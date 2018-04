Jedete do Německa? Mobil s sebou!

Německo je jednou ze zemí nejčastěji navštěvovaných českými občany. Je jak častou tranzitní zemí pro cesty do západní Evropy, tak oblíbeným místem pro letní i zimní dovolenou. Německo je také známé jako oblíbená destinace pro výhodné nákupy. I když slavné období nákupních zájezdů již skončilo, přesto mnoho z nás jednou za čas vyrazí do SRN pro cenově výhodné spotřební zboží nebo potraviny. Takovéto cesty jsou ekonomicky příznivé díky možnosti odpočtu místní DPH. Na druhou stranu je nutné připomenout, že při dovozu zboží pro osobní potřebu je stanoven limit 6000 Kč. Pokud tento limit překročíte, tak musíte počítat s připočtením cla a české DPH. Dodejme, že limity nelze sčítat, takže čtyři lidé v autě mají limit 4 x 6000 Kč, nikoli 24 000 Kč!

V Německu jsou v provozu čtyři sítě mobilních telefonů v systému GSM. Ke čtyřem sítím by analogicky měl patřit stejný počet operátorů nabízejících své služby. V Německu ale existují i virtuální operátoři, kteří nabízejí různě široké portfolio služeb, takže nabídka je více než dostatečná.

Mezi provozovatele fyzických sítí patří DeTeMobil (D1), Vodafone - Mannesmann (D2), E-Plus a VIAG Interkom. První dva operátoři mají k dispozici obě GSM pásma na frekvencích 900/1800 MHz, zbylí dva provozují jen pásma 1800 MHz. Proto je při návštěvě Německa duální telefon nutností.

Virtuálních operátorů působí v Německu několik, ale nás bude nejvíce zajímat společnost Debitel, která vedle tarifních programů nabízí i širokou paletu předplacených služeb. Z dalších společností, které provozují virtuální sítě mobilních telefonů můžeme jmenovat Talkline, Hutchinson nebo Victorvox.

Pokud vám pro návštěvu Německa nebo průjezd touto zemí postačí vaše stávající SIM některého českého operátora, tak stačí připomenout, za jakých podmínek vám bude služba roamingu v Německu nabídnuta. Majitelé tarifních programů všech tří českých operátorů by si měli telefonicky na infolince ověřit, zda mají službu mezinárodního roamingu aktivní. V případě, že tomu tak není a zákazník je teprve čerstvým klientem domácího operátora, tak nezbývá, než složit zálohu na mezinárodní hovory a roaming. Záloha je samozřejmě vratná a její výše se pohybuje okolo 5000 Kč. Detailní přehled cen za příchozí a odchozí hovory najdete na internetových stránkách vašeho operátora.

Jednodušší to mají majitelé předplacených karet. Od konce minulého týdne nabízí kompletní roamingové služby všechny české předplacené služby. Jako poslední se přidala Oskarta, která sice zatím neumí odesílat v roamingu zprávy SMS, ale již umožňuje odchozí hovory. Twist od Paegasu i Go od Eurotelu umí v roamingu vše, co bude jejich majitel potřebovat. Drobná výhoda je na straně majitelů karet Paegas Twist, kteří díky technologii „Camel“ mohou v síti německého operátora D1 používat svůj telefon jako v domácí síti. Všichni ostatní majitelé předplacených karet mohou v roamingu bez problémů přijímat hovory a SMS zprávy, ovšem odchozí hovory jsou řešeny tzv. zpětným voláním (callback). Konkrétní kódy, které jsou nutné pro službu zpětného volání, vám zajisté ochotně poskytnou na infolince vašeho operátora. Nevýhodou roamingu u předplacených karet je relativně vyšší cena za nabízené služby - přesné sazby naleznete v tabulce. Pro někoho tak může být cesta do Německa spojená s pořízením nekteré tamní předplacené karty, případně i s koupí levného mobilního telefonu. Pokud mezi tyto lidi patříte, tak čtěte pozorně dál.

