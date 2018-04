Je tak dobrý, že ho Apple nechal zakázat. Test Samsung Galaxy Tab 10.1

Apple dosáhl u soudu v německém Düsseldorfu předběžného opatření, které prozatím zakazuje Samsungu prodávat nejnovější tablet Galaxy Tab 10.1. Přístroj, jenž se už na některých trzích prodával a na ten český měl zamířit asi za dva týdny, tak momentálně nekoupíte.

Plusy a minusy Proč koupit? vysoký výkon

příjemná hmotnost a tenká konstrukce

výborný displej s vysokým rozlišením

dobrá výdrž na baterie Proč nekoupit? lesklý displej se špatnou čitelností venku

občas nedotažené funkce Kdy? Až rozhodne soud Za kolik? cca 11 - 18 tis. Kč dle varianty

A to je velká škoda. Samsung Galaxy Tab 10.1 totiž patří k tomu nejlepšímu, co dnes na poli tabletů existuje. Dvoujádrový procesor a grafika Nvidia Tegra 2, velký displej s rozlišením 800 × 1280 pixelů, tenká a vcelku lehká konstrukce, nejnovější Android 3.1 Honeycomb a slušná výdrž baterie ho řadí na dnešní špičku.

Chyb má Galaxy Tab jen málo: je vidět, že ani Android 3.1 zatím není pro tablety ideální a místy uživatel v systému tápe, aplikace čas od času bezdůvodně padají. To ale není ani tak chyba Samsungu. Na vině je Google, kterému se pořád nepodařilo systém doladit do ideální podoby. Druhým nedostatkem je vlastnost, jež trápí snad všechny tablety dneška: lesklý displej, který je venku i při maximálním podsvícení čitelný jen velmi obtížně.

Problematický design

Design je v posledních dnech určitě tou nejdiskutovanější částí Galaxy Tab. Apple totiž dosáhl kvůli podobnosti Galaxy Tab s iPadem 2 předběžného opatření, které prodej nejnovějšího tabletu Samsung zakazuje. A ačkoli si tablety svým způsobem podobné jsou a vlastně i logicky být musí, rozhodnutí soudu se příčí selskému rozumu.

Apple ovšem dosáhl zákazu prodeje na základě svého registrovaného průmyslového vzoru. Ten je definován natolik zjednodušeně, že podle těchto definic Galaxy Tab jako celek připomíná tablet od Applu. Je pravděpodobné, že Samsung nebude sám a Apple bude chtít podobným způsobem zakročit i proti dalším výrobcům.

Na rozdíl od iPadu je desetipalcový displej Galaxy Tabu širokoúhlý, strany mají poměr 16:10. To se odráží i v celkových proporcích tabletu, který je primárně určen pro práci v režimu na šířku, zatímco iPad se používá většinou na výšku.

Design Galaxy Tab je vcelku jednoduchý, zepředu vidíme jen displej s poměrně silným černým orámováním okolo – to je zjevná podobnost s iPadem. I tenká konstrukce a oblý přechod hran mohou iPad připomínat, konkrétní řešení ale jsou provedena jinak, stejně jako zaoblení rohů tabletu. Zadní plocha iPad nepřipomíná, snad jen pásek obsahující čočku fotoaparátu může velmi vzdáleně vyvolávat dojmy podobnosti s černou gumovou části skrývající se u antény iPadu.

Testovali jsme bílé provedení Galaxy Tabu, které má záda z čistě bílého plastu, lemování boků je provedeno plastem stříbrným. Na těle tabletu se tak střídají tři barvy, což nemusí působit jako vrcholně elegantní řešení. Černé provedení by mohlo být z tohoto hlediska uhlazenější. Otázkou je, nakolik na něm budou vidět otisky prstů. Bílá barva je vcelku úspěšně maskuje, ale lesklé provedení všech plastů zkrátka upatlání nikdy zcela neskryje. To obzvlášť platí pro čelní část s displejem, což je ale potíž téměř všech současných tabletů. Galaxy Tab je vcelku elegantní a pěkný přístroj, mezi designové ikony ale nepatří.

Musíme přiznat, že Apple iPad 2 se nám líbí mnohem více a daleko lepší je i jeho zpracování. Kov je prostě kov a ačkoli jsou Samsungem použité plasty kvalitní, jednoduše se kovové konstrukci iPadu rovnat celková kvalita nemůže.

