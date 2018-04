Jeden pro dámy, druhý pro pány – recenze LG KG220 a KG240

Véčka LG KG220 a KG240 můžeme zařadit do kategorie levných stylových telefonů. Dražší a vybavenější KG240 se bude líbit především pánům, dámy sáhnou spíše po oblém modelu KG220. Ten to bude mít na trhu asi o něco jednodušší, jelikož se nebude muset utkat s tak pernou konkurencí jako vybavenější kolega.

KG220 je totiž, pokud nepočítáme vyprodávané a výběhové modely Siemensu a Motoroly, nejlevnějším novým véčkem s fotoaparátem. Ten je tak hlavním lákadlem tohoto modelu, protože ostatní výbava je pouze základní. To KG240 přidává navíc vnější displej, hlavní displej je kvalitnější a větší. LG KG240 disponuje i technologií Bluetooth. Svou cenou ale již spadá do kategorie, kde je velmi silná konkurence, a tak bude muset čelit náporu ze stran například o pár stokorun dražší Motoroly Razr V3, Sony Ericssonu Z530i, nebo levnějšího, ale téměř stejně vybaveného Sharpu GX29.

Konkurence pro dražší KG240. Sharp GX29 nabízí vynikající displej, Sony Ericsson Z530i paměťové karty a Motorola Razr V3i image luxusního zboží.

Vzhled – jeden okoukaný, druhý ne

Oba telefony si nepotrpí na žádné designerské výstřelky a patří mezi konzervativněji tvarované stylovky. V tomto směru je méně nápadný „pánský“ model KG240, který patří mezi průměrná véčka. Nebýt lesklých plastů, ze kterých je vyroben, a elegantního stříbrného rámečku kolem čočky fotoaparátu, jen těžko by upoutal pozornost.

To KG220 je na pohled zajímavější. Jeho oblý design je velmi sympatický a líbivý. Čistotu čelní plochy tu nenarušuje vnější displej, jako u KG240. Levnější model je také o poznání menší, ačkoli papírovými rozměry se oba telefony příliš neliší, KG220 měří 84,5 x 45,5 x 21,7 mm, model KG240 pak 87 x 46 x 22 mm. Hmotnost obou je stejná a má hodnotu 85 gramů. KG220 padne díky oblinám lépe do ruky.

Oba telefony jsou vyrobené převážně z černého lesklého plastu, který je doslova magnetem pro otisky prstů. KG220 černé kryty kombinuje se stříbrnou barvou, která lemuje spodní část véčka, KG240 je celočerný. Nemůžeme se zbavit pocitu, že LG dělá chybu, když KG220 bude nabízet pouze v černo-stříbrné barevné kombinaci. Design si totiž přímo říká o použití veselých pastelových barev. Ani jeden z telefonů ale nenabízí výměnné kryty, takže černá nuda zůstane u obou.

Design obou telefonů má čisté a jednoduché linky a z vnějšku jej narušuje co nejméně prvků. Na čelní straně to je čočka fotoaparátu, u KG220 pak ještě zrcátko pro autoportréty. U pánského modelu najdeme na vrchu navíc vnější displej, který je sem ale vsazen co nejnenápadněji. Levý bok obou telefonů obsahuje tlačítka pro regulaci hlasitosti, KG240 přidává ještě tlačítko fotoaparátu.

Otevřené telefony skýtají pohled na rozměrnou klávesnici a displeje. Zatímco LG KG240 zůstává věrné černé barvě, levnější model vystavuje na odiv plochu kompletně stříbrnou. Z hlediska estetiky se tentokráte přikláníme k dražšímu modelu, který rozevřený vypadá o něco lépe než levnější bratříček.

Displeje a klávesnice – jiné, ale přeci stejné

Displeje jsou to hlavní, čím se od sebe oba modely odlišují. Vnější displej má pouze vybavenější model KG240. Jedná se o OLED displej s rozlišením 96 x 64 pixelů a podporou 65 000 barev. Informace se na něm zobrazují ve dvou módech – první inverzní, kdy jsou na černém pozadí údaje vykresleny světle modrým písmem, druhý klasický barevný s tapetou na pozadí. Především v prvním módu jsou na displeji informace dobře čitelné. Přepínat mezi režimy lze pomocí tlačítek pro regulaci hlasitosti.

Hlavní displej KG240 je aktivní (TFT) s rozlišením 128 x 160 bodů a podporou 262 000 barev. Rádi bychom viděli větší rozlišení, jinak je displej celkem dobrý. To se ovšem nedá říci o displeji levnějšího modelu. Malá čtvercová zobrazovací jednotka s rozlišením 128 x 128 bodů, CSTN technologií a podporou 65 000 barev nevypadá nejlépe již na papíře, v praxi je to ještě horší. Vadí především fakt, že displej je mrňavý, a aby na něm bylo vůbec něco vidět, musel výrobce sáhnout po větším fontu. To má za následek, že se na displej vejdou maximálně čtyři řádky textu. Pasivní technologie se také podepsala na horší čitelnosti displeje na přímém slunečním světle, s touto disciplínou si dražší kolega poradí lépe. Ovšem i jeho čitelnost je spíše jen průměrná.

