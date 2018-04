Jeden z nejlepších fotomobilů – Benq-Siemens S88

Benq-Siemens S88 je přímým konkurentem Sony Ericssonu K750, nebo jeho blízkého příbuzného – modelu W800i. Oba tyto telefony si již delší dobu drží primát nejlepších fotomobilů na našem trhu. To dokázal například i náš test. I z tohoto hlediska to nebude mít novinka Benq-Siemensu snadné, pouští se do křížku s těmi nejlepšími.

Novinka patří do stejné cenové kategorie jako Sony Ericsson K750i. Předběžně byla cena modelu S88 stanovena na 8 000 Kč, což je přibližně i současná doporučená maloobchodní cena konkurenta od Sony Ericssonu. Na trh pak míří i lepší fotomobily, jako například Sony Ericssony K790i a K800i. Oba dva tyto modely a další novinky této třídy však budou mnohem dražší.

Papírové parametry jsou dalším důkazem přímé rivality Sony Ericssonu K750i a novinky od Benq-Siemensu. Oba mají dvoumegapixelový fotoaparát a oba se chlubí automatickým ostřením. Sony Ericsson K750i popisovat nebudeme, věnovali jsme mu již hodně prostoru, dnes se soustředíme na fotoaparát Benq-Siemensu S88.

Benq-Siemens S88 je mobil klasické koncepce a ve své podstatě je konkurenčnímu Sony Ericssonu hodně podobný. Bude se dodávat ve dvou barevných variantách – černé a bílé. Testovaná bílá verze je elegantní a protože mnoho bílých mobilů na trhu není, vzbuzovala novinka solidní pozornost.



Černá verze telefonu.

Pro aktivaci fotoaparátu stačí podržet spoušť na boku telefonu, nebo vybrat volbu v menu, případně využít možnosti uložení volby pod pravou kontextovou klávesu. Jedinou možností, jak přepnout režim z fotoaparátu na videokameru a obráceně, je posuvný jezdec vedle spouště. Menu telefonu nabízí vždy jen položky pro zvolenou funkci - buď fotoaparát nebo videorekordér.



Všechny fotografie jsou v plném rozlišení bez úprav.

Benq-Siemens S88 musíme pochválit za rychlý start fotoaparátu a i za velmi rychlé ukládání snímků bez ohledu na jejich rozlišení. Další pochvalu zaslouží logické a ergonomické rozmístění ovládacích prvků. Mobil se při fotografování drží na šířku. Na horní hraně je spoušť, ovládání zoomu je naopak na spodním boku. Některé funkce lze rychle aktivovat tlačítkem na klávesnici, které nese zcela jasný piktogram dané funkce.

Menu fotoaparátu se zjevně inspirovalo právě u Sony Ericssonu K750i. U tchajwanské novinky se nám ale zdálo logičtěji uspořádané a mnohem rychlejší. Pozornost si zaslouží displej. Používá technologii OLED, kterou zatím výrobci u žádného mobilu na našem trhu pro hlavní displej nepoužili. Displej má extrémní kontrast, velmi syté barvy a bez nejmenších problémů ho přečtete i na přímém slunečním světle. Daní za tyto výborné vlastnosti je hrubší rastr a poněkud nepřirozené podání barev. Celkově jsme byli s displejem novinky velmi spokojeni a jeho kvality jsme ocenili právě při fotografování.

Velmi dobré mechanické vlastnosti má spoušť. Tlačítko má optimální zdvih a velmi snadno rozpoznatelný je rozdíl mezi namáčknutím a následným stiskem spouště. Celkově hodnotíme ergonomii práce s fotoaparátem Benq-Siemensu S88 velmi vysoko, v tomto směru konkurenty od Sony Ericssonu překonává.



První dva snímky jsou pořízené v makro režimu.

Výslednou kvalitu fotografií můžete posoudit sami na mnoha zkušebních snímcích, včetně porovnání s fotoaparátem Sony Ericssonu W800i. Podle nás si novinka se zavedenou konkurencí v ničem nezadá a v některých případech jí i předčí. Telefon si vyloženě libuje v makrofotografiích a vcelku dobře si poradí i se snímkem v místnosti. V noci chybí stabilizátor obrazu, který budou mít až chystané špičkové modely Sony Ericssonu a Nokie. Při troše trpělivosti se ale i tak podaří noční snímek pořídit.



Jak noční snímek, tak fotografie z obchodu jsou pořízené v plně automatickém režimu.

Parametry fotoaparátu: Automatické ostření

Rozlišení: 2 megapixely

Makro režim

16 x digitální přiblížení

Rozlišení fotografií: 1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 176 x 220 obrazových bodů

Tři úrovně kvality snímků

Nastavení ISO (100 až 400 plus automatické nastavení)

Nastavení jasu

Přednastavené programy (6 plus automatický)

Nastavení EV +/-2 (po 0,33)

Samospoušť (dva časy)

Rámečky; barevné efekty; časové razítko

Editační program pro úpravu fotografií

V některých případech nám vadila aberace a vyrovnání se značným rozdílem kontrastů. To jsou ale i negativní vlastnosti konkurentů. Celkově hodnotíme fotoaparát Benq-Siemensu S88 velmi vysoko. Patří mezi to nejlepší co bude na trhu do poloviny roku k dispozici. Podle nás Benq-Siemens S88 bez problémů nahradí obyčejný digitální fotoaparát na dovolené. Kdo nedá dopustit na svou zrcadlovku, jistě kvalitou fotoaparátu novinky pohrdne, ale to platí i o všech jiných fotomobilech. Běžný uživatel, který si chce z dovolené odvést památku v podobě slušných fotografií však bude spokojen. A právě o to šlo i výrobci.

Další informace o Benq-Siemensu S88 přineseme v nejbližších dnech a to včetně fotografií zcela nového menu telefonu.

Porovnání s Sony Ericssonem W800i:



Vlevo vždy fotografie pořízená Benq-Siemensem S88, vpravo Sony Ericssonem W800i. Všechny fotografie jsou v plném rozlišení bez úprav.