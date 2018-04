Jednání o pronájmu místních smyček se protáhnou

Novela zákona o telekomunikacích, která ukládá Českému Telecomu zpřístupnit alternativním operátorům takzvané účastnické smyčky, nabyde účinnosti 20. srpna. Vyplývá to z ustanovení novely. Nejpozději do 30 dnů od tohoto data, tedy do 18. září, pak musí Český Telecom zveřejnit Referenční nabídku zpřístupnění účastnických vedení.

V průběhu dalších 60 dnů by se měli alternativní operátoři s Českým Telecomem dohodnout na podmínkách zpřístupnění místních smyček. Jsou připraveni na složitá jednání. "Dá se očekávat, že pro nás první návrh nabídky nebude zcela ve všech bodech akceptovatelný, ale to se při první nabídce stává," uvedl zástupce ředitele pro vnější vztahy společnosti GTS Richard Limburský. Operátoři zároveň nevylučují ani možnost, že se ve stanovené lhůtě s Telecomem vůbec nedohodnou. V takovém případě bude muset o ceně za pronájem místních smyček rozhodnout regulátor - Český telekomunikační úřad.

Jak ČIA sdělil Pavel Rusý z Contactelu, firma hodlá při jednáních o stanovení ceny za pronájem poslední míle vycházet z metody výpočtu cen založených na nákladech efektivně pracujícího operátora. Manažer rozvoje a podpory provozu sítě Českých radiokomunikací (ČRa) Ján Vlček souhlasí. "Jako možná vhodná metoda se nám jeví LRIC (Long Run Incremental Cost - metoda dlouhodobých přírůstkových nákladů, pozn. red.). Počkáme však na návrh Českého Telecomu. Navržená cena bude ovlivňovat i zájem operátorů o plný či sdílený přístup. Upřednostňujeme plný přístup. Záleží však na jeho podmínkách," uvedl Vlček z ČRa.

Podle Limburského využije GTS obě varianty, a to podle konkrétních podmínek obchodního případu v dané lokalitě. "Cenu za pronájem místní smyčky budeme porovnávat s náklady na jiné způsoby připojení k síti GTS, které již dnes běžně používáme," dodal Limburský. Efektivnost bude zvažovat i Aliatel. "Na základě navržené ceny se teprve rozhodneme, zda bude pronájem místní smyčky pro nás zajímavý, či zda budeme nadále využívat substitučních způsobů využití poslední míle," vysvětlil mluvčí společnosti Pavel Kaidl.

Využitím místních smyček se GTS podle Limburského dostane k většímu počtu zákazníků než dosud. Zároveň bude firma rozvíjet portfolio nabízených služeb. ČRa podle Vlčka místní smyčky využijí k zprostředkování pevného připojení k internetu, ADSL, hlasových služeb či datových přípojek. Contactel počítá s využitím účastnických vedení především v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu a pro skupinu firemních zákazníků.