Roaming na prepaid kartách (1 min) Paegas Eurotel Oskar Odchozí hovor do ČR (sestav. poplatek) 40 Kč (+15) 40 Kč (+15) 40 Kč Odchozí hovor v Německu (sestav. poplatek) 50 Kč (+15) 40 Kč (+15) 40 Kč Příchozí hovor 22,00 Kč 30,00 Kč 17,00 Kč SMS 10,00 Kč 10,00 Kč NE

Německo je největším evropský trhem s mobilními telefony. Nabídka je velmi široká, a to jak mezi dotovanými přístroji, tak u telefonů určených pro volný prodej. Dotované telefony pro tarifní programy nepřicházejí pro běžného českého turistu v úvahu, v poslední době je tomu tak bohužel i u předplacených sad. Telefony ve volném prodeji jsou zhruba stejně drahé jako nedotované telefony v České republice. Nabídka je širší o modely, které se v ČR oficiálně neprodávají (Trium, Sendo), a o novinky, které se na pulty německých prodejen často dostanou dříve než do tuzemských obchodů. Cenová výhoda pak dále může plynout z nároku na vrácení DPH (MwsT), která v Německu činní 16 % (v rámci TAX Free šeků musíte počítat s částkou nižší, podrobné informace najdete na www.globalrefund.com).



Českého turistu budou nejvíce zajímat německé předplacené karty nebo celé sady. Bohužel, situace se v Německu za posledních pár měsíců výrazně změnila, takže počítejte s následujícími komplikacemi. Na rozdíl od České republiky je aktivace předplacené služby v Německu podmíněna registrací. Získat německou předplacenou kartu anonymně vyžaduje enormní dávku štěstí a stejně je více než jisté, že je karta na někoho registrována. Samotná registrace probíhá přímo v prodejně a to buď pomocí on-line terminálu nebo po telefonu. Z toho důvodu potřebujete pro zakoupení předplacené karty osobní doklady, bez nich požadovanou službu neobdržíte. Zde je ovšem kámen úrazu. Po loňských nájezdech překupníků z celé Evropy (především té východní) na výrazně dotované předplacené sady (SIM karta a mobilní telefon) němečtí operátoři zjistili, že tímto směrem cesta nevede. V současné době téměř absolutně zamezili možnosti koupit předplacenou sadu bez německých dokladů. Prodejci požadují v tom horším případě německý pas či občanský průkaz, v tom lepším německý bankovní účet nebo povolení k pobytu. Tato situace panuje zhruba od loňského podzimu, kdy bylo ještě možné zakoupit předplacenou sadu i na český pas. Díky on-line registraci ovšem operátor již při koupi poznal, jestli na stejné jméno není registrováno více předplacených sad, a případně registraci zamítnul.

Dnes již bez německých dokladů nekoupíte téměř nic. Lhostejno, zda se pro předplacenou sadu vydáte do velkého supermarketu nebo do malého zapadlého elektra. Jakmile prodavač zjistí, že nemůžete předložit potřebné doklady, nabídne vám samotnou kartu, ale předplacenou sadu vám odmítne prodat. Při našem testovacím kolečku po bavorském a saském pohraničí v minulém týdnu jsme neuspěli při koupi sady (i jen jednoho kusu) ani jednou. Navštívili jsme přibližně tři desítky obchodů, vedle velkých elektromarketů (Tevi, MediaMarkt, Saturn Hansa a dalších) i malé obchody a značkové prodejny operátorů. Reakce prodavačů na náš požadavek byla vždy velmi slušná, ale nekompromisní, bez výše zmíněných dokladů dnes v Německu předplacenou sadu nekoupíte. V prodejně Tevi v Pasově nám velmi ochotný prodavač, který se představil jako Karl Neumann, řekl: „Bohužel, musím vás zklamat, ale podle nařízení operátorů můžeme předplacené sady prodat pouze zákazníkům s dokladem o pobytu na území Německa“. Dále pan Neumann dodal, že pokud by nám sadu prodal, tak by musel doplatit konkrétnímu operátorovi rozdíl mezi dotovaným telefonem a jeho cenou ve volném prodeji. Je samozřejmě možné, že dále ve vnitrozemí můžete narazit na obchod, kde vám sadu s kartou a telefonem prodají, ale rozhodně se na to nemůžete spoléhat a nejspíš v tom bude nějaký háček.

S registrací sady na konkrétní jméno souvisí ještě jedna rada. Pokud by se vám přeci jen podařilo koupit sadu, z které by vám přišel vhod jen telefon, a kartu byste chtěli prodat, dobře vybírejte, komu ji svěříte. V případě jakýchkoliv problémů s novým majitelem budete první, koho navštíví policie, v registru totiž bude figurovat vaše jméno.

