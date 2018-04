Jenom na volání už nevyděláme, říká šéf Telecomu

„Moc toho o něm nevím, ale už se těším na to, co objevím,“ říká Smith.



Už víte, co nového přinesete zákazníkům v Česku?

Teprve se usazujeme, ale zákazníci budou mít logicky jiné požadavky, než na jaké jsme zvyklí. Budeme se snažit využít hodnotu měděného telefonního kabelu. Sám o sobě už takovou hodnotu nemá, proto zákazníci odcházejí. Chceme to zvrátit tím, že nabídneme více služeb - datových, internetovou telefonii, video, video na objednávku.

Kolik utíká od pevných linek zákazníků?

Ztrácíme šest procent zákazníků ročně. To je poměrně dost. Pokud se rozšiřují služby mobilních operátorů, logicky k tomu musí docházet. Bylo to tak ve všech zemích Evropy. Nicméně si myslíme, že je čas v Česku tento trend zastavit.

Mohou se vůbec lidé vrátit k telefonování na pevné lince?

Mobilní telefon nabízí proti pevné lince daleko větší volnost a můžete si ho přizpůsobit. Pevnou linku si těžko upravíte podle svého vkusu, takže je vnímána jako telefon pro celou rodinu. Mobil je váš osobní doplněk, který si uděláte podle svého. Proto se u hlasových služeb očekává, že odliv volání na mobil bude pokračovat. Na celém světě se postupně volání přes pevnou linku stává levnější a lidé očekávají, že bude i nadále zlevňovat. Postupem času třeba bude zcela začleněno do měsíčního paušálu a už se nebude účtovat hovorné.

Kdy to bude?

Upřímně nevím. Připravujeme takové projekty, které jsou na půl cesty a ty postupně uvádíme na trh. Zaznamenali jsme relativně dobré přijetí balíčků Telefon Volno a Volno plus, zhodnotíme situaci a budeme na tento vývoj navazovat.

Telecom nabízí čím dál víc nových služeb, jako je internet, televizní vysílání. Co bude s klasickým telefonováním?

Naše budoucnost nemůže být založená jen na hlasové telefonii, protože to by vedlo ke ztrátám. Vidíme budoucnost v datových službách, ať už budou poskytovány stoprocentně ze strany Telecomu nebo ve spolupráci s třetí stranou. Třeba internetová telefonie nám do jisté míry umožní personalizovat i pevnou linku pro volání. Obdobně, jako si lidé utvářejí svůj mobil. Umožní nám například přidělit jedné lince tři čtyři čísla, takže několikačlenná domácnost bude mít jednu přípojku, ale každý člen rodiny své číslo.

Kdy se lidé dočkají nových služeb?

Předpokládáme, že v průběhu dalších dvanácti měsíců. Zatím nevím, která ze služeb přijde dříve, která později. Například internetové telefonování už testujeme. Určitě je to služba, jejíž zavedení nebude představovat takový problém.

Budete zlevňovat služby?

První věc, kterou jsem se naučil, když jsem začal pracovat, je to, že cena je relativní. Nemůžete říct, že je něco drahé a něco levné. Závisí to na momentální nabídce a poptávce. Český trh je citlivý na cenu, na druhé straně se odvažuji tvrdit, že zdejší zákazníci jsou vyspělí a za své peníze požadují kvalitní služby. Naší strategií pro zdejší trh bude zvyšovat kvalitu. Nebudeme se pouštět cestou snižování cen. Pokud by domácnost měla jen telefon a na něm pouze hlas, byli bychom nuceni snižovat ceny, ale chceme rozšiřovat služby. Měděný kabel má i v dnešní době velkou hodnotu, kde by byly služby jako Google nebo Skype bez přístupové sítě.

Jakou roli bude mít Eurotel, který teď čelí poměrně ostrým útokům od konkurence?

Ten útok už probíhá dlouho. Je pravda, že po změně metodiky vykazování počtu předplacených zákazníků se T-Mobile v počtu SIM karet dostal na první místo, ale v objemu výnosů Eurotel nadále vede. To je pro mě důležitější kritérium. Čísel můžete mít, kolik chcete, ale je to o tom, kolik peněz jste schopni utržit. Dá se říct, že T-Mobile a Eurotel jsou na podobné úrovni, nyní přichází Vodafone. Trh bude velice konkurenční. Ale nebylo to tak, že bychom si do dnešní doby nějak lebedili a teprve nyní se přiostřilo. Tři operátoři budou tlačit trh dopředu. My se nelekneme příchodu Vodafonu. Ve Španělsku si již konkurujeme mnoho let a dá se říct, že boj vyhráváme. Konkurence nás drží ve střehu a jsme nuceni být fit.

Jak budou mobilní firmy o lidi bojovat?

Určitě se budou předhánět v nabídce internetových služeb tak, aby zákazníci přestali potřebovat pevnou linku. My máme kombinovanou strategii. Chceme nabízet služby na základě pevných linek i mobilní sítě třetí generace. Jdeme cestou sbližování pevných a mobilních telefonů, naše nabídka je daleko širší, lépe strukturovaná.

Přejmenujete Telecom a Eurotel?

Zvažujeme případnou změnu značky, rozhodnutí o čase a její podobě ještě nepadlo. Teď se ptáme našich klientů, jak by vnímali případnou změnu. Budeme se ale snažit, aby byla navázaná na to, jak budeme zlepšovat služby a rozšiřovat jejich nabídku.

Odkupem jste získali další část akcií, plánuje stažení z burzy?

Ne. Takové plány nemáme. Nevadí nám být na zdejším trhu.

Plánujete výplatu dividendy?

Toto rozhodnutí ještě nepadlo.

Co vás překvapilo po příchodu do Českého Telecomu?

Nepříjemně mě překvapila poměrně velká fluktuace zaměstnanců. Telefónica je preferovaným zaměstnavatelem na všech trzích, kde působí. Trochu nás to znepokojilo, protože chceme mít dobrý a stabilní tým. Určitě to má své důvody, o kterých nechci spekulovat.

Příjemně mě překvapilo, že ve firmě jsou lidé mladí, dynamičtí a profesně velmi dobře připravení. Já pocházím ze severu Španělska, z oblasti města Bilbao, a tam jsme proti jiným Španělům trochu rezervovaní. Většinou se snažíme s člověkem blíže seznámit a teprve později se otevřít. Myslím, že Češi jsou podobní. Proto se tady cítím dobře a nemám problém s tím, že by Češi nespolupracovali. Poté, co se poznáme, jsou to velice příjemní a milí lidé. Cítím se tu dobře já i celá moje rodina.