Klávesnice obou modelů mají pro LG typické rozložení. Numerická část se směrem ke spodnímu okraji zužuje, nijak zásadně to ale při používání tlačítek ve spodní řadě nevadí. Klávesy mají u obou telefonů krátký zdvih a zcela jasnou odezvu, jejich stisknutí je doprovázeno poměrně hlasitým cvaknutím.

V prostoru ovládacích kláves je poněkud těsno, nachází se tu více tlačítek, než jsme zvyklí vídat u konkurence. Navigační klávesa s potvrzovacím středem je v obou případech obklopena shora kontextovými klávesami, zdola klávesami pro ovládání hovoru a mezi nimi korekční klávesou, ze stran potom klávesou pro rychlé spuštění kalendáře a fotoaparátu. Obzvláště kontextové klávesy mohly dostat více prostoru.

Telefonování a zprávy – hlavně to základní

V oblasti telefonování a zpráv je nejdůležitější základní výbava, KG240 přidává pár funkcí navíc. Oba telefony fungují v GSM sítích 900/1800/1900 MHz. Adresáře obou modelů jsou docela obyčejné, levnější model pojme 500 záznamů, dražší pak 1000. Zajímavé ale je, že zatímco u KG220 si k jednomu kontaktu můžete přiřadit až 5 údajů, dražší model nabízí údaje pouze tři. U obou telefonů lze kontakty třídit do skupin a přiřadit jim libovolný obrázek, hovory podle skupin ale filtrovat nejdou.

Do kontaktů vstoupíte stiskem dolního směru navigační klávesy, u KG220 pak v tomto případě můžete v kontaktech vyhledávat pouze podle prvního písmene. Pokud chcete vyhledávat podle více znaků, jako to umí KG240, musíte kontakty otevřít pravou kontextovou klávesou a zvolit položku „hledat“. Vyhledávání v kontaktech je u obou telefonů poměrně pomalé, u KG240 tak musíte jednotlivé klávesy tisknout důrazně a v malém časovém odstupu mezi sebou, jinak telefon stisk nezaregistruje. Na příchozí hovor upozorní u obou modelů polyfonní vyzvánění, u dražšího KG240 lze použít i soubor MP3. Rovněž schopnost hlasitého odposlechu je vyhrazena pouze pro lepší model.

V oblasti SMS zpráv jsou oba telefony vybaveny stejně. Editor odpočítává znaky od počátku psaní a rovněž zobrazuje počet zpráv, které budou odeslány. Slovník T9 píše s diakritikou, tu ale před odesláním ořeže. Malou nepříjemností při psaní je fakt, že telefony nedovedou po tečce automaticky začít psát velké písmeno. Jedinou výhodu tak pánský model KG240 při psaní zpráv získává díky většímu displeji, na který se vejde šest řádků textu. Změnu velikosti písma nenabízí žádný z telefonů. Rovněž v editoru MMS zpráv má dražší model výhodu jen ve větším displeji, jinak jsou editory opět stejné. Nutno říci, že jejich ovládání je vcelku jednoduché a pohodlné.

Jednu výhodu ale KG240 oproti KG220 přeci jenom v oblasti zpráv má. Disponuje totiž emailovým klientem. Ten je ale velmi jednoduchý a možnosti nastavení má pouze základní, nečekejte například podporu zabezpečených spojení.

Organizace a data – téměř nic a něco málo

Již při pohledu na cenovky obou telefonů lze předpokládat, že v oblasti dat to nebudou žádní přeborníci. Praxe to pouze potvrzuje. U obou modelů najdeme GPRS třídy 10, EDGE pochopitelně chybí. Dražší telefon nabídne podporu Bluetooth, žádný ze sourozenců naopak nedisponuje infraportem. Poměrně překvapivě lze oba telefony synchronizovat s počítačem, k této činnosti bude ovšem nutno zakoupit datový kabel nebo u KG240 využít Bluetooth, tak jak jsme to udělali my. Jednoduchý synchronizační software je k dispozici ke stažení na stránkách výrobce.

Bluetooth dražšího modelu lze také využít k připojení k internetu. Pomocí obslužného softwaru ovšem nelze z telefonu a do něj kopírovat soubory. Je to poněkud zvláštní, protože soubory lze přes Bluetooth zcela běžně z telefonu odesílat do jiných zařízení, to samé platí o jejich přijímání.

