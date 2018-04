Jednoduché ovládání a turistická mapa za rozumnou cenu - recenze Garmin Nüvi 250

Pokud jste příznivci technických vymožeností, pokud vám nastavení a ovládání libovolné elektroniky nedělá problém, pak vás asi tentokrát nepotěšíme. Ve specifikacích Nüvi 250 totiž budete marně hledat MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree, nebo příjem dopravních informací. To, co však oceníte, je velice jednoduché ovládání, kompaktní rozměry a také velmi slušná mapová výbava.

Kapitoly recenze

Stručná charakteristika:

Jednoduché navigační zařízení kompaktních rozměrů, které obsahuje i turistickou mapu České Republiky

Řada přenosných autonavigací Nüvi tradičního výrobce Garmin, kam patří i dnes testované zařízení, obsahuje více než desítku různých modelů. Ty se liší především výbavou, rozměry a také dodávanými mapovými podklady. Dnes testovaný model Nüvi 250 je základní navigací této série. Levnější je pouze model Nüvi 200, který se liší jen mapovými podklady. Oproti dnes testovanému modelu se může pochlubit jen pokrytím České republiky.

Konstrukce a design - malý a lehký

Navigace Nüvi 250 zaujme na první pohled svými rozměry 97 x 73 x 20 mm. Tento kolibřík o hmotnosti pouhých 147 g je jednou z nejmenších a nejlehčích autonavigací na našem trhu. Bez problémů se vejde do kapsy, a tak vás nic nebude nutit k tomu nechávat jej ve voze. V balení jsme však marně hledali nějaké pouzdro, které by uchránilo displej před poškrábáním při přenášení. Při nošení v kapse je však možné uzamknout displej přístroje, aby nedošlo k náhodné změně nastavení nebo spuštění nechtěné funkce.

Design přístroje je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Přední strana obsahuje rozměrný displej ohraničený stříbrným plastovým rámečkem, pod displejem pak nechybí logo výrobce. Zbytek je proveden z tmavého plastu. Nejvýraznějším designovým prvkem tak zůstává velký displej v kombinaci s dvoubarevným provedením krytu. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, hlavní lákadlo vidíme v kompaktních rozměrech.

Ovládání - jedno tlačítko a displej

Ovládání navigace je opravdu velmi snadné, a to především díky použití dotykového displeje s rozlišením QVGA (320 x 240 bodů). Ten je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne matnou antireflexní úpravu, zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 72 x 54 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Tlačítko najdeme na modelu Nüvi 250 jen jedno. Je umístěno na horní hraně a již symbol na něm prozradí, že je určeno k uvedení zařízení do provozu. To trvá necelých patnáct vteřin, poté se zobrazí informace, abyste neovládali přístroj za jízdy, a že pokud se vám v důsledku používání něco přihodí, můžete si za to sami. Poté se již dostanete do hlavního menu. Stejné posuvné tlačítko slouží také pro uzamknutí dotykového displeje, a tak se nemusíte bát nechtěného spuštění některé z funkcí.

Pravý bok je zcela hladký, na protější straně potom nalezneme slot pro paměťové karty typu SD. Výklopnou anténu GPS přijímače, kterou známe z jiných modelů Nüvi, budeme na modelu 250 hledat marně. Přesunula se do útrob přístroje. Chybí tak možnost vypnout GPS přijímač pouhým zaklapnutím antény, příjem signálu GPS se dá však vypnout v menu přístroje. Na zadní straně však nechybí mini USB konektor ani reproduktor.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na pět hodin provozu. V praktickém testu jsme se však dostali sotva na hodnotu poloviční. I to je ovšem dostačující, v základním balení najdeme samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Garmin spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Zobrazí se jako další pevný disk, na který je možné nahrát kromě map i libovolná data.

Mapové podklady - po Evropě Navteq, u nás Topo Czech

Výrobce Garmin se spoléhá na mapy od dodavatele Navteq. U nás nejsou jeho mapy tak podrobné, jako v případě konkurenčního Tele Atlasu, a tak se distributor Garminu rozhodl dodávat zařízení včetně vlastních mapových podkladů Topo Czech. Ta jsou výrazné podrobnější než mapy Navtequ. To se ovšem týká jen našeho území. V zahraničí má Navteq velmi dobré jméno a s Tele Atlasem je zcela srovnatelný.

Mapa Topo Czech ve verzi 1.2 je především turistickou mapou, které však nechybí možnost použití v autonavigacích. Je zmapována kompletní síť českých silnic, k tomu ulice i v nejmenších obcích a nezřídka narazíte i na čísla domů. Mapy jsou pro navigaci v automobilu bez problémů použitelné, musíte se však smířit s tím, že na mapě vidíte také barevné turistické stezky, vrstevnice a jiné turistické objekty. Pokud by vám mapové podklady Topo Czech nevyhovovaly, máte možnost si zdarma stáhnout mapu Atlas 10R v6. Ta obsahuje stejnou silniční síť jako Topo Czech, je ale určena pouze do automobilu.

