Je to mobil, není to mobil? - Samsung SGH-F210 (preview)

Funkce hudebního přehrávače se během posledních let v mobilních telefonech zabydlela a v současnosti už prakticky nenalezneme model, který by formát MP3 neuměl přehrát. Společnost Samsung pravděpodobně napadlo, že místo hesla "přehrávač v mobilu" by zkusila použít "mobil v přehrávači". Ano, Samsung SGH-F210 skutečně dokonale připomíná klasický hudební přehrávač, který jen tak mimochodem podporuje volání, fotografování či například psaní textových zpráv.

Nápad to není nijak nový - Samsung už se o něco podobného pokusil minulý rok, když na trh uvedl model X800. Už v něm jsme mohli naleznout zcela originální ovládací prvek - kruhové tlačítko, které doposud použil například výrobce Apple na svých přehrávačích iPod. Jak je vidět, kruhové tlačítko se osvědčilo a v modelu F210 ho tedy nalezneme také; na rozdíl od numerické klávesnice, která se poučila z chyb svého předchůdce a bylo na ní leccos vylepšeno.

Když byl Samsung SGH-F210 letos v září představen v Berlíně, hned jsme se přesvědčili o kvalitě a pevnosti konstrukce přístroje. Po několika sekundách jsme zjistili, že klávesnice prošla mnoha změnami a že telefon je vyroben velmi precizně. Mobil nyní dorazil do naší redakce a my vám přinášíme první postřehy z testování.

Největším lákadlem je netradiční design

Jak již bylo řečeno, mobilní telefon Samsung SGH-F210 vypadá v uzavřeném stavu spíše jako klasický přenosný hudební přehrávač. Má nezvykle malé rozměry 88 × 31 × 20 milimetrů a váží pouhých 72 gramů. Jednoduše ho tak schováte prakticky kamkoliv. V základním provedení je zpracovaný v černém odstínu, přičemž boky a kruhové tlačítko jsou ve stříbrné barvě. Rozevření probíhá do strany (nejedná se tedy o vyklápěcí, nýbrž otočnou konstrukci) a díky speciální pružině je poloautomatické. Stačí tedy displej povysunout o malý kousek a telefon se sám "vystřelí".

Na zadní straně telefonu nalezneme především čočku integrovaného digitálního fotoaparátu o rozlišení dvou megapixelů. Ten dokáže vedle hlavní funkce - fotografování - natáčet i krátké videosekvence. Žádné jiné pokročilé funkce od něj však neočekávejme. Vzhledem k tomu, že cílová skupina, pro kterou je telefon určen (uživatelé zakládající si na vzhledu), nevyžaduje nijak špičkové funkční vlastnosti, ani u fotoaparátu nenajdeme například blesk či automatické ostření. Co však přeci jen může nabídnout, je ale zrcátko pro vytváření autoportrétů.

Velmi zajímavým způsobem je vyřešen konektor telefonu. Pokud budete chtít SGH-F210 pouze nabít, stačí odejmout gumovou krytku, která je umístěna na spodní straně přístroje. Jakmile ale budete chtít zapojit kupříkladu sluchátka, je nutné odejmout celou část i se stříbrným rámem a připojit konektor sluchátek. Vyměníte tak prakticky celý spodní okraj telefonu. Pro lepší představu doporučujeme prohlédnout si přiložené fotografie.

Narozdíl od modelu X800, kde byla klávesnice kvůli velmi malým rozměrům zredukována do pouhých dvou sloupců, v F210 nalezneme tlačítka prakticky shodná s ostatními mobilními telefony. Vedle dvou systémových tlačítek, klávesy pro spuštění fotoaparátu, zeleného a červeného telefonu a tlačítka C pro umazávání textu je to klasických dvanáct numerických kláves ve třech sloupcích. Ačkoliv jsou bíle podsvícené klávesy velice malé, vhodný poměr jejich vzájemného rozestoupení umožňuje velmi pohodlné psaní.

Hlavní menu je zpracováno do dvou sloupců po čtyřech ikonách. A právě v něm nalezne největší uplatnění kruhové tlačítko. Za pomoci otáčení se totiž posunujete v menu po všech osmi položkách. Pokud by vám ale otáčení nevyhovovalo, ono kruhové tlačítko funguje i jako čtyřsměrná navigační klávesa, takže se můžete pohybovat stejně jako na jiných mobilech - pomocí šipek.

