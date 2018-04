Jen kousek byl Paegas od toho, aby zdražil textové zprávy posílané do zahraničí. Dokonce to napsal do svého časopisu, jehož prostřednictvím se zpráva dostala mezi zákazníky, přestože se nakonec zdražení nekonalo. Zdražovat se tedy nebude, paráda. Ovšem takové konstatování nestačí. Zdražení totiž bude, jen později. A bude se pak pravděpodobně týkat všech operátorů. Nepříjemný výhled, není-liž pravda?