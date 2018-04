Ještě dostupnější Java hry u T-Mobile

Nové Java hry určené pro další typy mobilních telefonů nabízí od dnešního dne svým zákazníkům společnost RadioMobil. Stahovat a ukládat hry programované v jazyce Java tak již mohou kromě majitelů modelu Siemens MT50 také uživatelé mobilních telefonů Nokia 3410, Nokia 6310i a Nokia 7650. Přistup k nabízeným hrám je možný přes WAP a nově také prostřednictvím internetu a SMS.

Přístup k Java hrám je nyní možný prostřednictvím tří uživatelských rozhraní. Nabízené hry si lze jednoduše objednat z webu, WAPu nebo prostřednictvím SMS a následně si je nahrát do svého mobilního telefonu nebo poslat na jiný telefon jako dárek. Pro objednání hry na jiné telefonní číslo zákazník nemusí vlastnit telefon podporující technologii Java.

Na internetu najde uživatel Java hry na http://www.t-zones.cz v sekci Downloads pod odkazem Java hry. Po zadání typu telefonu se mu zobrazí seznam nabízených her. Pro objednání vybrané hry uživatel zvolí odkaz „Objednat“ a vyplní číslo, na něž chce hru poslat. Na toto číslo bude poté zaslána wapová záložka, jejímž prostřednictvím lze hru stáhnout do mobilního telefonu.

Pro objednání Java hry přes WAP zvolí uživatel položku „Downloads“ nebo „t-games“. Po výběru požadované hry zvolí „Stáhnout tuto položku“ a následně buď ponechá své telefonní číslo, nebo zadá číslo svého známého, kterému chce hru poslat.

Třetí možností pro objednání Java hry je SMS obsahující klíčové slovo a zkratku vybraného motivu. Po jejím odeslání na číslo 5005 zákazník obdrží wapovou záložku, jejímž prostřednictvím si může hru stáhnout do svého telefonu. Pokud chce zákazník poslat hru na jiné než svoje telefonní číslo, doplní je na konec této objednací SMS. Například pro zaslání Java hry Sheriff na telefon Siemens MT50 na číslo 603 123 456 uživatel odešle SMS ve tvaru: SMT50HRA SHERIFF +420603123456.

Veškeré nabízené Java hry jsou rozděleny do položek Java hry 1 a Java hry 2. Za stažení jedné hry v položce Java hry 1 nyní zákazník zaplatí 30 Kč bez DPH (31,50 Kč s DPH). Hry v položce Java hry 2 jsou až do odvolání zdarma; tyto hry lze stáhnout pouze do vlastního mobilního telefonu a poté je zákazník může využívat po dobu jednoho měsíce (30 dnů). Cena za připojení přes WAP je účtována dle tarifu zákazníka.