Aktivní TFT displej sice dokáže zobrazit až 262 tisíc barevných odstínů, ale díky velmi malým rozměrům 19 x 32 milimetrům (128 × 220 obrazových bodů) své kvality příliš nepředvede. Miniaturní rozlišení je malou nevýhodou mobilu - při pohybu v dalších úrovních menu ve většině případů nevidíte celý nápis (například "nastavení telefonu"), ale musíte si počkat, než animovaný nadpis položky "přejede" z levé části do pravé. To je ale zkrátka daň za originální vzhled Samsungu SGH-F210. Jinak je ale čitelnost displeje na přímém slunci dostačující, barvy poměrně věrné a můžeme ho tak zařadit ke klasickému průměru.

Hudba na každém kroku

Samsung tento telefon prezentuje jako hudební přístroj. A my to potvrzujeme - nejen kvůli vzhledu, který připomíná klasický přehrávač, ale i díky všudypřítomným zvukům a melodiím. Jen co jsme zapnuli mobilní telefon, po každém stisku klávesy či pootočení kruhového tlačítka jsme se dočkali nějakého zvuku. Telefon je vskutku multimediální a dává vám to najevo každou chvíli. Vedle zvuků se proto při pohybu v menu dočkáte nejrůznějších animací a zajímavých grafických prvků. Samozřejmostí je proto i podpora grafických schémat. Předinstalovaná jsou dvě - fialově laděné a bílé.

Hudební přehrávač můžete spustit buď pomocí ikony v hlavním menu nebo jednoduše zavřít telefon. Kdykoliv je totiž konstrukce uzavřená, na displeji se zobrazuje prostředí přehrávače. Ostatně - vždy, když budete chtít pustit hudbu, bude nejdříve nutné telefon uzavřít. Funkce přehrávače se nijak neliší od ostatních mobilních telefonů. Songy můžete vyhledávat podle názvu interpreta, alba, žánru, posledních přehraných písniček či si můžete vytvořit svůj vlastní playlist. Pokud byste některou skladbu chtěli poslouchat vícekrát za sebou, poslouží režim opakování. K dispozici je i několik zvukových efektů - vedle klasických stylů typu jazz, klasika, rock či pop jsou to ale i nevšední efekty koncertního sálu, živého vystoupení, tanec a mnohé další. Jste-li vášnivými hudebními fanoušky, pak se nemusíte obávat nedostatku paměti. Její vnitřní kapacita je totiž velmi nadprůměrný 1 GB. Pokud by vám ani to nestačilo, můžete ji rozšířit pomocí paměťových karet typu microSD.

Kvalita sluchátek, která obdržíte již v základním balení, je prvotřídní. Hudbu samozřejmě můžete poslouchat i z hlasitého reproduktoru, ale pro opravdový požitek to bez sluchátek zkrátka nejde. Vzhledem k tomu, že slouží zároveň jako anténa FM rádia, budete je muset připojit vždy, když si budete chtít naladit svou oblíbenou rozhlasovou stanici. I při poslechu rádií musí být telefon nejdříve v uzavřeném stavu, přičemž všechny úkony se posléze ovládají na kruhovém tlačítku. Samsung SGH-F210 podporuje i technologii RDS, takže si na displeji můžete přečíst doplňkové informace oné stanice - například jméno, aktuálně hranou písničku či například dopravní zpravodajství.

Telefon pro ty, komu záleží jen na vzhledu

Samsung SGH-F210 není příliš praktickým mobilním telefonem. Běžnému uživateli bude určitě nějakou tu dobu trvat, než se zcela novému způsobu ovládání přiučí a bude ho zvládat se stejnou rychlostí jako na klasickém přístroji. Telefon sice skvěle padne do ruky, i tak se ale nemůžeme ubránit pocitu, že na širokém mobilu jde všechno zkrátka rychleji. To je ale daň za velmi originální vzhled, který zaujme jen určitou skupinu lidí.

Při pohledu do zahraničních internetových obchodů odhadujeme, že cena "vystřelovací tužtičky" se bude pohybovat přibližně v rozmezí šesti až sedmi tisíc korun. To je vcelku přijatelná částka - když uvážíme, že přístroj disponuje širokou škálou moderních funkcí a jeho konstrukce je velmi kvalitně zpracovaná. Na druhou stranu ale například nepodporuje technologii UMTS a není tak příliš perspektivním do budoucna. Ten, kdo si ho koupí, však může mít jistotu, že se za ním lidé budou otáčet se slovy: "Tohle je mobil?"