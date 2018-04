Jeden, dva, Nokia - každý třetí koupil Nokii

A je to tady. Máme za sebou rekordní čtvrtletí i rekordní rok, alespoň se co se prodeje mobilů týče. A příští rok to má být ještě lepší. Kam se všechny ty mobily podějí?

Z rozporcovaného koláče je jasné, že každý třetí mobil nesl logo Nokia a zhruba každý pátý logo Motoroly. Stále se snižuje podíl menších výrobců, otázkou ale je, jestli statistiky dokonale podchycují všechny menší čínské a jihokorejské značky. Podstatné polepšení těch (nej)menších vzadu přesto nemůžeme očekávat.

Jak je to celkem?

Podle odhadů Strategy Analytics překročily celkové prodeje mobilů v roce 2006 miliardu kusů, což je historický rekord. Stejně rekordní je 300 milionů prodaných kusů jen za čtvrté čtvrtletí – to znamená nárůst o 22 % ve srovnání se stejným obdobím loni. Výhled na letošní rok pak mluví o prodeji 1,1 miliardy mobilů.

Z tohoto množství prodala přes 100 milionů kusů Nokia, zvýšila tak svůj tržní podíl na 35 %, což je nejlepší výsledek od roku 2003. Operativní zisk se ale zvýšil jen o 15 %, což je způsobeno vyšším podílem low-endových modelů v portfoliu.

Motorola zvýšila svůj tržní podíl o 3,5 % a udržela druhé místo, zaznamenala ovšem propad zisku. Samsung drží třetí příčku, mírně si polepšil, ale čtvrtý Sony Ericsson stoupá vzhůru razantněji. Ještě na konci roku 2005 probíhal cílovou páskou tělo na tělo s LG, ale loni se mu podařilo jihokorejskému soupeři zmizet za zatáčkou.

LG zvýšil prodeje jen o 5 %, což je nejhorší výsledek za poslední roky. Povzbudivé je zvýšení prodejů v segmentu 3G telefonů, naopak propad nastal v segmentu CDMA telefonů, hlavně kvůli nižším prodejům v Indii.

Největší oslavy tak může chystat Sony Ericsson, který zaznamenal největší nárůst ve všech důležitých parametrech – prodej přes 26 milionů kusů a zisk přes 700 milionů dolarů. Tedy absolutně nejlepší výsledek v historii.

Kolik kdo prodal: Prodeje

(v mil.) Q4 2005 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Nokia 83,7 264,9 75,1 78,4 88,5 105,5 347,5 Motorola 44,7 146,0 46,1 51,9 53,7 65,7 217,4 Samsung 27,2 102,9 29,0 26,3 30,7 32,0 118,0 Sony Ericsson 16,1 51,1 13,3 15,7 19,8 26,0 74,8 LG 16,2 54,9 15,6 15,3 16,5 17,0 64,4 Ostatní 57,6 197,4 46,9 47,4 49 53,4 196,7 Celkem 254,5 817,2 226,0 235,0 258,2 299,6 1018,8



Tržní podíl jednotlivých výrobců: Tržní podíl

(v procentech) Q4 2005 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Nokia 34,1 32,4 33,2 33,4 34,3 35,2 34,1 Motorola 18,2 17,9 20,4 22,1 20,8 21,9 21,3 Samsung 11,1 12,6 12,8 11,2 11,9 10,7 11,6 Sony Ericsson 6,6 6,3 5,9 6,7 7,7 8,7 7,3 LG 6,6 6,7 6,9 6,5 6,4 5,7 6,3 Ostatní 23,5 24,2 20,7 20,2 19,0 17,8 19,3 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0





Nokia je jednička, ale musí se mít na pozoru

Výsledky Nokie jsou možná mírně optimističtější než se čekalo, ovšem takové oslavy jako u Sony Ericssonu se u Nokie asi konat nebudou. Pravdou ale je, že Nokia zaznamenala růst všech důležitých parametrech.

Celkové prodeje se čtvrtletně zvýšily o 16 %, meziročně pak o 13 %, což zhruba odpovídá růstu celého trhu. Hrubá obchodní marže vzrostla na 32,4 % z 30,9 % ve třetím čtvrtletí – to znamená, že Nokia v posledním čtvrtletí prodávala především dražší modely.

Poměrně dobrou zprávou pak je, že provozní zisk vzrostl v 4Q o více než 1 % oproti předchozímu kvartálu a činil 13,3 %.

