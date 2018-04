Jedna akce z GPRS běžnou službu neudělá

Přenos dat v mobilních sítích je stále, ať si o tom vizionáři a nadšenci říkají cokoliv, pouze v plenkách. Alespoň z pohledu zájmu zákazníků tomu tak je. Technologie jdou dopředu mílovými kroky, ale zákazníci sotva cupitají. Je to do značné míry dáno tím, že lidi nezajímá jen rychlost, ale také cena. A ta je zatím pro většinu uživatelů příliš vysoká. Současné časově omezené zvýhodněné akce operátorů umožní i těm, kteří dosud váhali, vyzkoušet si výhody mobilního datového spojení. Jenže jejich výplatu operátoři nezvýší, a tak i když si lidé služby vyzkoušejí, jakmile se cena vrátí k původním výšinám, přestane se o ně opět valná většina zákazníků zajímat.

Jde o paušály

Praxe operátorů jasně ukazuje, že se v oblasti datových služeb zaměřují na zákazníky s paušálními tarify. Ti jsou totiž těmi majetnějšími uživateli, a tak je větší naděje, že si budou moci dovolit utrácet za data. Eurotel od března do dubna nabízí právě majitelům paušálních tarifů výhodné podmínky pro aktivaci a využívání programu Data, který umožňuje používat v síti Eurotel datové služby. Po tuto dobu nebudou muset zákazníci platit měsíční poplatek (který normálně činí 195 korun), a navíc získají možnost zdarma přenést 2 MB dat pomocí GPRS a být připojeni 100 minut měsíčně s využitím technologie CSD nebo HSCSD. Nabídka je to bezpochyby lákavá, ale otázkou je, zda budou chtít lidé namlsaní spojením zdarma platit od června, kdy akce skončí, nemalé částky za čas strávený na internetu a za přenesená data.Valná většina si zase klidně program Data odpojí a vrátí se k obyčejnému telefonování.

Oskar má v současné době podobnou akci, ta ovšem zahrnuje pouze přenos dat pomocí technologie GPRS. Službu Oskar nabízí teprve krátce a právě u příležitosti jejího spuštění nabídl svým zákazníkům možnost vyzkoušet si výhody této technologie za sníženou cenu. Oproti akci Eurotelu, která je zatím spíš náhodným výkřikem, má tato lepší pozici. Lidé, těšící se na spuštění GPRS u našeho nejmladšího operátora, se s chutí vrhnou do testování, aby zjistili, zda vše správně funguje a jestli se tedy vyplatí pořídit si Oskarovu SIM kartu s datovými službami. Ti, kdož budou opravdu spokojeni, pak spíše zůstanou datům věrní. I tak lze však předpokládat, že jakmile začne od května Oskar od zákazníků využívajících GPRS vybírat 200 korun měsíčně a za kilobyte bude účtovat dvaapůlkrát více (místo 1 halíře 2,5), zájem poklesne. Tím spíš, že majitelé předplacených karet k této službě zatím nemají přístup vůbec.

Předplacené karty si na levná data ještě počkají

Zatímco pro majitele paušálních poplatků mají operátoři schované různé zvláštní nabídky, převážná většina zákazníků, kterými jsou majitelé předplacených karet, k datům většinou ani nepřičichne. Světlou výjimkou v cenících je sazba 1 koruna za minutu WAPu mimo špičku na Go kartě. Týká se to však jen klasického přenosu dat, GPRS je zatím mimo hru. Ceny za přenos dat pomocí GPRS jsou na předplacených kartách sestaveny tak, že je reálné ho používat jen k prohlížení WAPu. Při 60 haléřích za přenesený kilobyte (cena stejná u Eurotelu i Paegasu) je nepředstavitelné připojit se na internet. Stažení dvou až tří stránek by rázem zlikvidovalo kredit, který má mnoho lidí na celý měsíc. Paegas sice nabízí za připojení k internetu cenu stejnou jako u paušálu, ovšem prohlížení je omezeno na stránky Paegasu. Oskar pro změnu zatím GPRS pro své Oskarty vůbec nezprovoznil.

Data jsou podnikovou záležitostí

V současnosti jsou datové služby nejvíce lákavé pro firemní zákazníky. Ti totiž mají většinou speciální ceny, kromě toho je pro ně použití mobilních datových přenosů větším přínosem než pro obyčejného člověka, který si chce na internetu jen přečíst noviny. Přístup do firemní počítačové sítě, čtení a posílání elektronické pošty odkudkoliv, sledování důležitých informací na internetu, to jsou možnosti, za které je spíš ochoten zaplatit podnik.

Budoucnost je ve hvězdách

Jenže jak všichni telekomunikační odborníci stále opakují, budoucnost mobilních sítí leží právě v datových přenosech. Další rozvoj již nebudou přinášet hlasové služby, ale aplikace a funkce, spojené s tokem stále větších balíků dat. Vždyť v současné době stavěné sítě třetí generace se točí především kolem přenosu dat, kterého však v dnešní době využívá ani ne pět procent uživatelů mobilního telefonu. A tak můžeme očekávat, že operátoři nevzdají svou snahu, navyknout zákazníky na datové přenosy. Zvláštních časově omezených nabídek na zvýhodněný přenos dat by tak mohlo přibývat a dříve nebo později se snad dočkáme zlevnění stálého. Dalším krokem pak budou služby, přitahující i obyčejné lidi k datovým možnostem mobilních telefonů. Velkým lákadlem by se měly stát multimediální zprávy, nahrazující staré známé SMS. Dokud však nebude možné zahrát si s kamarádem wapovou hru za pár korun (ne za desítky korun jako dnes), počet uživatelů dat se hned tak nerozšíří.