Je výhodné být firemním zákazníkem?

Nejlepšími zákazníky telefonních operátorů jsou bezesporu firmy. Mají velké objemy hovorů, všechna telefonní čísla jsou placena jednou fakturou a mívají lepší platební morálku než jednotlivci; zablokování telefonu je pro ně přiliš velký trest. Proto si je všichni mobilní operátoři doslova hýčkají. Stačí podepsat smlouvu a už na vás začnou pohlížet jinak. Máte k dispozici další služby, různé slevy i větší prostor k řešení problémů. V konečné fázi vyjednávání za vás dokonce zaplatí část nákladů spojených s přechodem od konkurence.

Nabídka služeb je sice tvořena pro každého zákazníka individuálně, ale jisté společné prvky najdeme u všech mobilních operátorů. Předně musíte používat minimálně pět SIM karet s tarifním programem, abyste mohli postoupit alespoň na tu nejzákladnější úroveň služeb poskytovaných firemní klientele. K těm nejzajímavějším nabídkám přitom dostanete přístup až s deseti telefonními čísly, do nichž se nezapočítávají předplacené sady. Ty jsou v tomto případě považovány spíše za doplněk, Oskar je dokonce nenabízí vůbec.

Malé firmy



Menší firmy používající pět až deset SIM karet najdou odpovídající služby v nabídce Eurotelu a T-Mobile, přičemž každý k nim přistupuje trochu jinak. Nebudeme-li uvažovat výjimky, tak u Eurotelu musíte mít na fakturách během posledních tří měsíců provoláno alespoň 10 000 Kč. Teprve potom můžete podepsat tzv. Rámcovou smlouvu, zařadit se mezi významné zákazníky a začít používat službu Team Profi. Ta vám v závislosti na době trvání zmíněné smlouvy přinese úspory volání mezi jednotlivými firemními telefony. Dlužno dodat, že mezi nimi nemůže být zařazena předplacená karta Go. Jinak ohledně samotných tarifů nejsou kladena žádná omezení, můžete mít ve skupině i nejlevnější Relax. Musíte však počítat s měsíčním příplatkem 50 Kč za každé číslo.

Trochu odlišnou nabídku má T-Mobile. Ten pro nejnižší skupinu firemních zákazníků připravil službu mini VPN, která kromě nižších cen za volání mezi jednotlivými čísly přináší i pokročilejší služby, jako je odchozí restrikce volání (omezení odchozích volání jen na určité směry) či zkrácená telefonní čísla v rámci skupiny. V podstatě je to virtuální privátní síť s menším počtem funkcí, než jaké mají k dispozici největší zákazníci. Předplacená karta může být zařazena pouze jako tzv. virtuální uživatel, tzn. může mít přiřazeno zkrácené číslo, ale nemá slevy volání v rámci skupiny. Jinak vlastnosti této služby můžete nastavovat pouze přes t-zones a příplatek za každé číslo činí 35 Kč měsíčně.

Corporate segment



Mnohem zajímavější podmínky má klientela s více než deseti SIMkartami. Na tu už operátoři pohlížejí s mnohem větším respektem, což se odráží i v nabídkách služeb. Vše začíná už při samotném přechodu od konkurence. Obchodní oddělení vyhrazené zvlášť pro největší klientelu je ochotno pro získání kontraktu udělat mnohé. Mezi standardní přesvědčování metody patří nabízení zvláštních volných minut, levnějších telefonů či symbolických cen telefonů. Ovšem pokud jste obzvlášť zajímavý zákazník, operátor sáhne i k takovým nabídkám, jako je například příspěvek na náklady spojené se změnou telefonních čísel. Výjimkou tedy nejsou ani případy, kdy vám mobilní operátor zaplatí nové vizitky. Pod pojmem „levnější telefony“ si přitom můžete představit nejen základní low-endy, ale také přístroje manažerské třídy. Například Eurotel vám po podepsání Rámcové smlouvy okamžitě sleví tisícovku na všechny dotované telefony, Oskar i T-Mobile ceny sjednává individuálně, ale většinou ještě v zajímavějších cenových relacích.

VPN



Významní zákazníci však nepodepisují smlouvy jenom kvůli výhodnějším pořizovacím nákladům, důvodem je zejména možnost zřízení již zmíněné virtuální privátní sítě (VPN). Tu si můžete představit jako sdružení všech telefonních čísel do jedné skupiny, v rámci níž máte k dispozici vlastní číslovací plán, výhodnější ceny volání a nejrůznější služby, jako je například omezení volání. Kromě toho operátoři mnohdy nabízejí i speciální tarify určené výhradně pro VPN, které jsou zajímavé i pro „běžné“ telefonování.

Individuální číslovací plán je v podstatě jen seznam zkrácených voleb, kdy pro volání v rámci firmy používáte namísto běžného telefonního čísla čtyřmístný kód. První cifra v něm označuje skupinu (například obchodní oddělení), zbývající tři slouží k rozlišení v rámci skupiny. V praxi to vypadá tak, že při volání v rámci jednoho oddělení stačí vytočit jen poslední trojčíslí, mezi odděleními už musíte přidat první cifru skupiny. Samozřejmě funguje i běžný mezinárodní formát, tedy vytočíte-li číslo kolegy ve tvaru +420 7xx xxxxxx, budou pro volání platit stejná pravidla, jako když použijete zkrácený tvar.