Když navštívíte internetové stránky německých operátorů s nabídkou předplacených sad, zjistíte, že doba atraktivních cen je dávno pryč. Zhruba od března všichni operátoři v SRN zvýšili ceny sad bezmála o 100%. Pro toho, kdo by si chtěl v Německu levně pořídit nový mobilní telefon, budou oficiální ceny operátorů v SRN nemilým překvapením. Nezasvěcený se oprávněně zeptá, proč tedy není možné předplacenou sadu zakoupit. Vedle zřejmě právních důvodů je nutné zohlednit stav, který panuje přímo na pultech prodejen. Ceny sad jsou téměř v devadesáti procentech případů výrazně nižší než v ceníku operátora. Při naší cestě v minulém týdnu jsme nenarazili ani na jednu sadu, která by v prodejně stála stejně jako v informačních materiálech operátora. Výjimku tvoří pouze značkové prodejny jednotlivých operátorů, kde se ceny téměř rovnají katalogovým, ale i tak je možné nakoupit s nemalou slevou. Nejnižší ceny jsou ve velkých elektromarketech, kde jsme zaznamenali většinou ceny okolo padesáti až sedmdesáti procent z cen katalogových. Jako příklad mohou posloužit tyto sady: D2 CallYa s telefonem Philips Savvy Vogue za 99 DM (oficiálně 199 DM), nebo sada E-Plus Free & Easy s telefonem Siemens A35 za 149 DM (oficiálně za cenu 299 DM). Je také možné vidět na pultech prodejen sady, které již dávno nejsou v aktuální nabídce operátorů, ale stále za původní ceny. Jako příklad může posloužit sada s telefonem Alcatel OT Max v ceně 79 až 88 DM, podle toho, s jakou kartou byl nabízen.

Všechny tyto postřehy ovšem platí jen pro ty z vás, kteří mají potřebné doklady pro zakoupení předplacených sad německých operátorů. Pro všechny ostatní zůstává možnost zakoupit samotnou předplacenou kartu a popřípadě nedotovaný telefon. V obou případech by neměly nastat jakékoliv komplikace. Přesto je nutné počítat s tím, že i při koupi samotné předplacené karty budete muset předložit průkaz totožnosti a díky registraci se nákup trochu protáhne.

Přehled jednotlivých předplacených služeb:

T-D1 - předplacená služba Xtra (261 01)

Předplacená služba operátora D1 nese název Xtra. K dispozici jsou dvě varianty tarifu Xtra4You a XtraFriend. Hlavním rozdílem mezi oběma tarify je absence časového pásma “víkend“ u prvního z nich. Rozdíl je také v různém účtování za časovou jednotku. Tarif Xtra4You je účtován po první celé minutě po sekundách. Naopak tarif XtraFriend je účtován stále po deseti sekundách. Předplacená služba Xtra nabízí jak volání do zahraničí, tak roaming, který bezchybně funguje i u nás. Cena za odchozí hovor po ČR je 2,49 DM ( 43,60 Kč) a do SRN 2,99 DM (52,35 Kč). Příchozí hovory pak stojí 1,59 DM (27,85 Kč). Všechny ceny jsou za minutu hovoru při účtování po půl minutě. Jako u dalších operátorů v SRN je i u T-D1 Xtra placený hovor s infolinkou. Zdarma je jen hovor s konverzantem. V případě tarifu XtraFriend je možné zvolit jedno konkrétní číslo v síti D1 nebo číslo pevné linky, které bude mít zvýhodněnou tarifikaci. Změna tarifu Xtra4You na XtraFriend stojí 9,95 DM (174 Kč).

T-D1 Xtra Xtra4You XtraFriend Do pevné sítě Špička 17,33 Kč 29,58 Kč Mimo špičku 8,57 Kč 12,08 Kč Víkend 0,00 Kč 2,63 Kč V rámci sítě Špička 17,33 Kč 12,08 Kč Mimo špičku 8,57 Kč 6,83 Kč Víkend 0,00 Kč 6,83 Kč Do sítí mob. oper. Špička 29,58 Kč 29,58 Kč Mimo špičku 12,08 Kč 12,08 Kč Víkend 0,00 Kč 12,08 Kč Xtra "Nummer Eins" Po 0:00 - Pá 20:00 0,00 Kč 6,83 Kč Víkend 0,00 Kč 2,63 Kč Do ČR Celý den 64,58 Kč 64,58 Kč SMS Celý den 6,83 Kč 6,83 Kč WAP Celý den 6,83 Kč 6,83 Kč Infolinka Celý den 10,33 Kč 10,33 Kč

