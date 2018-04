Jednoduché rozhodnutí s obrovským dopadem - killer clicks

Téma: V ekonomice internetu dělají zákazníci zdánlivě jednoduchá rozhodnutí - killer clicky, které ale mají dlouhodobý a dalekosáhlý vliv na dodavatele. Tato rozhodnutí padla u většiny internetových uživatelů s první uspokojivou nabídkou produktu, s prvním uspokojivým serverem či on-line obchodem preferovaného typu. Toto jednoduché rozhodnutí zákazníci změní jen velmi obtížně. Toto rozhodnutí bylo vykonáno v okamžiku kliknutí si odkaz či reklamní pruh. Jméno tohoto kliknutí budiž killer click - zabijácké kliknutí. U všech ostatních totiž zahubilo naději na úspěch.

Pomáhal jsem jedné společnosti prodávající zboží ve velkém, přemýšlet o nakupování potravin online. Šlo o preference, seznamy které si nakupující vytváří, když si nastavuje Peapod nebo Streamline účet. Přišli jsme na to, že zákazník v oddělení suchých koláčových mixů může dát přednost směsi A před směsí B. Zákazník se rozhodne během tří vteřin a pak přejde k něčemu podobně vzrušujícímu, jako je třeba konzervovaný tuňák.

Stejným způsobem se zachovají tisíce zákazníků a mohou tak významně posunout rozdělení trhu koláčových směsí. Ten click se může projevovat měsíce a nebo i roky. Porovnejte to se zákazníkem bloumajícím obchodem, který si musí výrobek vybrat pokaždé když navštíví obchod s potravinami. Killer clicky budou utvářet ekonomii Intenetu. Neviditelní pro většinu společností budou měnit rovnováhu ve prospěch toho, kdo o nich ví a používá je ke svému prospěchu.

Příklad: Yahoo! prospíval, protože jsme si ho všichni před čtyřmi lety založili (killer click) a nikdy nesmazali. Když nastavujeme účetní program Quicken, zvolíme způsob platby CheckFree - a to odsouvá naši banku na smetiště dějin jako zasílací úřad malých částek s malými poplatky. Když nastavujete nákup-jedním-klikem na barnesandnoble.com, vyberete si MasterCard - Visa a AmEx jsou vyřazeni z Vašeho nákupu knih.

Na rozhraní business-to business je killer click ještě daleko významnějším faktorem. Společnosti jako NECX nabízejí optimalizované obchodní prostředí pro zákazníky jako je MIT. Pokud jste dodavatel, který není kliknut při výběru, nemáte šanci se přiživit na velkých obejdnávkách.

Co to znamená:

1. Objem a rychlost jsou důležité. V mnoha případech vyhraje společnost která nabídne klik jako první (již zmíněné Yahoo). Pokud vím, nejvetšími nepřáteli je zde top management: CEO, presidenti, ředitelé, kteří dávají přednost hraní golfu před změnami.

2. Reklama online je důležitější než kdy předtím. Se zvyšující se důležitostí killer clicku bude na reklamě ten click ovlivnit. Reklama se nebude týkat značky nebo snad výrobků, bude se soustředit na získání preferencí na svou stranu.

3. Nové poplatky. Peapod může začít prodávat pozice určitých výrobků na seznamu voleb a zákazník buďto bude muset přijít informován a nebo si koupit výrobek, který je nejvíce na očích. (Tady je určitá analogie s displayingem - umístění zboží v regálech tak aby upoutaly oko zákazníka, leckdy na stojanech dodaných výrobcem zboží )

4. Killer click to ztíží výrobcům. Vylepšené výrobky si budou muset vybojovat své místo na listu preferencí. To může silně ovlivnit uvádění nových výrobků na trh. Náklady na informování zákazníka o novém výrobku porostou, protože to bude jediná cesta jak se to mohou dozvědět. Direct marketing - vzorky zdarma, kupony - budou hrát daleko větší roli.

5. Chytrý prostředník bude ovlivňovat killer clicky. Například eWallet nabízí standardní, mobilní nákupní rozhraní jednoho clicku; zadáte své jméno, adresu a kreditní kartu a tyto informace jsou pak použity při nákupu z jakékoliv web stránky ať již jde o eToys, nfl.com nebo cokolivkdekoliv.com. Co si zákazníci zvolí v jejich eWallet bude mít obrovský dopad na Visa, MasterCard a American Express. A eWallet může ovlivnit koho si vyberou.

Zastavte se u svých marketingových guru, najděte killer clicks ve vašem oboru a začněte na nich pracovat brzy. Bude to krok pro získání vašeho podílu na zisku z internetu a odrovnání konkurence pomocí killer click. Alespoň, pokud žijete v Americe. Nebo pokud máte dosti prozíravosti v Čechách.

Podle: My View: Killer Clicks by George F. Colony, President, Forrester