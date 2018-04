Je Velo 500 skutečně mobilní handheld?

Na lednové WindowsCE stránce Mobil Serveru byl vznesen dotaz, zda je handheld Velo 500 firmy Philips skutečně mobilní H/PC. Protože jeden kus takového přístroje používám (i když zatím relativně krátce - asi půl roku), přimělo mě to k zamyšlení nad odpovědí na tuto otázku. Úvahy, které vznikly, vám zde předkládám k vašemu posouzení. Berte je, prosím, pouze jako subjektivní názory jednoho z pravidelných čtenářů WindowsCE stránky Mobil Serveru.

Myslím si, že prvořadým hlediskem pro zodpovězení této otázky je kritérium, co požadujeme od přenosného přístroje. Každý uživatel má asi jiný styl práce a počítač využívá pro jiné účely. Někdo je spíše "pasivním konzumentem" informaci a přenosný počítač využívá především pro vizuální přístup k informacím, které získá z nějakého jiného informačního zdroje (Internet, stolní počítač, firemní počítačová síť apod.). Pro takového "pasivního" uživatele mobilního přístroje je v podstatě klávesnice zbytečností a je asi výhodnější pořídit si některý z nabízených PPC bez klávesnice.

Uživatelé, kteří jsou "aktivními tvůrci" informací, je potřebují dostat v nějaké formě do libovolného elektronického přístroje. Vytvoření vlastního textu nebo jiných dat je zpravidla značně časově náročnější než pouhá závěrečná grafická úprava a formátování. Mobilní počítač by měl pomoci využít volná časová okna, která se vám objeví během dne, víkendu, na cestách atd. Na elektronického pomocníka jsou tedy kladeny dva protichůdné požadavky:

Musí být co nejmenší a nejlehčí, aby nepřekážel v době, kdy jej nepoužíváte. Měl by být co nepohodlnější v okamžiku, kdy jej začnete používat. To znamená, že by měl mít co největší displej pro snadné čtení a pohodlný způsob vkládání informací. V současnosti jsou prakticky použitelné dva způsoby. Jedním je klasická klávesnice a druhým je psaní textu na citlivou vrstvu dotykové obrazovky. Který z obou způsobů je pro člověka pohodlnější, by si měl každý sám vyzkoušet před vlastním pořízením přístroje. Osobně musím přiznat, že jsem konzervativní a dávám přednost klávesnici. Asi budu muset ještě nějaký čas počkat, než v přenosných přístrojích nastoupí tak výkonné procesory a software, že rozpoznání několika stránek skutečného rukopisu přístroj nezavaří a zvládne to lépe než trénovaná sekretářka.

Oba výše uvedené požadavky jdou přesně proti sobě. Výsledné zařízení tedy musí být jistým kompromisem. V současné době se zdá, že technické možnosti umožnily vytvoření počítačů jako jsou Psion5, Casio A20, Velo 500, které nabízejí maximální displej při ještě přijatelných rozměrech. Jejich klávesnice není sice vzor pohodlnosti, ale na napsání pětistránkového textu plně postačí. Budete-li chtít stvořit knihu, vřele doporučuji pohodlnější klávesnici - notebook nebo raději běžnou klávesnici desktopu.

Velo tedy patří do kategorie rozumného kompromisu H/PC s ještě použitelnou klávesnicí a přijatelných "kapesních" rozměrů, ve které se nachází celá řada přístrojů od jiných výrobců. Zmenšení jeho rozměrů by patrně vedlo k již nepohodlné klávesnici, protože především mužské ruce mají své dané fyzikální rozměry. Zvětšení displeje (viz přístroje s WindowsCE s displejem 640x480) a tím i celého přístroje se dostáváme do oblasti diskuse, zda vylepšený komfort má opodstatnění v útoku na "kapesnost" a mobilnost zařízení. Musíme mít na paměti, že počítač kategorie H/PC většinou pořizujeme jako doplňující přenosné zařízení, na kterém dlouhodobě nepracujeme. Pokud někdo chce požívat přenosný počítač často a dlouhodobě, doporučil bych možná notebook nebo subnotebook.

Zatím jsem se v úvahách věnoval pouze mobilnosti H/PC. Významnou roli však u počítače hraje vybavenost a rozšiřitelnost systému. U přenosného přístroje by asi mělo být jasné, k čemu bude v praxi používán. Budu-li se chtít na cestách občas podívat na Internet a E-mail, měl by mít osobní počítač vestavěný modem. Zde bych se zastavil u požadavku na zabudovaní funkcí do počítače. V praxi si totiž nedovedu představit, že by uživatel měl s sebou kromě vlastního počítače nosit ještě nějaké přídavné karty a někde na místě si vše skládat dohromady. Připojování dalších modulů se mi jeví jako nouzový doplňkový požadavek. U přístroje by tato vlastnost (vyvedení sběrnice PCMCIA nebo CF Card) měla být k dispozici, většina normálních uživatelů ji však asi moc neužije.

Velo 500 s vestavěným modemem je koncipováno jako kompletní systém, který by měl splňovat požadavky cílového uživatele v takové podobě, v jaké ho dostanete od obchodníka. Pokud by někdo potřeboval připojit PCMCIA kartu, může to provést prostřednictvím tzv. V-modulu. Ten však není součástí dodávky a je nutné jej získat dodatečně. Ceny a dostupnost doplňků jsou především záležitostí firmy Philips a zastupujících obchodníků a nepřísluší mi to hodnotit, protože jsem si nedělal podrobný průzkum trhu v současnosti. Připomněl bych pouze, že v časopisu Chip 8/98 získalo Velo 500 v hodnocení s Compaq C-Series 800 ohodnocení "Chip tip".

V lednové poznámce, kterou jsem zmínil na začátku, bylo uvedeno několik technických problémů s H/PC Velo 500. Šlo především o funkčnost modemu a kompatibilitu a dostupnost paměťových karet. Protože se jedná o speciální technické otázky dovolil bych si vás odkázat na stránku technické podpory pro modem a paměťové karty.

Nejsem placeným zástupcem firmy Philips, jak by se z výše uvedeného textu mohlo zdát. Pouze používám Velo 500 ke své práci a musím říci, že jsem s ním spokojen a že jej používám "mobilně". Upozorňuji však, že pamatuji i slavnou éru ZX81 a ZX Spectrum, takže mohu být ovlivněn okouzlením z rychlosti s jakou tato technika postupuje vpřed.

Ale abych pouze nechválil, dovolím si i dvě poznámky, které se však týkají i HPC a PPC od jiných výrobců. Mobilnost přístroje znamená také, že při průměrné šikovnosti člověku občas něco upadne na zem. Neodvážil bych se testovat, zda HPC vydrží pád z metrové nebo větší výšky na zem. A k podobným případům může v opravdovém "terénu" občas dojít. Doporučil bych proto výrobcům doplnit do nabídky něco na způsob pevného gumového pouzdra jaká jsou pro ruční multimetry. V kanceláři by bylo asi zbytečné, ale před cestou na chatu, na stavbu, do výroby apod. by jistě našlo uplatnění.

Druhá poznámka se týká používání dynamických pamětí RAM v HPC a PPC. Tyto paměti zatěžují baterie i v Suspend stavu přístroje a statické paměti jsou pro přenosné přístroje z hlediska klidového odběru mnohem výhodnější.

-SP-