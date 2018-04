Je toto první fotografie iPhone Nano? Měl by stát okolo 7000 korun

O tom, že by Apple mělo představit menší, levnější a méně vybavený iPhone, se hovoří dlouho. Dokonce deník Washington Post zveřejnil informaci, že by tento odlehčený iPhone měl být oficiálně představen příští týden. Informace o přípravě tohoto modelu máme pak potvrzené i z několika dalších důvěryhodných zdrojů.

Server Gizmodo uvádí, že fotografie neznámého přístroje pořídili redaktoři těchto stránek na veletrhu IFA 2007, který se koná v těchto dnech v Berlíně. Na vyfotografovaném přístroji příliš nesedí nápis MP4 Player, který se stylem Apple příliš neladí. Není vyloučeno, že je na fotografii zachycen některý z mnoha čínských falešných iPhonů.

I podle našich informací opravdu Apple připravuje odlehčenou verzi svého telefonu. Odlehčený iPhone by měl mít pouze základní funkce - tedy měl být zvládat základní funkce mobilního telefonu a přenosného hudebního přehrávače. To je rozdíl oproti současnému iPhonu, který kombinuje MP3 a video přehrávač, internetový prohlížeč s telefonním přístrojem. Odlehčený iPhone by naopak měl kombinovat jen funkce MP3 přehrávače a telefonního modulu.

Neoficiálně se hovoří o ceně 250 Eur za odlehčený iPhone, tedy v přepočtu okolo 7 200 korun. A to je poměrně příznivá cena.