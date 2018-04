Je věčná Go karta nesmysl?

Celé to začalo chybou ve firmware mobilních telefonů Ericsson 7xx a 688 , která způsobila, že telefon bylo možné přivést do stavu, ve kterém sice komunikoval se sítí GSM, ale přestal komunikovat se SIM kartou. Výsledkem byl hovor, jehož cena nebyla stržena z kreditu GO karty. A nevyčerpá-li se kredit, dá se telefonovat stále. Se zvětšujícím se počtem takových případů Eurotel přestal spoléhat na to, že sama Go karta donutí účastníka znovu nabít, a začal sám registrovat okamžitou výši kreditu na všech Go kartách a těm, kteří se dostali do minusu, jejich účty zablokoval. Zdůvodnění bylo vskutku pozoruhodné: "Nepoužíváte mobilní telefon v souladu s návodem."

Go

Samotné řešení předplacené služby Go Eurotel převzal od švýcarské společnosti NATEL-D a je jím technologie NATELsicap.

Podívejme se nyní na funkci systému Go trochu podrobněji. Předpokladem jeho správné funkce je použití telefonu GSM fáze dvě, který podporuje tyto funkce: AoC (Advice of Charge), SMS MT (Short Messages Mobile Terminating) a FDN (Fixed Dialing Numbers). Druhou podmínkou je použití SIM karty podporující technologii Sicap, která umožňuje operátorovi nabití limitu kreditu pomocí SMS zprávy.

Čím se liší Go karta od běžné tarifové SIMky?

Především tím, že má záměrně zablokované kódy PIN2 a PUK2. Ty totiž u normálních tarifových karet mohou sloužit k zadávání maximální částky k protelefonování (kreditu), ceny tarifikační jednotky (impulzu), měny a k nulování čítače ceny hovorů a editaci telefonního seznamu pevné volby (FDN). Vzhledem k tomu, že odpojení účastníka při nedostatku kreditu má na starosti právě jen SIM karta ve spolupráci s telefonem podporujícím funkci FDN, zákazník nesmí mít k nastavování těchto hodnot přístup. Obnovování kreditu na kartě (nabíjení) ošetřuje operátor. Dělá to pomocí speciálních "Sicap" SMS zpráv.Je jasné, že tyto Sicap SMSky musí umět Go karta správně odlišit od všech ostatních a do příslušných paměťových míst na Go kartě nahrát novou hodnotu maximální částky k použití. To je druhá odlišnost Go karty od běžné tarifní. Go karta tedy musí být naprogramována tak, aby nabíjecí SMSku interpretovala jako příkaz pro nahrání nových hodnot do příslušných míst karty. Toto běžná tarifní SIM karta, která Sicap nemá, neumí. Jinak se Go karta od běžné karty fáze dvě neliší. Dojde-li k vyčerpání kreditu, karta zneplatní soubory LOCI a IMSI funkcí INVALIDATE. Toto poznají telefony fáze 2 a norma ETS 300 608 (GSM11.11) stanoví pro telefony přesný algoritmus chování pro tento případ, který uvádíme níže.

Obr. 1 Algoritmus FDN

Jak funguje karta Go?

Zrekapitulujeme to tedy krátce řečí normy GSM 11.11: Karta Go je běžná SIM karta, která se umí navíc postarat o převod kreditu ze služební SMS zprávy do paměti kreditu a má zablokovány přístupové kódy PIN2/PUK2. V souboru na Go kartě 6f39, což je Accumulated Call meter, se pomocí instrukce INCREASE nasčítávají impulzy představující zlomky měny uložené v souboru PUCT (6F41). Toto je prováděno za hovoru pomocí funkce AoC. Není-li telefon touto funkcí vybaven, hovor se přeruší, protože telefon nedokáže zpracovat informaci o tarifikaci, kterou mu GSM síť v případě účtu Go posílá.

Čím se liší telefon?

Dnes vyráběné telefony všechny podporují funkce AoC, FDN a SMS MT, takže s Go kartou budou spolupracovat. V době, kdy služba Go vznikala, však toto nebylo samozřejmostí, proto starší telefony, které nebyly vybaveny těmito funkcemi, s kartou Go prostě nefungovaly, nebo jen částečně. Dancall, staré typy Motorol a staré telefony Panasonic byly pro Go nepoužitelné. Částečně fungoval např. Philips Fizz, ve kterém se však kredit musel odečítat v počtu jednotek, tedy pětihaléřů, protože sám neuměl kredit zobrazit přepočítaný na měnu, a těchto případů bylo v době začátků Go více.

Jak funguje Go telefon?

Jak jsme už napsali, telefonu podporujícímu funkci FDN je normou přesně definováno, jak se má chovat, a je to vidět na obr. 1. Po zapnutí se každý telefon snaží z karty přečíst IMSI a LOCI. Pokud nemají nastaven příznak INVALIDATED, vše proběhne normálně a telefon se přihlásí do sítě. Je-li však tento příznak nastaven, nelze instrukcí READ BINARY obsah IMSI(6f07) a LOCI(6F7e) soborů přečíst. Telefon fáze 1 takovou SIM kartu odmítne, telefon fáze 2 podporující FDN soubory IMSI a LOCI rehabilituje aplikací instrukce REHABILITATE, čímž umožní jejich čtení, telefon se poté přihlásí k síti, ale nachází se ve stavu omezeného provozu, kdy umožní volání pouze na čísla předdefinovaná ve fixním seznamu (FDN). Editování tohoto seznamu je podmíněno zadáním PIN2/PUK2, který je už předem na kartě zablokován, a uživateli je tedy tato funkce nedostupná. Ve FDN je číslo Go-linky pro dobíjení a čísla tísňových linek. Omezení odchozích hovorů je pouze v telefonu a díky této vlasnosti se také při nedobité kartě Go u některých telefonů nedostanete do svého telefonního seznamu (ADN), na což si stěžuje nejeden majitel Goučka. Jestliže tedy telefon pro přihlášení k síti musel provést rehabilitaci některého ze souborů LOCI nebo IMSI, nedovolí vám volit jiná čísla než ta, která jsou v kartě v seznamu fixní volby (FDN). Jinak je ale plně funkční, a kdyby čistě teoreticky bylo v seznamu nějaké jiné číslo nežli *88 a 15X, jak je vidět v tabulce, určitě byste si na něj mohli zavolat.