Vzhledem k dodávaným mapovým podkladům nechybí možnost použití modelu Nüvi 250 při turistice. Musíte však počítat s nižší odolností přístroje, který si neporadí s drsnějším zacházaním a ani s kapkami deště. Chybí také pohled Kompas, který známe z turistických zařízení výrobce. Při navádění mimo civilizaci jste tak odkázáni na symbol autíčka, které se pootáčí ve směru vašeho pohybu.

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne velmi pevné uchycení, a tak ani při větších nerovnostech se zařízení nepohne. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit.

Pokud se vám nelíbí umístění na předním skle, nabídne navigace i jiné řešení. V balení totiž naleznete plastové kolečko, které přilepíte kamkoli ve voze. Na jeho hladkou plochu poté připnete držák stejně, jako na přední sklo.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Garmin několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy v pořadí stát (poslední zadaný se zobrazí jako samostatné tlačítko), město, ulice a číslo popisné. Pokud nenajdete ulici na první pokus, nenechte se odradit. Záměna názvů, jako například "K Výtopně" za "Výtopně" je zcela běžná.

Do paměti přístroje můžete uložit až pět set svých oblíbených pozic. Ty jsou seřazeny od nejbližších po nejvzdálenější. Vedle vzdálenosti se na řádku oblíbené pozice objeví také její směr. Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě. Ta se zobrazí půdorysně a je orientována severem nahoru. Po mapě se dá libovolně posouvat a také měnit přiblížení. Ve spodní části displeje se potom zobrazí poměrové měřítko v rozsahu 20m až 800 km. Při největším oddálení je před vámi mapa Evropy, části Asie a také severní Afriky.

Velmi využívanou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované stravování, ubytování, čerpací stanici, různé atrakce, obchody, parkoviště a další místa pro strávení volného času. Nechybí samozřejmě ani autoservisy, nemocnice a nebo celá města. Postup je podobný jako u oblíbených pozic. Klepnutím na tlačítko "Palivo" se otevře přehled nejbližších čerpacích stanic. Pokud hledáte nějaké konkrétní místo, stačí zadat část názvu.

V dnešní době velmi praktickou pomůckou je možnost zadání přesné zeměpisné souřadnice. Nezřídka kdy totiž narazíte u hledání nějaké adresy na přesnou GPS polohu daného místa.

Vyjíždíme a Garmin naviguje

Po nalezení cíle stačí jen klepnout na tlačítko Start. Garmin vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet je velmi rychlý, drobné problémy jsme však měli s nalezením satelitů. Vždy ale stačilo chvíli počkat, nebo zadat cíl cesty znovu a proces opakovat.

V nastavení je možné si vybrat ze tří různých pohledů na mapu. Nejpřirozenější se zdá být 3D pohled z ptačí perspektivy. Další možností jsou půdorysné pohledy severem nahoru a také směrem jízdy nahoru. Další možností je přehled odboček, kde se na samostatných záložkách zobrazují jednotlivé změny směru jízdy. Je zde detailní pohled na mapu, grafické znázornění operace, doba a vzdálenost, za jakou nastane.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny hlavní a vedlejší silnice, vodní plochy, lesy a parky, dálnice, ale i turistické detaily mimo silniční síť, včetně barevně značených turistických tras a cyklotras. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí fialovou barvou, u míst, kde se mění směr jízdy, je výrazná bílá šipka. V horní části displeje je zelený proužek, který informuje o aktuálních změnách směru jízdy. V levo dole naleznete čas příjezdu do cíle, který nás překvapil svou přesností. V druhém dolním rohu je údaj o vzdálenosti k nejbližší změně směru jízdy.

Hlasová navigace je možná ve třiceti různých jazycích. Česká navigace je velmi dobrá, ženský hlas působí přirozeně a slovosled je také na dobré úrovni. Povely ke změně směru jízdy se ozvou dvakrát až třikrát před každou operací, a také ihned po dokončení změny směru jízdy, Někomu může být vyšší frekvence nepříjemná, při nepřehledné situaci jsme ji ale několikrát ocenily. Celkově je hlasová navigace na vysoké úrovni, jen občas je třeba si některé maličkosti domyslet.

Další funkce - MP3 ani Bluetooth nehledejte

Garmin Nüvi 250 je především jednoduchý model, který láká na jednoduché ovládání. Doplňkové funkce jsou tak omezeny na minimum. To ocení především ti, kterým jde jen o navigaci samotnou a oželí pokročilejší schopnosti v podobě vestavěného handsfee, MP3 přehrávače, nebo přijímače dopravních informací.

Vedle navigačních funkcí obsahuje prohlížeč obrázků, digitální fotografie z vašeho fotoaparátu si tak můžete prohlédnout na trochu větším displeji. Mezi dalšími funkcemi nechybí konvertor měn a jednotek, ukazatel světových časů a kalkulačka.

Co říci závěrem