Startovní balíček s předplacenou SIM kartou, kreditem ve výši 25 DM a manuálem stojí 77 DM (1348 Kč). Kupóny mají hodnotu 25, 50 a 100 DM. Jejich platnost je 183 dnů u kupónu s hodnotou 25 DM, zbylé dva mají platnost 1 rok. Startovní balíček má i přes kredit 25 DM platnost jeden rok. Předplacené sady obsahují blokovaný telefon, SIM kartu a kredit 25 DM. Zajímavostí je sada „ Siemens GetTogether Pac“, který vedle telefonu Siemens C35i obsahuje T-D1 Messenger 500. Messenger 500 je databanka určená pro práci s telefony Siemens S25/S35/C35/M35 po kabelu a podle údajů operátora je také blokovaný. Tato sada je dostupná pouze při objednávce přes internet.

T-D1 Xtra sady Cena DM Cena Kč Motorola T180 149,9 2 623,25 Kč Alcatel OT 302 199,9 3 498,25 Kč Siemens C30 199,9 3 498,25 Kč Siemens C35i 249,9 4 373,25 Kč GetTogether Pac 399,9 6 998,25 Kč Sony CMD- J5 249,9 4 373,25 Kč Nokia 3310 349,9 6 123,25 Kč

www stránka operátora: www.t-d1.de

D2 - předplacená služba CallYa (262 02)

Předplacená služba v síti D2privat - Vodafone (Mannesmann) má název CallYa. K dispozici je výběr ze třech tarifů, které se jmenují: Red, Blue a White. Časové rozdělení a ceny hovorného jsou uvedeny v tabulce. Dodejme, že odeslání jedné SMS zprávy stojí bez ohledu na tarif 0,39 DM (6,83 Kč) a stejnou cenu zaplatíte za jednu minutu surfování po WAPu. U tarifu CallYa Red je v nabídce služba D2 BestFriend, ve které platí zvýhodněné ceny volání na jedno konkrétní číslo v síti D2, nebo v sítích operátorů pevných linek. Hovory do zahraničí jsou možné, stejně jako mezinárodní roaming. V roamingu je rozhodující, jestli je použitá síť zahrnuta do velké rodiny společnosti Vodafone, což u nás není ani jedna. Jedna minuta hovoru po ČR či do Německa stojí v CallYa roamingu 3,49 DM (61,10 Kč) a minuta příchozího hovoru stojí 1,59 DM (27,80 Kč). Volání na infolinku operátora je zpoplatněno stejnou sazbou jako volání v rámci sítě D2. Konverzant je zdarma.

D2 CallYa Red Blue White Pevné linky : Špička 29,58 Kč 17,33 Kč 12,08 Kč Ostatní 12,08 Kč 8,57 Kč 12,08 Kč Víkend 2,63 Kč 8,57 Kč 12,08 Kč V síti D2: Špička 12,08 Kč 17,33 Kč 12,08 Kč Víkend / Ostatní 6,83 Kč 8,57 Kč 12,08 Kč Hlasová schránka: Špička 10,33 Kč 8,57 Kč 12,08 Kč Víkend / Ostatní 6,83 Kč 8,57 Kč 12,08 Kč D2 BestFriend: Špička / Ostatní 6,83 Kč Víkend 2,63 Kč Ostatní mobilní sítě: Špička 29,58 Kč 29,58 Kč 29,58 Kč Víkend / Ostatní 12,08 Kč 12,08 Kč 12,08 Kč Do ČR: Kdykoliv 69,83 Kč 69,83 Kč 69,83 Kč

Časová pásma D2 Red Blue White Špička Po-Pá 7-20:00 Po-Pá 7-18:00 Po-Pá 7-20:00 Víkend Pá 20 - Ne 24:00 Ostatní Zbylý čas Zbylý čas Zbylý čas

Základní balíček pro vstup do služby CallYa stojí 99,50 DM (1741 Kč) a obsahuje SIM kartu, kredit ve výši 50 DM a elegantní plechovou krabičku, ve které je vše uloženo. Dobíjecí karta má hodnotu 50 DM a její platnost je jeden rok. Předplacené sady obsahují telefon, SIM kartu, kredit 25 DM a potřebné manuály. Samotné přístroje jsou samozřejmě blokované.

