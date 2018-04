Jen málo Čechů chce UMTS

Původně prezentované závěry průzkumu, jehož se zúčastnilo 1000 respondentů, byly velmi povzbudivé. Prvotní interpretace totiž hovořila o tom, že 37% dotázaných má zájem o služby, které sítě třetí generace (3G) přinesou. Průzkum byl samozřejmě reprezentativní a pokrýval věkovou skupinu 15 – 79 let.

Ve skutečnosti má vážný zájem o tyto služby jen 7% dotázaných (přepočteno na populaci to znamená 700 000). Dalších 12% (tedy 1 200 000) odpovědělo „vcelku ano“ a zbývajících 18% respondentů připustilo, že „možná ano“. Všichni dotázaní, jejichž odpověď obsahovala „ano“ pak dohromady představují oněch 37% obyvatel ČR, kteří mají zájem o služby 3G.

K čemu takový výzkum?

Pravděpodobně nejdůležitější důvod skrývá jméno zadavatele průzkumu. Nokia je přece jedním ze světových lídrů v dodávkách infrastruktury celulárních sítí. Vzhledem ke svému postavení v ČR (výhradní dodavatel Eurotelu) je logické, že ji zajímá, kolik lidí zde bude potenciálně novou technologii využívat. Zajímá ji to samozřejmě o to víc, že tuzemští operátoři mají k nové technologii poměrně rezervovaný postoj a zároveň nejsou na obzoru další vážní uchazeči o licence na provoz těchto sítí v ČR. Ze světa zároveň přichází jedna za druhou zprávy o komplikacích , provázejících zkušební provoz sítí třetí generace (japonské NTT DoCoMo, zprávy z britského ostrova Man).

Nokia, stejně jako ostatní dodavatelé infrastruktury, tedy potřebuje vyslat operátorům pozitivní signál: „nebojte, stojí to za námahu, zákazníci budou“. Právě takovým signálem mohou být vhodně vyložené výsledky průzkumu zájmu o UMTS. Operátoři GSM se totiž v ČR shodují, že reálný počet zákazníků sítí třetí generace dosahuje maximálně jednoho milionu. Zde mají průzkum, který jim dokazuje, že potenciálních zákazníků je téměř čtyřikrát více. I taková zpráva by mohla ovlivnit rozhodování některých manažerů.

Žádný převrat

Zveřejněné údaje však nepřinášejí pro operátory nic převratného. Počet horkých zájemců o služby UMTS se shoduje s jejich odhady. Údaj o 12% odpovědí „vcelku ano“ je zajímavý, ale již z formulace odpovědi je patrné, že v této skupině není mnoho těch, kteří by si nové terminály a nové služby koupili okamžitě. Operátoři však budou potřebovat, až sítě 3G spustí, aby získali co největší množství zákazníků co nejdřív. S ohledem na to, je informace týkající se 18% lidí, kteří svůj zájem o UMTS charakterizovali jako „možná ano“, v prvním roce fungování nové technologie již vlastně zbytečná.

Jestliže se v ČR podaří prodat všechny čtyři nabízené licence na provozování sítí 3G, budou mít jejich držitelé okamžitě k dispozici okolo 700 000 zájemců (prostým dělením 175 000 na jednoho). Všechny ostatní budou muset pro nové sítě teprve získat.

V této souvislosti je také zajímavé, kolik jsou podle průzkumu lidé ochotni za služby UMTS měsíčně platit. Bohužel ani zde průzkum nepřinesl operátorům dobré zprávy. Průměrná měsíční částka, kterou jsou respondenti ochotni platit za používání 3G, je 1050 korun. Současný průměrný měsíční účet majitele mobilu (bez rozdílu operátora) by přitom měl být přibližně 600 korun. Některé propočty návratnosti investic do UMTS přitom operují s potřebným měsíčním účtem zákazníka okolo 4000 korun.

Co lidé očekávají

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé od UMTS očekávají služby, které již většinou nabízí nebo může nabízet GSM. E-maily s přílohou by chtělo posílat 252 dotázaných, pak následovaly informace o cestování a mapy, bankovní služby a 222 dotázaných by využilo rezervace a nákup vstupenek. Ve chvíli, kdy si respondenti museli vybrat službu 3G, kterou by nejvíce preferovali, obsadila druhé místo za e-maily osobní video zpráva případně video pohlednice. O platby z mobilu, projevily zájem více než tři čtvrtiny těch, kteří o UMTS uvažují.

Výzkum potvrdil obecná očekávání týkající se UMTS. Zájemci o novou technologii samozřejmě existují, zejména pro první fázi nasazení 3G v České republice jich však není více než milion. V prvních dvou až třech letech po spuštění sítí nové generace tedy počet uživatelů téměř jistě nepřesáhne dva miliony uživatelů. Tempo růstu jejich počtu bude daleko víc než u GSM záležet na nabídce aplikací a samozřejmě také na přijatelných cenách nových terminálů a služeb.