli, teď někoho dalšího (nebo toho samého) potěšit nějakým pěkným obrázkem. Troufneme si tvrdit, že hitem letošních Vánoc budou určitě čivavy s parohy nebo santaclausovskou čepičkou, najdeme je na portálu Vodafone Live. Ještě než opustíte tenhle web, objednejte někomu obsah z Ro(c)ku podvraťáků.

Ovšem i my jsme pro vás připravili zajímavou kolekci. Myslíme, že jasnější důkaz, že Santa Claus může být skutečně hodně sexy asi nenajdete – a máte super dárek za 20 Kč.





Na T-Zones zase najdete exkluzivně tapety a obrázky z nového filmu Eragon (29 Kč), spoustu zamilovaných tapet (25 Kč) nebo erotických (29 Kč). A pak samozřejmě tisíce dalších obrázků. Na O2 Active zase najdete třeba obrázky k novému Bondovi, Době ledové 2 či k novému animovanému pokračování Asterixe a Obelixe. A pochopitelně, ani tady nechybí stovky dalších obrázků a speciální Vánoční kolekce.

Stovky obrázků najdete také na Redboss.cz, WAPstránkách, kde rozhodně doporučujeme speciální Vánoční kolekci nebo na Mobilem.cz.

Na všech uvedených serverech si můžete stáhnout i MMS obrázky, a ty pak rozeslat všem pro radost, případně si vybrat z nabídek videí – naše Mouchy rozhodně neignorujte!

Java hry

Pokud chcete někomu udělat trvalou radost, kupte mu Java hru – přece kdo si hraje nezlobí a současné Java hry obvykle nedohrajete za pár minut. Takže tenhle dárek si opravdu obdarovaný užije. A neříkejte, že existuje někdo, kdo ještě nehrál ani jednu Java hru. Jen si v tomhle případě opravdu dávejte pozor na to, abyste správně trefili typ telefonu, na který hru chcete poslat.

Začněme nejprve u operátorů – na O2 Active rozhodně doporučíme Call of Duty 3 (80 Kč) nebo hru k dvojce Doby ledové (50 Kč). Vlastně za 50 Kč nyní pořídíte v akci nejoblíbenější letošní hry! Na T-Zones najdete hry k Eragonovi (59 Kč) nebo novému animovanému snímku Lovecká sezóna (59 Kč). Na Vodafone Live zase stojí za pozornost mobilní verze Milionáře nebo Monopoly (obojí 90 Kč), které vás pohltí na slušnou dobu.

Originální hry pak hledejte třeba na Redboss.cz, který patří k našim předním vývojářům – hry zde seženete za 20 Kč i za 150 Kč, záleží, co si vyberete. Rozhodně mrkněte na hru k filmu Da Vinci Code (79 Kč), na Wapstránkách nepřehlédněte třeba nabídku Symbianových her, případně Mophun nebo Javových – tady sežene hry zdarma, ale také licencované tituly přes stovku. Totéž platí i o serveru M-Game.cz. Třeba taková Buffy, lovkyně upírů nebo graficky dokonalá 3D Alpha Zone.

A spousta dalšího

Tak to by bylo. Myslíme, že obsahem můžete obdarovat skutečně každého – nabídka je více než široká. A co takhle udělat někomu takový hezký balíček – hra, zvonění a tapeta? Třeba šavlozubá veverka z Doby ledové je k tomu úplně ideální.