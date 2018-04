V diskuzních serverech na internetu se objevil první obrázek připravované Nokie 6680. Tento telefon by měl používat operační systém Symbian Series 60 a nabídnout podporu sítí třetí generace UMTS. Jako první Nokia by měl být model 6680 vybaven dvěma fotoaparáty pro snadné telefonování pomocí videohovorů. Nová Nokia by měla také nabídnout zbrusu nové 3D menu. Telefon by se měl představit ve druhém čtvrtletí příštího roku.