V souvislosti s privátní sítí rozlišujeme několik typů uživatelů. Nejdůležitější jsou tzv. vnitřní účastníci, tedy telefonní čísla s tarifními programy přímo používaná v rámci firemní VPN. Na ně se přímo vztahují všechny uváděné vlastnosti a služby. Další kategorie už jsou sice individuální u každého operátora, ale přesto u nich najdeme společné vlastnosti. O stupeň níže leží tzv. virtuální uživatelé, což jsou zpravidla zaměstnanci firmy používající předplacené sady daného operátora nebo nejdůležitější obchodní partneři, opět využívající příslušnou mobilní síť. U vybraných operátorů je můžete zařadit do číslovacího plánu a především vnitřní účastníci VPN jim volají za poplatky odpovídající interní sazbě VPN. Oni sami pak telefonují za cenu odpovídající jejich tarifnímu programu, popřípadě předplacené službě. Poslední kategorii tvoří tzv. partneři, což je seznam čísel, na něž členové VPN volají levněji.

Definování skupin telefonních čísel v rámci číslovacího plánu má význam rovněž pro nastavování restrikčních opatření. Ta jsou totiž ve VPN daleko propracovanější než u samostatných firemních telefonů. U odchozích volání můžete nastavit, zdali si dotyčný může zavolat pouze v rámci skupiny, VPN, republiky nebo kamkoliv. V závislosti na používaném operátorovi se tento výčet ještě upravuje o další varianty blokování, které přidávají například časově závislá opatření.

Neméně zajímavé, zejména z hlediska úspor, jsou možnosti blokování příchozích volání. V rámci domácí sítě tato funkce nemá velké opodstatnění, těžko se definují čísla, z nichž může být hovor výhradně přijímán. Svou sílu však ukáže při roamingu. Můžete totiž povolit příchozí volání jen od vybraných členů VPN, kohokoliv z firmy a tato opatření ještě svázat s konkrétními zahraničními sítěmi (například povolit volání jen u levnějších operátorů).

S restrikcemi úzce souvisí řešení situací, kdy si zaměstnanec potřebuje zavolat na zakázané telefonní číslo. Zatímco při běžném způsobu blokování mu nezbude nic jiného než použít jiný telefon, s VPN má k dispozici funkci tzv. soukromého volání. V praxi to znamená, že před vytáčené číslo předřadí speciální znak a síť mu umožní překonat nastavená restrikční opatření. Rozdílné to však bude s účtováním. Existují dvě možné varianty řešení situace. To jednodušší spočívá v tom, že v měsíčním zúčtování operátor oddělí čísla volaná tímto způsobem a záleží na zaměstnavateli, jak si to s pracovníkem vyřeší.

Mnohem dokonalejší variantu představuje důsledné oddělení soukromých hovorů od pracovních. V současnosti ji nabízejí pouze Eurotel a T-Mobile, přičemž každý to řeší jiným způsobem. Zatímco Eurotel nabízí použití Kombi karty, na níž budete mít kromě firemního telefonního čísla i například Go kartu (resp. tarif) pro soukromé účely, T-Mobile na to jde trochu elegantněji. Každý zaměstnanec totiž může disponovat ještě vlastním předplaceným účtem, který dobíjí Twist kupony a z něhož se mu odečítají soukromé hovory. Ve chvíli, kdy před číslem vytočíte symbol obcházející restrikční opatření, voláte za svůj kredit a firma pak nemá starosti s dodatečným rozúčtováváním hovorů.

Virtuální privátní síť vám zároveň přinese služby, které znáte ze své firemní pobočkové ústředny. Pokud si potřebujete udržet přehled o nákladech na jednotlivé zakázky, máte k dispozici funkci projektová čísla. Před vytáčeným číslem stačí zadat daný kód a v měsíčním vyúčtování budete mít tyto hovory odděleny od ostatních. Jde o zdánlivý detail, ale pokud se vám podaří přesvědčit zaměstnance, aby zakázky tímto způsobem rozlišovali, zpřesní se vaše přehledy o skutečných nákladech.

Zejména pro obchodní oddělení pak přijde vhod funkce call hunting, což je v podstatě seznam přesměrování na jiný telefon (VPN), když volaný účastník nezvedá telefon. Na rozdíl od běžného přesměrování v mobilní síti je však tato funkce rozšířena na několik čísel, takže když se nedaří dovolat ani na další číslo, síť zkouší přepojit na někoho dalšího.

Být, či nebýt?

Pokud splňujete podmínky svého mobilního operátora, pak o povýšení na významného zákazníka rozhodně zauvažujte. Otevře se vám prostor k zajímavějším cenám i službám a budete moci lépe ohlídat své zaměstnance, aby zbytečně nehovořili za firemní peníze. Jedinou výjimkou je zatím Oskar, který v tomto segmentu chystá velké inovace služeb. V dohledné době by tak měl dokázat konkurovat virtuálním privátním sítím Eurotelu a T-Mobile. Proto vám také velké porovnání VPN všech tří operátorů přineseme v zájmu objektivity později.