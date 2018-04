Jen pro dospělé: vyzkoušeli jsme první obchod s erotickými aplikacemi pro mobily

Mobilní erotické aplikace se v poslední době staly jakýmsi tabu. Průkopník v přímém prodeji programů do mobilů, Apple se svým App Store, proti nim přísně brojí. V poslední době navíc pravidla ještě zpřísnil. Možná je to ale jenom příprava na to, aby Apple přišel s modelem, jak takové programy prodávat oficiálně.

To Google má u své platformy Android poněkud volnější pravidla, takže některé programy s lehkým erotickým nádechem v Android Marketu najdeme. Ale opravdové erotické nebo pornografické programy jsou i zde oficiálně zapovězeny.

Jenže Google nijak výrazně neomezuje instalaci aplikací mimo Android Market. Tuto možnost je jen zapotřebí zapnout v menu telefonu (Nastavení – Neznámé zdroje). Vývojáři tak mohou erotické programy vyvíjet a nabízet zcela sami. Jenže pak se také musí postarat o propagaci samotného programu, což nemusí být lehký úkol.

Této situace se rozhodla využít společnost Mikandi. Ta připravila stejnojmenný obchod, který je určen výhradně pro prodej erotických programů. Podle všeho je to první variace na klasické obchody s aplikacemi určena pouze pro tento účel. Mikandi zatím funguje jen pro operační systém Android, ale v budoucnu se má rozšířit i na další platformy.

Samotný program – obchod musí uživatel nainstalovat z webové stránky služby, v Android Marketu budete hledat marně. Na stránkách www.mikandi.com také může uživatel provést registraci, která je potřebná pro případný nákup placených aplikací. Registrace se dá sice provést i přímo z mobilu po nainstalování, ale na počítači je to přeci jenom podstatně pohodlnější. Pro placení je využívána služba Amazon Payments.

Po nainstalování a otevření aplikace na vás bude z displeje svítit klasický app store, který se principem svého fungování nijak neliší od těch velkých oficiálních. Programy jsou tu řazeny do kategorií, kterých je momentálně sedm. V horní části obrazovky se postupně mění upoutávky na vybrané programy.

Celá služba Mikandi je prozatím ve své betaverzi a programů tu celkově najdeme jen několik desítek. Placené aplikace jsou dokonce jen asi tři. Jednou z nich je třeba průvodce po nočních klubech celého světa. Programy celkově jsou do kategorií řazeny velmi ledabyle a často uživatel ani nechápe, k čemu které kategorie slouží. U Fun&Games je to jasné, poměrně neomylná je také kategorie Social, kde najdeme programy vztahující se k různým seznamovacím službám, radám a dalším. Najdeme tu ale i podivnou aplikaci Dildroid, jejíž jedinou funkcí je výběr té správné intenzity vibrací telefonu. Z programu lze také odeslat SMS na telefon vybavený stejnou aplikací. Tato SMS na cílovém telefonu nastaví vámi vybranou intenzitu.

Kategorie Adult Entertainers, Erotic Library, Adult Mobile Sites a Entertainment se dost často překrývají nebo není úplně jasné, co by tu měl uživatel najít. Většinou tu najdeme různé zkratky k erotickým a pornografickým stránkám a galerie spoře oděných a neoděných slečen. Kategorie Adult News zůstává prázdná.

Řada programů nemá ani pořádný popis a v obchodě se také kupříkladu nedozvíte, jak velká právě stahovaná aplikace je. To je nedostatek, který by určitě měli autoři obchodu určitě napravit. Vůbec by nechybělo více informací o programech, třeba o tom, ke kterým službám a funkcím budou pro své fungování potřebovat přístup. Řada programů totiž vyžaduje připojení k internetu proto, aby si stahovala reklamy, které se v nich zobrazují. To se ale uživatel dozví až po stažení aplikace při její instalaci.

O kvalitě samotných aplikací prozatím těžko hovořit. Zatím totiž není příliš z čeho vybírat, navíc v oblasti erotických aplikací ještě dvojnásob platí, že především ty zdarma jsou často zcela k ničemu. Inu, ale pokud máte chuť, je to jen na vás. Jen pamatujte, že používání obchodu Mikandi je zapovězeno mladším osmnácti let.