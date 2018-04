Jen slavné jméno nestačí: recenze LG KC910 Renoir

LG bylo jedním z prvních výrobců, kteří zareagovali na fenomén dotykových telefonů. Model KC910 Reoir je tak již několikátou generací dotykových přístrojů od LG a přináší opravdu výbornou výbavu.

LG KC910 Renoir, levnější model KP500 Cookie a starší KU990 Viewty.

Mobilní telefon s plně dotykovým ovládáním a kvalitním osmimegapixelovým fotoaparátem.

Renoir je přímým soupeřem nedávno recenzovaného Samsungu M8800 Pixon. Oproti němu navíc nabídne wi-fi a třeba manuální ostření u fotoaparátu s xenonovým bleskem. Jenže Renoir má také nedostatky, které jej zbytečně sráží.

Vzhled a konstrukce – šedá myš

Tím prvním faktorem, který je na KC910 Renoir přinejmenším podivný, je jeho vzhled. U telefonů s velkým dotykovým displejem je pro designéry těžké vymyslet něco originálního, u LG ale tentokrát asi ani invenci nehledali. Renoir je nenápadný, jednoduše tvarovaný telefon se zaoblenými rohy. Kam se podíváte, vládne šedá barva.

Design je sice velmi subjektivní záležitostí, ale při našem testování jsme opravdu nepotkali mnoho lidí, které by design KC910 zaujal. Nenápadný design samozřejmě nemusí být na škodu. Jenže LG kombinuje obyčejný vzhled také s obyčejnými materiály. KC910 působí hodně plastově a dojem vůbec nezlepší vystouplý prstenec fotoaparátu na zadní straně telefonu.

Nechceme se tedy nijak vnucovat a berte to jenom jako náš názor, ale KC910 se nám vůbec nelíbí. Zajímavé je však KC910 porovnat se sesterským modelem KP500 Cookie. Tento o více než polovinu levnější model využívá velmi podobné designové prvky jako Renoir, jenže nějakým záhadným způsobem u něj fungují daleko více.

A tak zatímco Cookie nelze upřít jistou dávku elegance a dokonce snad i stylu, u Renoiru nemůže být o ničem takovém ani řeč. Pokud vezmete oba telefony vedle sebe do ruky, hádali byste, že právě Cookie je dražším z dvojice.

Podivný vzhled a nepříliš atraktivní použité materiály naštěstí nemají vliv na kvalitu zpracování Renoiru. Ta je na slušné úrovni, nikde nic nevrže a materiály by měly být trvanlivé. Líbí se nám třeba podle našich zkušeností velmi odolné krycí sklíčko displeje. Ani po delší době jsme na něm neobjevili prakticky žádné škrábance, což se o mnohých konkurenčních přístrojích říci nedá.

Kvalitně působí také konstrukce krytu baterie, který tvoří celou zadní část telefonu a přechází i do stran. Tím pevně sedí na svém místě a neměli bychom se z pod něj dočkat nějakých pazvuků.

Displej a ovládání – zklamání z rozlišení

Ani displej KC910 Renoir nás výrazně nepřesvědčil o svých kvalitách. Nabízí rozlišení 240 x 400 pixelů na úhlopříčce rovné 3 palce. To je stejné rozlišení, jako má třeba zmíněný konkurenční Samsung Pixon, který ale nabídne o dvě desetiny palce větší úhlopříčku.

Přesto na nás displej působí jemnějším dojmem, rastr je u KC910 zřetelnější. Displej KC910 opět neobstojí ani v přímém porovnání s levnějším modelem Cookie. Ten nabídne živější barvy, větší jas a subjektivně méně viditelný rastr. Nedovedeme si to tak úplně vysvětlit, protože by bylo logické, aby displeje v obou telefonech byly shodné. Možná je displej Renoiru více zapuštěný a krycí sklo zhoršuje kvalitu obrazu.

Ovládání KC910 zajišťuje uživatelské prostředí Touch UI. Jde opět o evoluci předchozích variant, přičemž s tou první jsme se setkali už u LG Prada. Úvodní obrazovka prostředí je hodně podobná třeba té známé z dotykových Samsungů – dole najdeme čtyři ikony, na obrazovku si pak můžeme umístit libovolné Widgety. S těmi se ale pracuje trochu jinak než u Samsungu.

