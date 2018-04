Jedno zařízení, nebo raději více?

Pozn.: podobný článek vyšel na serveru brighthand.com a měl tím za následek vznik obdobného článku na našem serveru. Nejedná se však o překlad, předkládám Vám pouze můj názor. Pokud chcete můžete se k článku, hlavně však k tématu vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Již mnohokráte na stránkách Palmare jsme se mohli setkat s mobilními řešeními a propojením mobilního telefonu, uvádím zde několik odkazů:

Uživatelům se naskýtají dvě možnosti:

Mít několik zařízení v jednom Mít několik zařízení samostatně

Ad 1) nebo-li jedno zařízení s nepřebernou škálou možností

Můžeme zjednodušeně mluvit o zařízení, která kromě PDA, nebo organizéru v sobě začleňují prvky mobilní komunikace, přes multimediální schopnosti, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty atp.

Pokud si takovéto zařízení vezmeme na rozbor, zjistíme, že převážná většina těchto zařízení má z důvodu zastavěnosti několika zařízeních v jednom takové kompromisy, že v žádném případě se nevyrovná zařízením samostatným. Tím nechci tento typ zařízení zatracovat, ale při výběru takovéhoto typu zařízení si je nutné uvědomit několik důležitých faktů, které hrají proti takovému zařízení:

Spotřeba – pokud včleníte nějaké zařízení či funkci do PDA navíc, musíte počítat se zvětšenou spotřebou takovéhoto zařízení a tím menší provozní dobu na baterie. Takže pokud budete mít v PDA zabudován mobilní telefon a nebude mít samostatnou baterii, buďte si jisti, že každý den musí být večer PDA v kolébce či na nabíječce (zavísí to pochopitelně na stavu sítě, počtech hovorů, nastaveném zvonění/vibrování atd. atd.)

Velikost – pokud chcete mít několik zařízení v jednom zcela jistě se to neobejde bez nutnosti zvětšit obrys celého stroje. Zde narážíme na bariéru větší spotřeby, tudíž použití větších kapacit baterií, výkonové součástky, odvod tepla atp.

Náročnost na hardware – s přibývajícími funkcemi, jako jsou mutlimediální schopnosti, hlavně oblíbené MP3 přehrávače, je nutné uvažovat o rychlém procesoru, nebo doplňkovém audio procesoru. Paměť na programy – aplikace jak v ROM, tak i v RAM.

Cenová dostupnost – je dobré si spočítat poměr výkon ku ceně, abychom nezjistili, že zařízení samostaně koupená jsou stejně drahá, nebo leckdy levnější než komplet a přitom samostatně mají mnohem větší užitnou hodnotu!

Mobilita – pokud však patříte mezi fandy, kteří rádi mají vodotrysk v hodinkách a raději mají jedno větší zařízení, ale “all in one”, není co dodat...

Ad 2) nebo-li více zařízení po všech kapsách

Osobně jsem zastáncem této linie. Některé prvky sice jdou včlenit do jednoho zařízení, ale technologie a některé výrobní postupy ještě stále nejsou schopné zabezpečit zákazníkům, aby zařízení byly dostatečně malá a mohly být včelněny do zařízení typu bod 1. Jak už bylo předesláno v předcházejícím bodě převážná většina zařízení je velká, energeticky náročná a tím chci říci, že je někdy dobré se zamyslet nad něčím, co leží v rovině mezi těmito dvěma body. Tj. pokud chceme např. realizovat datovou komunikaci, např. mobilní telefon propojit s PDA, tak můžeme postupovat nejen přes sériový kabel, infračervený port, ale také novými technologiemi bezdrátového přenosu Bluetooth a dosáhneme stejného výsledku, jako kdybychom koupili komunikátor nebo PDA s vestavěným mobilním telefonem.







Totiž pokud se zabýváme pouze datovým přenosem vše je OK, ale pokud bychom zařízení z třídy 1 chtěli normálně telefonovat, buď to nelze, máme tzv. bondovku, nebo budeme mít u ucha velkou nevzhlednou krabici, která je navíc těžká a po delším hovoru Vás bude bolet zcela jistě ruka. Proto raději několik samostatných zařízení která mají lepší parametry. Mohu uvést na příkladu digitálního fotoaparátu. Firma Sony ve své bombě PDA Clié NR70V nebo MemoryStick modulem MSC1 realizuje digitální fotografii do PDA, ale pokud se na to podíváme z pohledu čistě praktického, k čemu to je dobré, vždyť to má malou využitelnost. Snímky s pár pixely, kde to jsme? Dnes se hlavní firmy v oboru fotografie předhánějí, kdo nabídne více Megapixelů, a Sony uvádí fotoaparát s rozlišením 320x240 pixelů... Na blbinky, či uchování si vzpomínky na “něco” to postačí, ale na solidní práci asi těžko!

Uvědomme si také nezanedbatelný vliv z pohledu materiálního. Nejenom že když máte zařízení all in one a někdo vám ho ukradne, přijdete opravdu o vše. Kdežto samostatné jednotky lehce nahradíte nákupem nového za poměrně menší peníz. Dále také pokud chcete nékomu půjčit digitální fotoaparát či jinou část, můžete mu ji půjčit samostatně, pokud to máte v zařízení typu 1, je to prakticky nemožné, museli byste se obejít bez celého celku!

Závěr:

Úkolem článku nebylo snažit se přesvědčit Vás, že jeden z uvedených typů je lepší než ten druhý, ale trochu se zamyslet nad tím, než něco koupím, nebo než investuji nemylou část do vybavení mobilní kanceláře, a jaké úskalí tato část zaujímá... Pokud se rozhodujete ři výběru, jediné co mohu doporučit, vezměte si papír a tužku, tlustou čáru uprostřed a vlevo negativum a vpravo pozitivum daného přístroje, tam, kde toho je nejvíce (rozuměj v kladné části), a máte dostatečný obnos peněz :), tak pro takové zařízení se rozhodněte. Výběr je na každém z nas a každému vyhovuje něco jiného, takže směle do toho...