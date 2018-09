Do roku 2020 bude mít Apple jediného výrobce mozků pro iPhony

Poslední dva roky sice Apple zadává produkci vlastními silami navržených čipů firmě TSMC, ale nebylo tomu tak vždy. Dlouhá léta byl jejich dvorním dodavatelem Samsung. V jeho produkčních centrech vznikaly čipy už pro historicky první iPhone z roku 2007 a tato exkluzivní role vydržela až do roku 2013.

Zlom nastal právě v roce 2014, kdy se Apple na dodávkách mozků pro přelomovou šestkovou řadu iPhonů dohodl právě s TSMC. Pro tehdy nikterak obrovského výrobce to byla velká příležitost. Zakázka si sice vyžádala velké vstupní investice ve výši 9 miliard dolarů, ovšem ty se začaly velmi rychle vracet. Firma také během pouhých 11 měsíců najala šest tisíc nových zaměstnanců. Dnes je TSMC ve svém segmentu zásadním hráčem.

Samsung a Intel jsou pozadu

Dnes navíc TSMC drží poměrně zásadní prvenství, žádná jiná společnost totiž dosud nerozběhla produkci nejmodernějším 7nm litografickým procesem. Huawei sice skrze dceřinou společnost HiSilicon takový čip navrhl (Kirin 980), ale jeho produkci má na starosti právě opět TSMC. Firma tak v tomto ohledu předběhla jak aktuální jedničku Samsung, tak i Intel nebo Global Foundries. Ti totiž 7nm produkci teprve připravují.

Produkční možnosti výrobců nejsou neomezené a jinak tomu není ani u TSMC. Zakázky Applu na nový čipset A12 letos pojmou 80 procent výrobních kapacit 7nm procesu, což pro tchajwanskou společnost bude znamenat miliardové zisky. Doposud tedy jen pozitivní zprávy.

Každá mince ale má dvě strany a problém by mohl nastat, pokud by Apple v budoucnu úplně nebo z velké části změnil dodavatele (výrobce) svých čipů.

Zatím nic takového nehrozí, aktuálně má totiž TSMC technologický náskok, ovšem ten nemusí trvat věčně. Konkurence nespí a výše zmínění konkurenti 7nm produkci rozběhnou v horizontu příštích několika měsíců. A pak už by si Apple mohl začít vybírat.

Bude čipy Applu v budoucnu dodávat opět i Samsung?

V úvahu připadá částečný návrat k Samsungu, od něhož se Apple odvrátil nepochybně kvůli kauze chipgate z roku 2015. Tehdy Američané rozdělili kontrakt na produkci čipů A9 právě mezi Samsung a TSMC a nezávislé testy krátce po uvedení iPhonů 6s ukázaly, že kusy s hardwarem z Tchaj-wanu vykazují o něco lepší výsledky. Apple sice kauzu bagatelizoval, ovšem už následující čip A10 Fusion vyrábělo jen TSMC (více v článku: Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s menší výdrží).

Samsung přesto nadále zůstal článkem dodavatelského řetězce Applu, a to článkem velmi významným. V iPhonech totiž najdeme jeho OLED displeje, paměťové moduly i fotočipy. Proto by ze strategického hlediska bylo pro Apple lepší u takové diverzifikace výroby dílů zůstat. Pokud by totiž Samsungu produkci čipů opět přepustil, jeho závislost na velkém konkurentovi by opět nabobtnala.

Meziročně však k většímu odběru dílů od Samsung dojde každopádně. Zatímco loni dodával OLED jednotky pouze pro model X, letos k nim přibudou novinky XS a XS Max, jejíž jména i ceny byly odhaleny týden před uvedením.

Samsung přesto zůstává jedinou zálohou pro případ, že by spolupráce s TSMC z jakéhokoli důvodu přestala Applu vyhovovat. Intel sice je gigantem, který segmentu polovodičových dílů dlouhá léta s přehledem kraloval, ovšem jeho doménou vždy byly počítačové x86 čipy a nikoli mobilní ARM procesory.

Global Foundries by patrně nestačila hypotetickou zakázku pokrýt nejen z kapacitních důvodů, podle posledních informací serveru DigiTimes je navíc pro jejich klienty důležitější 14/12nm FinFET proces.



TSMC nalilo miliardy do vývoje 5nm procesu

Přestože dosud má TSMC jistou exkluzivitu pro výrobu čipů A12, firma by měla být i jediným producentem příští verze s označením A13.

Analytik společnosti Arete Research Brett Simpson pro list EETimes uvedl, že dokud TSMC vydrží technologický náskok a bude moci vůči konkurenci nabídnout něco víc, spolupráci i v dalších letech nic nebrání. Procesory z produkce TSMC jsou prý obecně vnímány jako kvalitnější než čipy z dílen Intelu nebo Samsungu.

Produkce čipů A13 vylepšenou 7nm technologií EUV (Extreme UltraViolet litography) by měla začít už ve druhém čtvrtletí příštího roku. TSMC také prostřednictvím tiskového oddělení potvrdilo masivní investici ve výši 25 miliard dolarů k vývoji 5nm výrobní technologie, která by se podle časového harmonogramu výrobce mohla spustit v roce 2020.