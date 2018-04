Jedete do Severní Koreje? Nezavoláte si, komunisté z vás mají strach

Severní Korea má strach z demonstrací, které se odehrávají na Blízkém východě. Snaží se všemi způsoby přiškrtit tok informací, aby se občané Koreje nechtěli inspirovat. Jedna z cest je i pozastavení půjčování telefonů cizincům.

Až do nedávné doby bylo možné si na letišti pronajmout za poplatek mobil. K tomu se platilo za každou minutu hovoru, přičemž šlo volat i do zahraničí, i když místní hovory byly kontrolovány a omezovány. To je nyní minulost.

Severní Korea navazuje na sérii omezení, která v zemi v platila již dříve v souvislosti s mobilním telefonováním. Například nebylo výjimečné, že turistům telefon na letišti zabavili, a to navzdory jeho nepoužitelnosti, a vrátili až při odletu.

Hůře jsou na tom občané země. Jejich hovory jsou omezovány a zakazovány zejména směrem do zahraničí, ale někdy i mimo město. V pohraničních městech často není síť dostupná vůbec.