Pro přesun nebo změnu Widgetů na obrazovce totiž musíte stisknout malé tlačítko „w“ v dolní části obrazovky právě nad ikonami. Teprve tehdy se objeví lišta s Widgety. Odtud můžete vytáhnout kterékoliv z Widgetů na obrazovku a jiné sem zase „uklidit“. S Widgety na ploše můžete v tuto chvíli hýbat. Pokud ale z tohoto režimu vystoupíte, s Widgety na obrazovce již hýbat nelze. Někomu může tento způsob vyhovovat, jiný bude preferovat způsob práce u Samsungu.

Problém je v docela omezené nabídce Widgetů, která se nedá nijak rozšířit. Menu má čtyři tematické záložky na pravé straně, tak jak tomu bylo už u Prady. Je vcelku logicky uspořádané, telefon při volbě jakékoli položky zavibruje. Vibrace se dají vypnout. Telefon nabídne dvě grafická schémata a různé tapety na úvodní obrazovku. V menu však trochu otravují animace při změně záložek, které zpomalují procházení jinak vcelku svižného systému.

Dobře je vyřešen zámek klávesnice, který má jak virtuální ikonu na displeji, tak tlačítko na pravém boku, těsně nad spouští fotoaparátu. Obě tlačítka je potřeba chvíli podržet a klávesnice a displej se odemknou.

Trochu neobvyklá je funkce středové klávesy pod displejem. Pokud jste v menu, její zmáčknutí vyvolá seznam všech právě spuštěných aplikací, na titulní obrazovce se zase klávesa postará o zobrazení seznamu až devíti nejpoužívanějších aplikací. Tento seznam si můžete libovolně upravit.

Baterie – normální stav

LG KC910 Renoir má relativně malou baterii s kapacitou 1 000 mAh. To není na multimediální mobil dané třídy opravdu mnoho. Výdrž Renoiru se ale pohybuje v obvyklých mezích – vcelku bez potíží se s ním dá při vyšší zátěži pracovat dva dny, samozřejmě není problém telefon vybít za jeden den. Při střídmějším používání se dostanete i přes tři dny.

Telefonování a zprávy – plýtvá místem

Výbava pro telefonování a práci se zprávami je u KC910 Renoir prakticky kompletní. Nechybí nic podstatného včetně profilů nebo podpory videohovorů. Práce se všemi funkcemi ale není vždy tak pohodlná, jak bychom si představovali. Opět jde o drobné detaily, které vás mohou při používání mrzet.

Tak například, vcelku zvláštně funguje samotné vyhledání kontaktu a zavolání na něj. Mezi čtveřicí ikon v dolní části obrazovky najdeme úplně vlevo ikonu pro vytáčení. Pokud na ni ale klepnete, můžete opravdu jen na virtuální klávesnici vytočit číslo – vyhledávání v seznamu se zde nekoná. Pro vyhledávání, ale i veškerou další práci s kontakty slouží teprve druhá ikona zleva, která vás zavede do adresáře.

V něm můžete mezi kontakty listovat tak, jak to známe z Apple iPhonu, a můžete také vyhledávat. Jenže to nejprve musíte klepnout do políčka pro vyhledávání, pak se teprve zobrazí virtuální numerická klávesnice. Jiná klávesnice není pro vyhledávání k dispozici a telefon neumí v kontaktech hledat pomocí slovníku T9, což dnes již většina soupeřů zvládá. Z vyhledání a vytočení jednoho kontaktu se tak může stát téměř román na pokračování.

Při psaní SMS zpráv zase LG KC910 Renoir trochu zbytečně plýtvá místem. Ke zprávám se dostanete rychle pomocí třetí ikony na úvodní obrazovce, pokud ale chcete začít psát novou zprávu, není tato ikona tou nejrychlejší cestou. Lepší je stisknout středové tlačítko a zvolit položku „nová zpráva“ nebo vybrat stejnou položku ihned po vstupu do menu. Při psaní zprávy si můžete vybrat, zda budete psát pomocí numerické klávesnice, nebo qwerty klávesničky. Ta se automaticky zobrazí po přetočení telefonu. Editor zpráv ale trochu zbytečně plýtvá místem – vidíte jen minimum napsaného textu a třeba virtuální qwerty klávesnice také zrovna mnoho místa nedostala. Píše se na ní ale vcelku pohodlně, i když to samozřejmě vyžaduje více soustředění než u telefonů s hardwarovou klávesnicí. Psaní zpráv nám ale lépe šlo na Samsungu Pixon.

