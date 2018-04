Jednička při volání ve dvojici

Na včerejší tiskové konferenci představil Oskar novou službu Moje Jednička. Všichni uživatelé Oskarových Tarifů nové generace (Řekni mi, Povídej či Nezavěšuj, nabídka se netýká firemních tarifů Na zisk a Na jistotu) si budou moci vybrat jedno telefonní číslo v síti Oskar a se zvoleným účastníkem si navzájem volat za 1,58 Kč/min (včetně DPH).

Služba se aktivuje textovkou ve tvaru: "MOJE1 A yyyy 608xxxxxx" (yyyy - čtyřmístné heslo pro komunikaci s operátorem, 608xxxxxx - číslo zvoleného partnera, odeslat na číslo 7700). Pokud oslovený účastník souhlasí, musí do dvou dnů poslat na číslo 7700 potvrzovací textovku ve formátu "MOJE1 ANO yyyy 608xxxxxx" (yyyy - čtyřmístné heslo pro komunikaci s operátorem, 608xxxxxx - číslo partnera, který k aktivaci "Mojí jedničky" vyzval).

Všechny hovory mezi dvěma účastníky se účtují sníženou sazbou 1,58 Kč za minutu, cena textovek mezi partnery se nemění, platí tedy cena dle tarifu každého z nich. Zvýhodněná cena za volání platí okamžitě - na tyto hovory tedy nečerpáte volné minuty. Tím chce Oskar uživatelům ušetřit výhodné volné minuty na volání na další Oskarova čísla a především do ostatních sítí (nejlevnější volná minuta je u "Nezavěšuj" - 3,50 Kč).

Teď to méně příjemné - za aktivaci služby se platí jednorázový poplatek 210 Kč včetně DPH (účtuje se jen jednomu z účastníků, a to tomu, který objednání služby inicioval). Do konce května 2003 Oskar nebude tento aktivační poplatek účtovat. Zrušit vzájemné tarifní zvýhodnění může provést kdokoliv z páru. K blokování "Mojí jedničky" ze schválnosti tak nemůže docházet.

Existují tarify, které se při volání do vlastní sítě cenou za minutu blíží "Mojí jedničce"? U Eurotelu je to tarif Quatro GO mimo špičku (2, 70) a Eurotel Tandem III mimo špičku (2,84) (V případě tohoto tarifu můžete volat na dvě "sesterská" čísla, na "mateřské" kartě však musí být jeden z Business tarifů). T-Mobile má tarify HIT 80, 200 a 400, kde zákazník za volání do vlastní sítě zaplatí 2,10 Kč; nejnižší možná cena v rámci programů Partner (volání na tři další "sesterské" karty) je opět 2,10. Předplacený Twist má nejlevnější volání v rámci tarifu Twist Extra, služba Nej (volání na jedno zvolené číslo sítě T-Mobile) – 2,50 mimo špičku. V současnosti probíhá u T-Mobilu cenová akce: během ní zaplatí zákazníci s tarifem Twist Extra 0,83 Kč/min a s tarifem Twist Standard 1 Kč/min při volání do vlastní sítě. Tato cena se však týká jen víkendových volání a akce končí 29. června. Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

Je zřejmé, že nelze srovnávat volání na jediné číslo vlastní sítě s voláním do vlastní sítě obecně, nicméně Oskarovi se podařil hezký tah - do kolonky Kč/min si vepsal nejnižší číslo na trhu. (I když T-Mobile kontruje svou akcí 0,83 Kč/min.) Operátor se snaží přilákat nové tarifní zákazníky takříkajíc ze svých řad - celá třetina hovorů z Oskaret je směrována na jedno či dvě oblíbená čísla. Oskar tedy uvádí službu, která nabízí "Oskartářům" ideální tarif, v němž utratí volné minuty při volání do ostatních sítí - kromě Řekni mi jsou volné minuty levnější než volání do ostatních sítí po jejich vyčerpání.