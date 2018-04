Je to zvláštní, ale existují lidé, kteří jsou schopni "okecat" cokoliv. Nedochvilnost, lenost, nespolehlivost. Raději, než aby upřeli svou energii ke splnění nějakého úkolu, stráví dlouhé hodiny spřádáním šikovných výmluv, omluv, vysvětlení a dalších nesmyslů, kterými oddalují nevyhnutelný konec - zhroucení své podivné pololživé reality.Výše popsaný přístup k povinnostem je bohužel dosti neetický. Ovšem existují i výrazně odlehčené formy této podivné úchylky. Například velmi dobře znám jistého člověka, který zásadně nechodí včas. Dokonce ve své nedochvilnosti dosáhl vyššího stupně, takže dokáže přijít pozdě i v momentě, kdy ho chcete přechytračit a přijít pro změnu pozdě vy. Můžete se zdržet třeba o hodinu, stejně dorazí o dalších patnáct minut později a omluví se, že to vážně nemohl stihnout, protože "ten provoz je prostě hrozný". Pokud se pokusíte ho trumfnout a nedostavit se vůbec, stejně vám to nedá a druhý den zavoláte, jak je vám líto, že musel čekat. Jenže na něj jste krátcí. S klidem vám oznámí, že on tam také nebyl, ale nevolal vám, protože, upřímně řečeno, ani si na ten sraz nevzpomněl. A tak se raději seberete a jdete si strčit hlavu do lednice, protože jinak by vám hrozilo odnětí svobody na několik let! Za vraždu.