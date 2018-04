Je to starší ale stojí to za připomenutí před vánocemi: Nokia spolu s EuroTelem udělali speciální Go sadu Go Nokia s telefonem Nokia 8110 (ten banánový model). Mají ho v prodejně Nokia na Národní třídě v Praze, jinde jsem ho zatím neviděl. Proč je to tak zajímavé: 8110 byla v Matrixu a pár lidí po ní do dneška touží, zde je mají zcela nové.