Je znát, že skončily prázdniny. Jednak se ochladilo, což zejména v našich rohových kancelářích kvitujeme s povděkem, a zároveň se opět roztočil kolotoč tiskových konferencí. Díky této aktivitě telekomunikačních firem jsme s kolegou Zadražilem byli také pozváni na střelnici. Akce se zde konala pod mottem "střelba do monopolu" a obohatila nás o několik poznatků. Zjistili jsme, že stále ještě existují firmy, které se nebojí hostům nabídnout zavináče a naložený hermelín (obé vynikající), což je jen dobře. Dále jsme zjistili, že naložený hermelín chutná i příjemným dámám v kostýmu, což jsme dosud jen tušili. Aby zjištěním nebyl konec, přišli jsme na to, že střílet přesně jednou rukou z pistole ráže 0.45 je výkon hodný obdivu, což nás přivedlo k pochybnostem o řadě filmů, které jsme dosud viděli. Poslední zjištění se opět týká žen. Střelbě se vyhnuly snad jen dvě z dvanácti a ty ostatní vůbec nebylo třeba přemlouvat. Co mohu posoudit, střílely dámy se zájmem a s chutí, některé dokonce velmi dobře.Na jeden večer zjištění víc než dost.