Je východní Evropa pro Němce příliš velké sousto?

Šéfovi zahraniční divize Deutsche Telekom Jeffreymu A. Hedbergovi bude ke konci května bez ohledu na počasí pořádně horko. V Kolíně nad Rýnem se v tu dobu sejdou akcionáři nejsilnější telekomunikační společnosti starého světa a budou po jejím vrcholovém managementu chtít jasnou odpověď na otázku, proč se jejich akcie na Wall Street prodávají za třiadvacet dolarů namísto někdejších devadesáti. Stejně nahlas se budou ptát, jestli Deutsche Telekom (DT) činí moudře, když platí obrovské sumy za tažení na východ, které se snadno může zvrhnout v potupný ústup.

Ta otázka je zcela namístě. Jen za posledních 14 měsíců vynaložila společnost nejméně desetimístnou sumu na rozšíření svého impéria v Rakousku, kde je nyní stoprocentním vlastníkem mobilního operátora Maxmobil, v Nizozemsku, kde zakoupila padesátiprocentní podíl mínus jednu akcii tamního operátora Ben, a na Slovensku, kde jí od července patří 51 procent čerstvě privatizovaného Eurotelu Bratislava. Tyto akvizice ovšem již provedla nově založená dceřiná společnost T-Mobile International GmbH, na kterou DT převedl vlastnictví majetkových účastí v českém RadioMobilu (prostřednictvím konsorcia CMobil B.V., v němž drží majoritní podíl T-Mobil, pobočka T-Mobile International), sto procent britské společnosti One 2 One, a ruského dominantního mobilního operátora MTS.

Celkem služeb DT tak či onak využívá na 45 milionů lidí po celém světě, z čehož jsou minimálně dvě třetiny Evropanů. Jak však uvádí britský týdeník The Economist, Evropa se nemusí příliš obávat toho, že by se DT zmocnil tak velkého podílu v telekomunikačních společnostech, že by mohl například uměle držet ceny za telefonování nahoře. Trochu jiný názor ovšem má Evropská komise, která zvažuje antimonopolní řízení s internetovou odnoží DT. T-Online, která založila společný podnik s aeroliniemi Lufthansa a několika cestovními kancelářemi. Evropská exekutiva se obává, že by kvůli tomu zákazníci měli sníženou možnost výběru při cestování.

S jídlem totiž obvykle roste chuť, což platí i pro Deutsche Telekom. Jen minulý týden byl například v USA schválen plán na fúzi DT s operátorem VoiceStream a společnosti Powertel a velké drama se odvíjelo také v Polsku. Německý obr tam svedl souboj téměř doslova na ostří nože s další telekomunikační těžkou váhou, francouzskou společností Vivendi. Oba investoři si chtěli upevnit pozici v největším mobilním operátorovi střední a východní Evropy, společnosti Polska Telefonia Cyfrowa. DT překvapil, když za 3,45 procenta jejích akcií nabídl 400 milionů dolarů. To je cena, která dvojnásobně převyšuje odhady analytiků. DT již předtím vlastnil 49 procent Telefonie prostřednictvím konsorcia své pobočky DeTeMobil AG a polské firmy Holdco. Zbylých 51 procent společností náleží společnosti Elektrim Telekomunikacja, kterou zase prozměnu vlastní v poměru 49:51 procent Vivendi a další polská společnost Elektrim (v té drží nejsilnější akcionář Vivendi 9,9 procenta). DT nakonec se svou nabídkou uspěl.

Zdá se to všechno trochu, řekněme, telekomplikované. I laikovi je však jasné, že DT vynaložil na ovládnutí největšího středoevropského operátora hromadu peněz – a to ve chvíli, kdy ohledně návratnosti telekomunikačních investic nepanuje žádný velký optimismus. Obavy akcionářů, kteří bývalému státnímu monopolu od jeho vstupu na burzu v roce 1996 bezmezně věřili, navíc umocňuje skutečnost, že se DT netají záměrem v příštích 12 měsících získat deset licencí na provoz sítí UMTS v Chorvatsku, Rusku, Rakousku, České republice, Maďarsku, Portugalsku, na Slovensku a na Ukrajině. Většina z těchto zemí přitom nepatří k ekonomicky vyspělým a investice do sítí třetí generace se tam mohou ukázat ještě problematičtější než jinde.

Také proto se DT – který uzavřel loňský rok s 50 miliardami dolarů dluhů – rozhodl některé přírůstky zase prodat. Takový osud zřejmě postihne například americkou společnost Sprint. O dalších krocích však v bonnském sídle DT před setkáním s akcionáři mlčí. „Nechceme vzbuzovat žádná očekávání,“ řekl Mobilu.cz pracovník tiskového oddělení zahraniční divize. Jeho šéf Hedberg bude mít dost práce hned dvakrát. Za týden bude muset obhájit svoji politiku před akcionáři – a potom před trhem. Ani jedno nebude lehké.