Operativní cash flow činilo v tomto období 1,7 miliardy EUR (necelých 48 miliard Kč), celkové cash flow je pak 41,1 miliardy EUR (1,156 bilionu Kč) a zvýšilo se o 20 %. Nokia prodala přes 106 milionů mobilů, což znamená nárůst o 19 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a 26 % meziročně. Díky tomu dosáhla Nokia tržního podílu přes 35 % (zvýšení o 3 %)!

Celkově prodala Nokia v roce 2006 347 milionů mobilních zařízení, přičemž se odhaduje, že celkově se prodalo 978 milionů. Pro Nokii to znamená meziroční růst o 31 %. Divize mobilních telefonů se na celkových prodejích podílí 60 % a 19 % tvoří multimédia.

Do Evropy směřovalo zhruba 38 % produkce, ovšem nejsilnějším trhem je Čína s 4,913 miliardy EUR (138,3 miliard Kč).

Zajímavé jsou i výsledky prodejů multimediálních zařízení. Nokia prodala 140 milionů telefonů s foťákem, 70 milionů hudební mobilů a 40 milionů konvergovaných zařízení, což je skoro polovina trhu.

Celkový výsledek v milionech EUR Q4/2006 Q4/2005 Změna (%) 2006 2005 Změna(%) Tržby 11701 10333 13 41121 34191 20 Mobilní telefony 7076 6217 14 24769 20811 19 Multimedia 2136 2024 6 7877 5981 32 Provozní zisk 1519 1368 11 5488 4639 18 Mobilní telefony 1257 1060 19 4100 3598 14 Multimedia 326 310 5 1319 836 58 Čistý zisk 1273 1073 19 4306 3616 19



Motorola vydělává, ale méně

Dnes zveřejnila své ekonomické výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku také americká Motorola. I ona má řadu důvodů slavit, ale podobně jako v případě Samsungu je za oslavnými fanfárami trochu hořká příchuť. Ne všechno je totiž růžové jako RAZR.

Motorola prodala za 4Q celosvětově téměř 66 milionů telefonů – to znamená meziroční nárůst 47 % a zisk tržního podílu 23,3 %. Motorola je tak celosvětově na druhé pozici mezi výrobci mobilů a prodala zhruba tolik, co třetí a čtvrtý v pořadí dohromady. Tržby vrostly Motorole o 17 %, což je také poměrně dobrý výsledek.

Až dosud to vypadá, že oslavy Motoroly si nijak nezadají se Sony Ericssonem, jenže už prohlášení Eda Zandera, předsedy představenstva společnosti Motorola, na začátku ledna signalizovalo, že ne vše je úplně v pořádku. Akciové trh reagovaly na toto prohlášení propadem pod 20 USD za akcii. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo totiž k poměrně razantnímu propadu hrubé marže a provozního zisku – ten propadl dokonce o téměř 50 procent, meziročně to znamená propad z 542 milionů na 428 milionů.

Co to znamená? Motorola se na vánočním trhu pustila do cenového souboje se svými konkurenty, získala tak sice větší tržní podíl, ovšem za cenu, že prodávala za nižší ceny a tedy s nižším ziskem. Přesně tenhle problém poslal svého času ke dnu německý Siemens. Na rozdíl od něj ale Motorola zůstává zisková, takže je naděje, že se nepříznivý trend podaří zvrátit.

Celkový výsledek v milionech USD Q4 2006 Q4 2005 Rok 2006 Rok 2005 Tržby 11 792 10 039 42 879 35 262 Hrubá marže 3 069 3 173 12 727 11 429 Provozní zisk 753 1 711 4 092 4 605 Zisk ze stálé činnosti 528 1 177 3 261 4 519 Čistý zisk 624 1 202 3 661 4 578





Výsledek mobilní divize v USD Q4 2006 Q4 meziročně rok 2006 Meziročně Tržby 7,8 mld. + 19 % 28,383 mld. + 32 % Provozní zisk 341 mil. - 48,5 % 2,690 mld. + 23 %

Šampaňské pro Sony Ericsson

Sony Ericsson dodal ve čtvrtém čtvrtletí na trh 26 milionů přístrojů, což představuje nárůst o 61 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku. Tržby meziročně vzrostly o 64 % a dosáhly výše 3 782 milionů EUR (přes 100 miliard Kč). Zisk před zdaněním činil 502 milionů EUR (skoro 14 miliard Kč) a v meziročním srovnání vzrostl o 144 %. Čistý zisk dosáhl výše 447 milionů EUR (12,5 miliardy Kč).

