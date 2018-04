Jednoduchý ISDN telefon za nízkou cenu

Mezi koncovými přístroji ISDN jsme se až dosud setkávali především s modely doslova napěchovanými funkcemi. Jejich cena však bylo pro mnohé uživatele nezajímavá, a tak namísto komfortního používání digitálních telefonů dotyční radši sáhli po vhodném terminálovém adaptéru umožňujícím využití stávajících analogových zařízení. To je však velká škoda. Jedním z řešení pro méně náročné by totiž mohl být Well ISDNtel.

Hned na první pohled telefon zaujme zajímavým barevným provedením předního panelu opatřeného českými popisky významu jednotlivých kláves. Po prvním seznámení s logikou ovládání už rozhodně nebudete muset nahlížet do přiloženého manuálu. Namísto obvyklého menu totiž používáte klávesu programování a číslo pro vybrání požadované funkce. Ke všem schopnostem se tedy dostanete maximálně dvěma stisky. Kromě optimálně velké numerické klávesnice máte k dispozici ještě dalších 19 postranních tlačítek sloužících k obsluze základních funkcí, přičemž osm z nich je vyhrazeno pouze vašim telefonním číslům. Pokud však často voláte většímu počtu lidí a připadá vám to málo, můžete každé klávese z těchto osmi přiřadit ještě jedno číslo přístupné přes tlačítko přepínání. Dalších deset pozic pak máte pod čísly numerické klávesnice. Celkem si tedy telefon dokáže zapamatovat 26 čísel.

Praktická je schopnost dočasného uložení vytáčeného čísla, což není nic jiného, než zdokonalený „redial“. Ve chvíli, kdy má volaný obsazeno a vy potřebujete před dalším pokusem vyřídit ještě několik hovorů, stačí využít tuto mezipaměť. Neméně užitečná je vestavěná funkce hands-free, takže pokud nebudete chtít držet sluchátko, stačí stisknout patřičně označené tlačítko.

Základní komunikaci s uživatelem obstarává jednořádkový displej, v pohotovostním režimu zobrazující aktuální čas a datum. Škoda jen, že místo vhodných piktogramů používá šipky ukazující směrem k popisku na šasi. Jde sice o detail, ale na první pohled nepoznáte, které funkce jsou momentálně aktivní.

Kromě standardních funkcí ISDN, jako je identifikace volajícího, upozornění na druhý hovor, konference či přesměrování, nabídne ISDNtel ještě budík s možností nastavení až pěti různých časů upozornění a omezení volání. Rozhodnete-li se zakázat hovory na určitá telefonní čísla, máte k dispozici nastavení pouze dvou předvoleb, na něž nebude možné bez znalosti PIN telefonovat. S orientací o provolané sumě vám pak pomůže počitadlo celkového hovorného.

Pokud hledáte jednoduchý ISDN telefon za nízkou cenu, pak o Well ISDNtel rozhodně zauvažujte. Za 4063 Kč včetně DPH získáte spolehlivý přístroj velmi dobře sloužící svému základnímu poslání. Spočítá vám provolanou částku, ukáže číslo volajícího a dokáže vyzvánět až pro tři vícenásobná účastnická čísla MSN. Na druhou stranu od něj nemůžete čekat propracovaný telefonní seznam.

Podrobnější informace najdete u výhradního zastoupení v ČR.