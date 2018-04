Ještě k PDAToolBoxu - T415 v low-endu - a další aktuality

Sony Clié T415 už jen za $220!

Sony snížila cenu Clié T415 na $220. Počítač se tak dostal do kategorie low-endových modelů a je nejlevnějším PDA s Hi-Res rozlišením 320x320 pixelů.

Je to již druhá sleva tohoto PDA, které stálo původně $300. T415 stojí nyní jen o $20 víc než S360, který má ale klasické rozlišení 160x160. Je tedy možné, že i tento model bude zlevněn (jeho předchůdce S320 stál $170).

K barevnému Visoru Prism kamera zdarma!

Když si do konce března 2002 koupíte handheld s barevným displejem Visor Prism, dostanete zdarma navíc digitální fotoaparát Eyemodule digital camera. Nabídka platí pro nákup ze shopu Handspringu.

Eyemodule Digital Camera se nyní prodává za $49,95. Používá displej Visora Prism jako hledáček, má pevný focus a automatickou expozici. Víc informací o fotoaparátu naleznete zde.

Palm m130 a m515 - doslova každým dnem

Informace o dodávkách nových modelů Palm Inc. do shopů se valí ze všech stran (i od nás :-), takže se zdá, že firma nezopakuje loňskou chybu a dodá nové modely ještě před CeBITem.

Bližší informace o obou nových modelech najdete zde, tady si zase můžete prohlídnout první obrázek barevného m130.

O co jde nyní, to jsou ceny, předpokládá se, že Palm m515 se bude prodávat za $400 jako jeho předchůdce m505. Palm m130 by měl začít někde na $280

Jornada 928 za $870!

Počáteční nadšení nad WDA od Hewlett-Packard Jornada 928 poněkud "chladí" informace o předpokládané ceně - $870 (999 EUR) je přeci jen pěkná "pálka").

CCS styly na Palmu

Editor CCS stylů vyvinula a prodává firma Pine Tree Software. Ta loni začala prodávat první HTML editor pro PalmOS s názvem Torpedo. Oba programy spolu umí spolupracovat.

Ještě k PDAToolBoxu!

Dostal jsem několik emailů k mým příkrým soudům k programům vyrobeným v PDAToolBox, které část čtenářů pochopila, že mám výhrady k PDAToolBoxu jako takovému. Není to tak. Sám mám PDAToolBox zaregistrovaný a používám jako nejrychlejší možnost, jak si vytvořit drobnou aplikaci "na míru" (tento týden poskytnu čtenářům svůj "program" na evidenci služebních cest, protože se mi docela osvědčil). Mé výtky patřily výrobcům "software", kteří v tomto prostředí "produkují" stovky podprůměrných produktů podobných jako vejce vejci, nekonečné řady "trackerů" čehokoliv, za což si neváhají říct o neadekvátní poplatek - třeba $10. Vím, že je to jejich svaté právo, ale je i mým právem takovéto produkty reálně zhodnotit.

PDAToolBox je vynikající na vytváření nejrůznějších uživatelských databází, které nechcete mít z různých důvodů evidovány v databázovém produktu (třeba chcete mít víc polí jedné položky na jednom řádku (což takřka žádný databázový program neumí) apod.