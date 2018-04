Jednotný standard pro 3G sítě

Third Generation Partnership Project (3GPP) - sdružení založené pro podporu GSM standardů třetí generace - souhlasilo podle očekávání s připojení svých návrhů k standardům doporučeným sdružením Operator's Harmonization Group (OHG).

Tento tah konečně rozmotá složitý spletenec standardů, který bránil dalšímu vývoji sítí třetí generace a nyní již nestojí nic v cestě vývoji univerzálního 3G stadnardu, který by měl být schválen mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v říjnu tohoto roku.

OHG a sdružení celulárních operátorů a výrobců se společně zasadily o to, aby se v systémech třetí generace standardizoval systém třímódové CDMA technologie. Jedná se o systémy cdma2000 a wideband-CDMA, které sdružení prezentovalo již v červnu.

Na setkání, které se tento týden konalo ve Francii, 3GPP souhlasilo s tím, že je nutné najít řešení v otázkách týkajících se technického vývoje Direct Sequence (DS) a Time Division Duplex (TDD) operačních módů pro jednotný 3G standard. Samozřejmě je zde také multicarrier mode (MC), který je kompatibilní se strukturou CDMA sítí. Tyto problémy týkající se vnitřní technologie 3G standardu, až doposud brzdili jeho finální standardizaci.

Sdružení, která vyvíjí standard pro 3G sítě, se v zájmu ušetření financí a lepší komunikace rozhodla pracovat společně na vývoji jednoho standardu, který by zajistil celosvětovou kompatibilitu a tím i možnost roamovat sítě v cizích státech nebo na jiných kontinentech.

3GPP již také stanovilo časový harmonogram, podle kterého by měla být první verze standardu hotova do 31.prosince 1999 a její vývoj a testování technologií by měl probíhat v Japonsku na počátku roku 2001. Další verze, která bude zahrnovat i sítě s IP přenosy bude uveřejněna v roce 2000 a její testování by mělo probíhat začátkem roku 2002 a v zápětí by mělo dojít ke spuštění provozu.

Dále se dohodlo, že zástupci ostatních "menších" sdružení se sejdou příští týden k projednání harmonizace všech standardů a k jejich ucelení. To by znamenalo pro telekomunikační svět jednotnou normu pro sítě třetí generace a hlavně jejich rychlý vývoj. O tom, jak jednání probíhají budeme postupně informovat.