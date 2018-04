Jelly Bean pro Galaxy S III přináší vylepšení, výkon se moc nezměnil

Oproti původnímu testu, ve kterém jsme proti sobě postavili Samsung Galaxy S III s Androidem 4.0.4 Ice Cream Sandwich a iPhone 5, dosáhl nyní jihokorejský smartphone s novým Androidem v testu Geekbench 2 lepších výsledků. V tomto měření tak porazil smartphone od Applu.

V benchmarku GL Benchmark 2.5 jsme naměřili u Samsungu s novou verzí systému Android v testu Egypt HD totožné hodnoty jako u iPhonu 5. Nový iPhone tak Samsung v těchto testech stále výrazně poráží. Test Egypt Classic se nám nepodařilo provést ani na jednom ze Samsungů Galaxy S III, které máme k dispozici.

Benchmarky internetového prohlížeče ukázaly u Samsungu Galaxy S III s Androidem Jelly Bean lepší výsledky než u předchozí verze operačního systému. V testech Sunspider a Browsermark však iPhone 5 stále špičkový Samsung poráží.

Výsledky testů jsou průměry ze tří měření.

Geekbench 2 (vyšší je lepší) Samsung Galaxy S III (Android 4.1.1) Samsung Galaxy S III (Android 4.0.4) iPhone 5 (iOS 6.0.1) iPhone 5 (iOS 6) Geekbench 2 1761 1557 1641 1648

GLBenchmark 2.5 (Snímková frekvence - vyšší je lepší) Samsung Galaxy S III (Android 4.1.1) Samsung Galaxy S III (Android 4.0.4) iPhone 5 (iOS 6.0.1) iPhone 5 (iOS 6) Egypt HD 15 15 40 40 Egypt HD (Offscreen 1080p) 15 15 29 29 Egypt Classic x 58 60 60 Egypt Classic (Offscreen 1080p) x 58 92 92

Sunspider (celkový čas v milisekundách - nižší je lepší) Samsung Galaxy S III (Android 4.1.1) Samsung Galaxy S III (Android 4.0.4) iPhone 5 (iOS 6.0.1) iPhone 5 (iOS 6) Sunspider 1215,1 1459,3 946,2 970,5

Browsermark (vyšší je lepší) Samsung Galaxy S III (Android 4.1.1) Samsung Galaxy S III (Android 4.0.4) iPhone 5 (iOS 6.0.1) iPhone 5 (iOS 6) Browsermark 156880 149304 187853 186171

Krátce jsme otestovali také různá vylepšení, která Jelly Bean přináší. Na první pohled je jich jen několik, a objevení všech novinek tak vyžaduje trochu zkoumání. Jedno vylepšení je však vidět hned. Je jím takzvaný Project Butter, tedy zrychlení obnovovací frekvence displeje a s tím i plynulejší animace. Rozdíl je to opravdu viditelný a plynulost systému se výrazně zlepšila. Přitom už dříve si nebylo nač stěžovat, takže efekt Project Butter je hodně příjemným překvapením.

Drobných inovací se dočkala i notifikační lišta. Po jejím stažení dolů se objeví upozornění a klasické přepínače bezdrátových sítí a dalších funkcí. Obojí už tu bylo, novinkou je zobrazení času v horní části obrazovky a ovládání podsvícení pod souborem přepínačů.

Jen pozorní uživatelé si všimnou vylepšení samotných notifikací. Ty se totiž tváří standardně, ale tahem z místa notifikace dvěma prsty směrem dolů se množství zobrazených informací rozšíří. Třeba u e-mailů se zobrazí předmět všech nepřečtených zpráv. Pořízený screenshot lze odsud rovnou sdílet, objeví se totiž k tomu určené tlačítko.

Další drobnou novinkou je lehce změněné uspořádání položek v menu nastavení, které je teď trochu přehlednější. Novou položkou v tomto menu je takzvaný režim blokování. Tady lze nastavit pro určité časy jakýsi filtr upozorňování a hovorů. Lze tedy v nastaveném časovém rozmezí blokovat příchozí hovory a hovory filtrovat (je potřeba vytvořit seznam povolených kontaktů), druhou možností je vypnout pouze samotné upozornění. Potlačit lze také budík nebo funkci LED diody. V nastavení NFC přibyla možnost zapnout funkci Android Beam pro přenášení dat aplikací.

Další drobností je nastavení režimu domovské obrazovky, který ji umožní přepnout do jakéhosi jednoduššího zobrazení.

Velkou novinkou Jelly Bean je také funkce Google Now, která má podle aktuální situace uživateli přinášet informace, které by mohl potřebovat. Tu však podrobíme samostatnému testu a vyzkoušíme, jestli je použitelná i v našich končinách.

Použitelnost je však už od počátku trochu omezena tím, že přístup k této funkci je docela schovaný. Je potřeba podržet středové tlačítko Home a vybrat ikonku s písmenem g uprostřed spodní lišty. Po prvním spuštění se však aktuální informace z Google Now zobrazují už automaticky po stažení notifikační lišty. Jenže když tu zrovna žádné upozornění není, je potřeba se do Google Now přepnout oním trochu krkolomným způsobem.

Závěrem dodejme, že updatu se není potřeba obávat. Instalace probíhá takzvaně over-the-air, tedy vzduchem bez nutnosti použití datového kabelu a je otázkou několika minut. Systém se zdá být odladěný a nepozorovali jsme žádné potíže s fungováním telefonu.