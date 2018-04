Je to tak, telefony Nokia 7110 dorazily do české republiky. Telefonů ale mnoho k dispozici není a zatím není jisté, o kolik více jich bude do vánoc. Je zbytečné nám psát, zda vám neporadíme, kde 7110 koupit - sami víme pouze to, kde telefony měli, nikoliv kde je mají! Poslední verze firmware je 4.70 a vypadá funkční, deep recenzi chystáme. A jedna dobrá zpráva - máme jednu "přebytečnou" Nokia 7110, kterou se dovozce rozhodl nabídnout do dražby. Dražit by se mělo koncem týdne, pokud vše zvládneme připravit, takže pokud po 7110 vyloženě toužíte, budete mít šanci při té příležitosti i investovat do dobročinnosti.