CallYa Sady Cena DM Cena Kč Philips Savvy Vogue 199 3 482,50 Kč Trium Neptune 199 3 482,50 Kč Sagem MW 930 199 3 482,50 Kč Trium Mars 199 3 482,50 Kč Siemens A35 248 4 340,00 Kč Siemens C35i 299 5 232,50 Kč Siemens M35i 398 6 965,00 Kč Nokia 3210 299 5 232,50 Kč Nokia 3310 398 6 965,00 Kč

www stránka operátora: www.d2privat.de

E-Plus - předplacená služba Free & Easy (262 03)

V pořadí jako třetí vám představíme předplacenou službu Free & Easy, kterou nabízí operátor E-Plus. K dispozici jsou dva tarifní programy - Weekday a Weekend. Tarif Weekday má jednodušší tarfní plán a jiný způsob časové tarifikace. Účtována je vždy první minuta celá a dále po jedné sekundě, když u tarifu Weekend je hovor tarifikován po deseti sekundách. Pro zasílání SMS zpráv je potřeba zakoupit (z aktuálního kreditu) balík padesáti SMS zpráv v ceně 19,50 DM. Měsíčně má uživatel možnost zakoupit maximálně osm balíků. Jedna SMS pak stojí stejně jako u konkurence 0,39 DM. Cena odchozích hovorů do zahraničí je možná, stejně jako roaming. Cena za minutu hovoru do ČR činí 3,59 DM (62,85 Kč). Ceny roamingových služeb najdete na webu operátora.

-Plus Free & Easy Weekend Weekday Po-Pá 7-20:00 Po- Čt 20-7:00 Pá 20:00 - Po 7:00 Po-Pá 7-20:00 Ostatní čas Pevné sítě 29,58 Kč 12,08 Kč 2,63 Kč 17,33 Kč 8,57 Kč Ostatní mobilní sítě 29,58 Kč 12,08 Kč 12,08 Kč 17,33 Kč 8,57 Kč V síti E-Plus 5,07 Kč 17,33 Kč 8,57 Kč Hlasová schránka 6,83 Kč 17,33 Kč 8,57 Kč SMS 6,83 Kč Tarifikace á 10 sekund á 60/1 sekund

Startovní balíček pro vstup do služby Free & Easy stojí 55 DM (963 Kč) a obsahuje vedle SIM karty a nezbytného manuálu i 25 DM kredit. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 25 a 50 DM. Platnost kreditu základní sady je jeden rok, v případě kupónů je platnost 6 a 12 měsíců, nebo i dva roky, když nabíjený kredit překročí 100 DM. Nabíjení je možné nejenom pomocí kupónů, ale i přes web operátora nebo bankomaty. Předplacená sada obsahuje telefon, SIM kartu a kredit 25 DM.

Free & Easy Sady Cena DM Cena Kč Philips Azalis 238 299 5 232,50 Kč Alcatel OT 303 299 5 232,50 Kč Siemens A35 299 5 232,50 Kč Siemens C35i 349 6 107,50 Kč Siemens M35i 399 6 982,50 Kč Nokia 3210 349 6 107,50 Kč Nokia 3310 399 6 982,50 Kč

www stránka operátora: www.eplus.de

VIAG Interkom - předplacená služba Loop (262 07)

Posledním z operátorů, kteří vlastní fyzickou GSM síť, je společnost Viag Interkom. Předplacená služba se jmenuje Loop a nabízí pouze jeden tarif. Zvláštností hodnou pozornosti je u operátora Viag Interkom vnitrozemský roaming se sítí D1. Jelikož sám operátor pokrývá jen hustě obydlené oblasti, tak mimo ně si vypomáhá pokrytím konkurence. Ceny hovorů jsou stejné ve vlastní síti i v případě vnitrozemského roamingu, pouze v případě zvýhodněné služby EasyMoney, kterou je možno využívat pouze při signálu domovské sítě Viag. Volání na infolinku je zpoplatněno, ale konverzant je zdarma. V nabídce nechybějí mezinárodní hovory a roaming v zahraničí. Podrobnější informace o roamingových tarifech naleznete opět na webu operátora. Hovor je ve službě Loop účtován po deseti sekundách.