Za úspěchem stojí především velmi dobré prodeje mobilů z řad Cyber-Shot a Walkman. Díky tomu, že se prosadily především dražší modely, vrostla průměrná prodejní cena (ASP) více než se očekávalo. Mimořádně silný růst zaznamenal Sony Ericsson na rozvíjejících se trzích Latinské Ameriky a Asijsko-Pacifické oblasti.

„Společnost Sony Ericsson posledním čtvrtletím úspěšně zakončila silný rok plný rekordních objemů tržeb i čistého zisku. Důvodem je stoupající oblíbenost našich fotomobilů a hudebních telefonů. Dřívější investice do výzkumu, vývoje a marketingu nám dovolily rozšířit produktové portfolio a posílit značku jak u uživatelů, tak operátorů,“ řekl Miles Flint, prezident společnosti Sony Ericsson. „Naším cílem je stát se jedním ze tří největších hráčů na trhu a díky rekordnímu roku 2006 je tento cíl dosažitelný,“ dodává.

Sony Ericsson odhaduje celosvětový trh mobilních telefonů na 980 milionů dodaných přístrojů v roce 2006, což je více než předchozí prognóza o 950 milionech dodaných přístrojů. Sony Ericsson překonal celkový růst trhu a zvýšil svůj globální tržní podíl o 1 % na celkových přibližně devět procent za čtvrté čtvrtletí.

Celkový výsledek v milionech ks/EUR Q4 2005 Q3 2006 Q4 2006 Rok 2005 Rok 2006 Počet dodaných přístrojů 16,1 19,8 26,0 51,2 74,8 Tržby 2310 2913 3782 7268 10959 Zisk před zdaněním 206 433 502 512 1298 Čistý zisk 144 298 447 350 997





Samsung v mírné depresi

Korejský Samsung věnoval svojí mobilní divizi v posledních letech velkou pozornost, takže výsledky za čtvrté čtvrtletí zřejmě velké nadšení v Soulu nevzbudí. Divize Telecommunication Network Business oznámila příjmy 4,65 trilionu wonů (asi 107 milard Kč), a operační zisk 350 miliard wonů (přes 8 miliard Kč).

Přitom Samsung prodal ve čtvrtém čtvrtletí 32 milionu telefonů, což je čtvrtletní rekord. Zasloužily se o to velmi dobré prodeje řady Ultra Edition. Celkové prodeje za minulý rok činily 118 milionů kusů, což znamená překročení plánů stanovených pro mobilní divizi. Nicméně na operativním zisku se negativně podílely zejména náklady na marketingovou kampaň v závěru loňského roku.

V roce 2007 se Samsung chce zaměřit především na dobře vybavené a dražší modely a uvede na trh více než 30 nových přístrojů s podporou 3G (WCDMA) zaměřených především na hudbu, video a multimediální zprávy.

Operační zisk

(v bilionech wonů) 4Q 2005 3Q 2006 4Q 2006 Meziroční rozdíl Kvartální rozdíl Telecommuniction Network 0,38 0,52 0,35 - 8 % - 34 %





Příjmy

(v bilionech wonů) 4Q 2005 3Q 2006 4Q 2006 Meziroční rozdíl Kvartální rozdíl Telecommuniction Network 4,95 4,71 4,65 - 6 % - 1 % Mobile Phone 4,65 4,45 4,31 - 7 % - 3 %

LG má větší prodeje a přesto neslaví

Ani aktuální světová pětka – LG Electronics – nemá důvod k žádným velkým oslavám. LG Mobile Communication Company zaznamenala tržby ve výši 2,350 bilionů KRW (54,451 miliardy Kč), což je čtvrtletní nárůst o 2,3 %, ovšem zároveň to znamená pokles o 12,3 % meziročně.

Příjmy z prodeje mobilních telefonů vzrostly o 2,9 % na 2,187 bilionů KRW (50,674 miliardy Kč) z 2,126 bilionů KRW (49,2 miliardy Kč) v předchozím čtvrtletí a klesly o 10,8 % meziročně. Celkové dodávky dosáhly 17 milionů kusů (8,9 milionů v CDMA, 6,2 milionů v GSM, 1,8 milionů ve 3G), což znamená celkem 64,4 milionů kusů za rok 2006.

Dobrý výsledek zaznamenalo LG v Severní Americe díky 3G telefonům. Naopak v Evropě, Asii, a trzích Středního východu a Afriky posílilo LG svoji pozici v GSM. Podobně jako někteří ostatní výrobci, i LG zaznamenalo pokles provozního zisku o 1 % na 2,7 % z 3,7 % oproti předchozímu čtvrtletí.