Je Unified Messaging určen právě pro vaši firmu? Na co vám bude?

UM řešení je vhodné všude tam, kde je důležitá komunikace. Na nic asi nebude automechanikovi na dílně, hodit se ale naopak bude firmě založené na častém kontaktu se zákazníkem. Díky UM je možné minimalizovat promeškání kontaktu a také – a to hlavně – vyřídit firemní záležitosti v podstatě odkudkoliv.

UM je ideální řešení pro obchodníky pracující běžně s faxy, emailem a telefonem. Možná se vám to už stalo – právě tak důležitý fax jste neměli s sebou. Ten email byste si znovu potřebovali pročíst, ale do kanceláře se už nedostanete. Řešení je dvojí: poprosit sekretářku či kolegu a vyzradit jim svoje hesla (ha, fax je zamčený ve stole…), nebo si přes UM platformu nechat email přečíst do telefonu, případně si fax vybrat přes WAP či WEB prohlížeč. Třetí, špatné řešení, je problém neřešit a obchod si nechat upláchnout. Tolik asi poselství UM.

Nikoliv vedlejším produktem mnoha UM systémů je zpřístupnění vašich firemních databází a informací alternativními přístupovými kanály. Svůj kalendář si tak už nemůžete prohlédnout jen ve firmě, ale i po internetu, WAPu nebo dokonce si jej poslechnete přes hlasovou službu, nebo alespoň si z něj vytáhnete aktuální schůzku pomocí SMS zprávy. Když říkám zpřístupnění, mám na mysli zpřístupnění na bázi přístupových práv – tedy například žádný přístup, jen čtení, jen zápis, čtení i zápis, zápis a čtení jen někde a něčeho atd.

Pokud stále váháte, mohlo by vám pomoci několik dalších otázek – jejich kladné zodpovězení je neklamným příznakem toho, že byste UM řešení ve firmě potřebovali.

Je ve vaší firmě více zaměstnanců, kteří cestují nebo pracují po internetu z domova?

Posíláte větší množství faxů?

Tráví zaměstnanci mnoho času tříděním a doručováním faxů?

Používáte samostatný fax server?

Má vaše firma pobočky ve více městech nebo obecně na více místech a je běžné, aby se zaměstnanci mezi těmito pobočkami pohybovali?

Je potřeba, aby jednotlivé pobočky vaší firmy sdílely stejná data, tedy aby byly propojeny sítí?

Využíváte systém hlasové schránky vaší ústředny a dostačuje vám funkcemi? Bude vám dostačovat do budoucna?

Kolik času (=peněz) by se ve vaší firmě ušetřilo zrychlením a zjednodušením toku informací?

Zabírá vašemu administrátorovi správa vašich komunikačních prostředků příliš času? Nebylo by pro něj vhodnější centrální ovládání?

Chcete mít přístupné emaily, faxy i hlasové zprávy přes web rozhraní odkudkoliv?

Může vaše firma profitovat z dalších výhod UM, jako je IVR (interaktivní hlasové ovládání), management hovorů či faxů?

Dá se předpokládat, že většina z našich čtenářů pracuje ve firmě, které by UM mohl pomoci, dá se ale také předpokládat, že většina firem si potřebu a přínosy UM řešení nepřipouští nebo nedovedou představit.

Jak se tedy liší UM od sekretářky?

Především tak, že pomocí UM si veškeré informace zjišťujete sami a používáte na to nejrůznější komunikační kanály. Pokud nejste ve firmě, stačí vám internet. Když nemáte internet, stačí palm nebo alespoň mobil, a když se vám i v něm vybijí baterky, můžete volal z telefonní budky z nároží (telefonní budky opravdu ještě existují). Nejste závislí na tom, zda je sekretářka v práci (většinou přeci nebývá, když vy jste pryč a něco potřebujete) a jste i relativně nezávislí na přístupovém kanálu k informacím – alespoň ten pevný telefon by se někde měl nechat sehnat.

UM řešení ale není zase nijak laciné, takže záleží na charakteru vašeho podnikání, zda se vám vyplatí náklady s UM spojené. Je mnoho profesí a aktivit, kde na nějaké hodině tolik nezáleží a kde přístup k datům není kritický. U mnoha aktivit je ale UM zajímavým řešením.

Další částí problému nasazení a využitelnosti UM řešení ve firmě je lidská psychika a setrvačnost. Ne každý je takovou technologii ochoten používat a ne každému její použití přinese to nejzásadnější – zvýšení efektivity práce.

Konečné zhodnocení přínosu UM pro vaši firmu je jen na vás, podrobný recept asi neexistuje.