V oblasti organizace času rovněž oba modely neexcelují. Velmi jednoduchý kalendář s pouze denním nebo měsíčním pohledem pojme pouhých 20 záznamů. Ty alespoň mohou být opakované. Na rozdíl od levnějšího typu nabízí KG240 i poznámky. Oba telefony nabízí poněkud nedotažené budíky. Těch může být až pět a mohou být opakované. Jenže u opakování jsou k dispozici pouze volby denně, po-pá a po-so. Týdenní cyklus chybí. Z dalších funkcí najdeme u obou modelů kalkulačku, převodník jednotek, světový čas a hlasový záznamník, jehož kapacita je omezena na 20 sekund.

Zábava – fotoaparát a java

Hlavním lákadlem, především u levnějšího modelu, je vestavěný VGA fotoaparát. U obou přístrojů se s ním fotografuje poněkud podivně, protože na displeji nikdy nevidíte celou snímanou scénu. Toto by se dalo pochopit u KG220, kde se na malý displej opravdu mnoho nevejde. Ale ani KG240 nezobrazuje celou scénu. Fotoaparát totiž pořizuje fotografie klasicky na šířku, zatímco displej je orientovaný na výšku a jako hledáček je využit celý. Při fotografování tak nevidíme levý a pravý okraj obrázku. Dokonce ani při prohlížení pořízených záběrů se obrázky neobjeví celé. Pravdu tedy odhalíte až v počítači nebo ve zprávě MMS.

Proč ho koupit? - LG KG220 V rámci třídy kvalitní fotoaparát

malé rozměry

líbivý design

nejlevnější véčko s fotoaparátem Proč ho nekoupit? slabý hlavní displej

jen základní výbava

pomalé reakce telefonu Kdy? v prodeji Za kolik? 3 090 Kč včetně DPH

Fotoaparáty mají téměř stejné možnosti nastavení, nabízejí výběr velikosti fotografie, tři stupně kvality, kompenzaci expozice, černobílý režim, barevné efekty a časovač. Při fotografování na jiné než maximální rozlišení 640 x 480 pixelů lze využít i čtyřnásobný digitální zoom. Model KG240 pak ještě přidává možnost nastavit automatické ukládání fotek a disponuje i přisvětlovací diodou, která je umně zakomponována do rámečku okolo čočky. Autoportréty u něj lze pořizovat pomocí vnějšího displeje, u KG220 využijete zrcátko.

Výsledné fotografie jsou překvapivě celkem kvalitní, po dlouhé době držíme v ruce VGA fotoaparát, jehož kvalita přesahuje možnosti MMS zpráv. Nečekejte zázraky, ale například oproti nedávno recenzovanému Sony Ericssonu Z530i, nebo Nokii 6070 je skok v kvalitě vidět. Fotografie se ukládají do vnitřní paměti, která má kapacitu cca 2, respektive 7 MB.

Z dalších zábavních funkcí pak již telefony poskytují pouze podporu Javy. V ní jsou v KG220 přichystány dvě hry: Sudoku a Haloween Fever (variace na Bubble Breaker známý z Windows Mobile). Hry jsou to velmi dobře hratelné, jejich grafika ale neoslní, zvuky taktéž ne. Vybavenější KG240 má hru pouze jednu. Ta však v sobě skrývá tři minihry – házení předmětů do dálky, balancování panáčka v kodrcajícím se vlaku a vyhýbání se překážkám při jízdě na skútru. Tyto hry nás ovšem omrzely už během pěti minut.

Shrnutí – nelehká pozice

Proč ho koupit? - LG KG240 v rámci třídy kvalitní fotoaparát

solidní displej

kompaktní rozměry

bluetooth Proč ho nekoupit? magnet pro otisky prstů

poměrně okoukaný vzhled

slabý kalendář Kdy? září 2006 Za kolik? 4 290 Kč včetně DPH

Nové stylovky od LG si budou muset svou pozici na trhu vybojovat. KG220 to pravděpodobně bude mít jednodušší, levnější véčko s fotoaparátem koupíte pouze v případě, že zvolíte výprodejový model. Navíc KG220 opravdu boduje svým líbivým designem, škoda, že jej výrobce nepřipravil ve více barevných variantách.

To KG240 má pozici daleko horší. Jeho design se až na lesk krytů nijak zásadně neodlišuje od běžných véček, navíc má ve své cenové kategorii dost pernou konkurenci. V úvodu jsme již zmiňovali, že například téměř stejně vybavený Sharp GX29 se prodává levněji. Je přesně napůl cesty mezi oběma testovanými telefony, přitom jeho displej mu závidí i mnohé top modely.

Za téměř stejnou cenu jako KG240 se dá koupit třeba Sony Ericsson , s podporou paměťových karet a přehrávačem MP3. Lépe vybavenou Motorolu Razr V3 pak koupíte dnes ještě levněji. Lákadlem tak může být poměrně kvalitní fotoaparát. Naopak v neprospěch obou modelů hovoří docela pomalá práce s nimi.