Interkom LOOP Víkendy: Pá od 18:00 do Po 8:00 Mimo špičku: Po - Čt 18:00 - 8:00 Špička: Po - Pá 8:00 - 18:00 Do vlastní sítě a na pevné linky 2,63 Kč 12,08 Kč 29,58 Kč Na čísla začínající 0179 6,83 Kč 6,83 Kč 12,08 Kč Do jiných mobilních sítí 12,08 Kč 12,08 Kč 29,58 Kč SMS 6,83 Kč 6,83 Kč 6,83 Kč SMS 18:00 - 20:00 3,33 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč WAP 6,83 Kč 6,83 Kč 6,83 Kč Easy Money 0,53 Kč 0,53 Kč 0,53 Kč Do ČR 69,83 Kč 69,83 Kč 69,83 Kč

Základní balíček Loop stojí 25 DM a obsahuje SIM kartu a kredit ve stejné výši. Předplacené sady obsahují navíc ještě mobilní telefon. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 25 a 100 DM. Platnost základního balíčku a dobíjecích kupónu je vždy jeden rok.

LOOP Sady Cena DM Cena Kč Trium Mars 199,9 3 498,25 Kč Motorola T180 179,9 3 148,25 Kč Nokia 3310 349,9 6 123,25 Kč Siemens A36 199,9 3 498,25 Kč Siemens S35i 199,9 3 498,25 Kč Siemens M35i 349,9 6 123,25 Kč

www stránka operátora: www.viaginterkom.de, nebo: www.loop.de

Nabídka společnosti Debitel:

Virtuální operátor Debitel nabízí vedle tarifních programů i množství předplacených sad. Rozepisovat jednotlivé tarifní nabídky nemá cenu, vždy se totiž jedná o tarif jednoho z operátorů fyzických GSM sítí, které jsme vám již představili výše. V přehledu jednotlivých předplacených sad je vždy uveden i tarif který obsahují. Pro konkrétní tarif pak platí stejné informace, jako pro ten samý tarif v nabídce jeho domovského operátora. U každého z tarifů jsou samozřejmostí odchozí hovory do zahraničí a mezinárodní roaming.

Debitel Sady Cena DM Cena Kč Typ karty Nokia 3210 248 4 340,00 Kč CallYa Red Nokia 3310 349,9 6 123,25 Kč CallYa Red Philips Savvy Vogue 149 2 607,50 Kč CallYa Red Sagem MC 930 149 2 607,50 Kč CallYa Red Siemens C28 149 2 607,50 Kč CallYa Red Siemens C35i 248 4 340,00 Kč CallYa Red Siemens M35i 349 6 107,50 Kč CallYa Red Trium Mars 149 2 607,50 Kč CallYa Red Alcatel OT 303 179 3 132,50 Kč Free & Easy Weekend Alcatel OT 303 299 5 232,50 Kč Free & Easy Weekend Nokia 3210 249 4 357,50 Kč Free & Easy Weekend Nokia 3310 299 5 232,50 Kč Free & Easy Weekend Philips Azalis 238 299 5 232,50 Kč Free & Easy Weekend Siemens A35 149 2 607,50 Kč Free & Easy Weekend Siemens C25 99 1 732,50 Kč Free & Easy Weekend Siemens C35i 199 3 482,50 Kč Free & Easy Weekend Alcatel OT 302 199,9 3 498,25 Kč Xtra Friend Motorola T180 149,9 2 623,25 Kč Xtra Friend Motorola T2288 199 3 482,50 Kč Xtra Friend Nokia 3210 249 4 357,50 Kč Xtra Friend Siemens C25 179,9 3 148,25 Kč Xtra Friend Siemens C30 199,9 3 498,25 Kč Xtra Friend Siemens C35i 249,9 4 373,25 Kč Xtra Friend

www stránky společnosti: www.debitel.de

Zhodnocení

Ceny hovorného jsou u většiny německých předplacených sad zajímavé pouze v rámci vnitrozemského hovoru. Ceny odchozích hovorů do zahraničí jsou ještě vyšší než ceny za ten samý hovor u jakékoliv české předplacené karty v roamingu. Pořízení některé z německých předplacených služeb je zajímavé především pro ty z vás, kteří využijí právě vnitrostátní hovory po Německu. Jistou výhodou může být skutečnost, že všechny německé předplacené karty nabízejí roaming, takže při cestě do Evropy přes Německo se dají karty využít i v dalších zemích na vaší daleké cestě.

Komu se podaří zakoupit celou předplacenou sadu, může využít kredit k libovolnému účelu. Přesto dodáváme, že bez potřebných dokladů se v dnešní době bude jednat o husarský kousek.

Přejeme vám příjemnou cestu a hezkou dovolenou.