Organizace a data – máme wi-fi i GPS

Na telefon bez otevřeného operačního systému je v datové oblasti Renoir vybaven prakticky maximálně. Nechybí totiž ani funkce, které nejsou prozatím v kategorii „hloupých“ telefonů samozřejmostí – řeč je o technologiích wi-fi a GPS. Prvně jmenovanou využijete pro přístup k internetu třeba skrze vestavěný prohlížeč NetFront nebo k mnoha službám Google. Přítomno je vyhledávání, Gmail, YouTube, služba Blogger a samozřejmě stále populárnější Mapy. Právě v nich se lépe zorientujete pomocí vestavěného GPS senzoru, zvládnete i základní navigaci z místa na místo. Plnohodnotnou hlasovou turn-by turn navigaci ale telefon neobsahuje.

Organizační funkce jsou opět prakticky kompletní – je tu kalendář, úkolovník i poznámky, nechybí kalkulačka, převodník jednotek a měn, světový čas, stopky nebo hlasový záznamník. Díky vestavěnému GPS modulu a pohybovému senzoru se velmi zajímavou stává aplikace ukrývající se pod nenápadnou položkou Trénink. U ní si můžete nastavit, jakou vzdálenost chcete uběhnout nebo jak dlouho chcete běžet, telefon pak provádí odpočet a může vás v pravidelných intervalech upozorňovat na pokrok pípáním.

Telefon lze samozřejmě připojit k počítači a zvládne i USB Mass Storage. Bohužel je ale nutné využít speciální tovární kabel, Renoir nepoužívá standardní konektor. Standardní jsou pouze paměťové karty microSD, my jsme ale v balení s telefonem žádnou kartu nenašli, a tak jsme si museli vystačit se zhruba 100 MB vnitřní paměti.

Zábava – fotoaparát hraje prim

V našem nedávném srovnání osmimegapixelových fotomobilů jsme LG KC910 Renoir pasovali do role černého koně, jeho fotografie by se mohly uživatelům líbit nejvíce, díky jejich relativně vyvážené kvalitě. Ve vašem hlasování však LG propadlo, snad hrály roli sympatie ke značkám soupeřů. (čtěte - Test nejlepších fotomobiů. Rozhodnout o vítězi můžete sami)

Kvalita fotografií z Renoiru je totiž opravdu na výborné úrovni. Ve srovnání jsme trochu kritizovali ovládání a připomeneme, že si LG třeba nepamatuje nastavení některých položek v menu, a tak je třeba při každém startu fotoaparátu vše zkontrolovat, což je dost otravné. Vcelku na nic je také ruční ostření, které na rozdíl od modelu Viewty, kde se ostřilo prstencem, funguje pomocí posuvníku na displeji. Ten se ovládá dost nesnadno.

S Renoirem můžete natáčet také video a to ve VGA rozlišení rychlostí 30 snímků za sekundu, nebo QVGA se 120 snímky za sekundu. Telefon nabídne pro prohlížení fotografií nebo videí i televizní výstup, patřičný kabel si ale budete muset dokoupit.

Kromě kvalitního fotoaparátu nabídne Renoir i další multimediální funkce. Samozřejmostí je přehrávač hudby a videa – videopřehrávač nemá problém s DivX videi. Dodávaná sluchátka mají kabel s redukcí na 3,5 mm jack, takže pokud by vám nevyhovovala, můžete je vyměnit za jiná. Jejich kvalita je ale pro běžného uživatele vcelku dostačující.

Trochu zklamáním je herní výbava Renoiru. Ta je totiž prakticky nulová. Najdeme tu jen dvě hry, které využívají vestavěný senzor – kostky (prostě dokola házíte kostkami, žádný smysl hra nemá) a kolo štěstí, které také slouží spíše pro kraťounké pobavení než pro delší hraní. Do telefonu si tedy budete muset doinstalovat javové hry.

Shrnutí – LG umí i lépe

Upřímně řečeno je pro nás nové LG s uměleckým jménem vcelku zklamáním. Jednoduše víme, že LG dovede vyrábět lepší telefony a to samé jsme si ověřili u konkurence. Daleko více než KC910 Renoir se nám tak líbí třeba levnější model KP500 Cookie.

Ten sice nabízí jen třímegapixelový fotoaparát a obejít se musíme bez GPS, wi-fi i podpory 3G, zato vypadá Cookie lépe a nabízí pocitově daleko lepší displej. A samozřejmě podstatně příjemnější je i cena.

LG KC910 Renoir je totiž docela drahý telefon, i když je pravda, že cena šla od počátku prodeje docela rychle dolů. Renoir tak seženete za částku pod 10 000 korun. To je méně, než stojí například konkurenční Samsung Pixon, investici si ale důkladně rozmyslete.