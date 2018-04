Jeff Hawkins: Orientace na bezpečnost dat!

Bezpečnost dat

Hawkins ve svém trošku vizionářském projevu mluvil o budoucnosti, kdy mobilní zařízení budou připomínat miliardy serverů nepřetržitě připojených na internet. V tomto prostředí budou ukryta velká rizika. Za hlavní starost firem, které se zabývají výrobou handheldů a mobilních telefonů, tudíž Hawkins považuje zlepšení zabezpečení. "Nemyslím si, že to, co nyní v tomto směru dělá kdokoliv z nás, je v pořádku. Myslím, že je to příležitost i pro Handspring" uvedl Hawkins doslova.

Treo = budoucnost handheldů?

Hawkins ve svém projevu oficiálně představil handheld - komunikátor Treo. Začal humornou připomínkou historie handheldů od Osbornu z roku 1981 přes Newtona od Apple k prvnímu Palm Pilotu. Poté představil Treo jako současný model kombinující schopnosti mobilního telefonu a handheldu v zařázení, které je menší než jakýkoliv PalmOS handheld na trhu. Hawkins nastínil trošku i vizi budoucnosti, kdy zařízení jako Treo budou stále menší a levnější a bezdrátový internet bude zdarma ...

Hawkins potvrdil, že černobílé Treo se začne prodávat v lednu 2002, barevná varianta se objeví v březnu až dubnu 2002.

Hawkins o konkurenci

Hawkins se zmínil i o PocketPC platformě - je to, dle něj, dobrý produkt, nemyslí si však, že právě on reprezentuje budoucnost. Toto vyjádření bylo sledováno obzvlášť pečlivě, neboť mezi analytiky se o jisté "otevřenosti Handspringu vůči PocketPC platformě" spekulovalo již delší dobu. Hawkins odmítl i spekulace, že by se Handspring chystal převzít jeho bývalou firmu (Palm, Inc.)

Klasické handheldy zaniknou?

Hawkins odmítl otázky na termín, kdy se firma přestane zabývat výrobou klasických handheldů. "PDA, jak je nyní známe, mohou v nižší a střední kategorii trhu zůstat" řekl. Dodal, že firma může handheldy prodávat ještě nějakých 15 let - "Hewlett-Packard taky ještě pořád prodává kalkulátory".

Kdo je Jeff Hawkins

Jeff Hawkins založil spolu s Donou Dubinskou v červnu 1998 firmu Handspring po svém odchodu od Palm Computing. Je považován za hlavního designéra prvního Palm Pilotu. Hawkins je držitelem devíti patentů na handheldech, vystudoval elektrotechniku na Cornell University.