Jednotné hovorné pro jednotnou Evropu!

Esprit Telecom Deutschland GmbH jako první provozovatel telekomunikačních služeb oznámil, že hodlá nabízet telefonní služby po zemích Evropské Unie za jednotnou cenu a to za 0.15Euro za minutu hovoru. Tato nabídka se dále nedělí na silný a slabý provoz. Můžete telefonovat kdykoliv a kamkoliv (tedy zatím jen po státech EU) za stejnou cenu.

Esprit je spolu s jeho partnerem Hermes Europe Railtel BV, přiděleným firmou Global TeleSystems Group Inc, první Evropský operátor který nabízí jednotné tarify.

Jednotný tarif je uváděn v Německu, protože Esprit zde má více regionálních sítí a také proto, že je zde silná konkurence na trhu s meziměstskými hovory. Hlavní cíl je ovšem přinést telefonování za jednotný tarif zákazníkům z jiných Evropských zemí v průběhu tohoto roku.

Analytik telekomunikací z ABN Amro Bank Ltd. V Londýně tvrdí, že to není krok ke změně. Vysvětluje to tím, že je to spíše velký tlak na ostatní Evropské prodejce a operátory.

Mnoho poskytovatelů ve Spojených Státech nyní nabízí jednotný tarif 10 až 12 centů za minutu bez rozdílu cílové lokace. Návrh společnosti Esprit je ekvivalentní americkému jednotnému tarifu. Evropský bude mít ovšem cenu přibližně 16 až 17 centů za minutu. Podle analytiků mohou ceny jak v USA, tak v Evropě brzy dosáhnout úplného minima.

Esprit porovnává svůj jednotný tarif s tarifem Deutsche Telekom, kde zaplatíme 72 feniků za minutu, což je přibližně 0.36Euro.

V souvislosti s touto nabídkou se zde objevuje ještě další a neméně lákavá. Ta již ovšem platí pouze pro Německo samotné. Jedná se o jednotný tarif pro vnitrostátní hovory, který by neměl přesáhnout 0.9Euro za minutu hovoru a neměnnou sazbu za hovorné z mobilní telefonní sítě 0.33Euro za minutu.

Hlavní využití tohoto tarifu očekává Esprit v obchodní sféře.