Úctyhodný je fakt, že i přes tloušťku pouhých 8,6 mm je Galaxy Tab 10.1 velmi pevný kousek a nebojíme se, že by mohlo dojít k poškození displeje prohnutím tabletu. Pravdou je, že zadní plastový kryt nepřiléhá k "vnitřnostem" přístroje zcela přesně a při mačkání na střední část se tak kryt mírně prohýbá. Tloušťka jen o dvě desetiny milimetru menší než u iPadu není mnoho znát, ale celkově se tablet jeví jako neuvěřitelně tenký. Vždyť je jen o desetinu milimetru tlustší než třeba špičkový smartphone Samsung Galaxy S II. Ten má ale ve své spodní části výstupek, který jej činí tlustším.

Plastová konstrukce znamená, že je Galaxy Tab o něco lehčí než iPad 2. Hmotnost je 565 gramů oproti 605 gramům u iPadu, což však není v praxi příliš znát. Každopádně je Galaxy Tab 10.1 vcelku lehký přístroj, který není problém s sebou nosit po celý den. Pochopitelně na něj ale už potřebujete tašku, po kapsách se desetipalcové tablety nosit nedají. Ti, kdo chtějí tablet nosit třeba v náprsní kapse kabátu, musí zvolit sedmipalcový model.

Lesklý displej

Samsung Galaxy Tab 10.1 dostal displej s úhlopříčkou 10,1 palce a rozlišením 1280 × 800 pixelů. Ve všech směrech jsou to větší hodnoty než u iPadu a displej je opravdu příjemně jemný. Nabízí prakticky notebookové rozlišení, což znamená pohodlnou práci se spoustou aplikací. Jak už jsme ale zmínili na začátku, od řady notebooků si tablet vypůjčil i jednu nectnost: lesklý displej. A ten je u tabletu ještě lesklejší než u mobilních počítačů.

To sice znamená, že displej podává obraz velmi živě, ale pouze v ideálních podmínkách. Jakékoli světelné zdroje v okolí totiž znamenají nepříjemné odlesky, kterých se nedá zbavit. Venku je situace tak špatná, že displej se dá přečíst jen při větším úsilí a nastaveném maximálním jasu. I přes tento nedostatek ale patří displej tabletu Samsung na absolutní špičku této kategorie.

Displej je pochopitelně kapacitní a o ovládání se starají pouze prsty uživatele. Ty mají v případě velkého displeje práci opravdu ulehčenu. O další ulehčení práce se stará operační systém Android ve verzi 3.1 Honeycomb. Tato speciálně pro tablety určená verze Androidu se od té pro mobilní telefony hodně liší a z hlediska ovládání tabletů jsou změny velmi vítané.

Honeycomb 3.1 v celé jeho kráse

Základní princip s domovskou obrazovkou na několika stranách a se spoustou widgetů zůstává zachován. Velkým rozdílem je ale to, že Honeycomb dovoluje tablet ovládat zcela bez tlačítek. Podobně jako u počítačů máte nástrojovou lištu, i tablety s tímto systémem mají vespod obrazovky stavový pruh. V jeho levé části najdeme tlačítko zpět, home tlačítko, klávesu pro přepínání mezi programy a poněkud překvapivě i tlačítko pro vyrábění screenshotů.

Vpravo se nachází stavová část, kde najdeme aktuální čas, stav baterie nebo sílu signálu. Také se zde objevují aktuální upozornění. Po rozkliknutí této části se objeví detailnější přehled, včetně možnosti ovládat bezdrátové sítě a hlavně posuvník regulace jasu displeje. Automatická regulace dovede být někdy hodně otravná, takže je manuální volba úrovně podsvícení jistější volbou.

Uprostřed lišty se nachází ikona šipky, která ale nevyvolává menu s aplikacemi. Namísto toho zobrazí ikony šesti aplikací, které lze spustit ve speciálním okně. Zatímco všechny aplikace se běžně spouští v celoobrazovkovém režimu, zde umístěné programy (správce úloh, kalendář, světové hodiny, poznámky s grafikou, kalkulačka a hudební přehrávač) umí běžet v okně, které částečně překrývá vše, co bylo doposud na displeji spuštěno.

K aplikacím se přistupuje z pravého horního rohu. Nevýhodou je, že ikona pro vstup do menu se nachází těsně vedle tlačítka pro přidávání widgetů na plochu, uživatel se tak může občas splést. V levém horním rohu najdeme zkratky k vyhledávání Google a k hlasovému vyhledávání. Zdá se, že ruce se tedy po displeji dost nacestují sem a tam, ale ovládání tabletového androidu rychle přejde uživateli do krve. Některé jeho prvky bychom ocenili i na některých současných špičkových smartphonech.

Běh systému je rychlý a překvapí opravdu propracovaný multitasking, kde lze snadno přepínat mezi programy, které se objevují u levého okraje displeje v náhledech. Na druhou stranu Android 2.3 Gingerbread dovede být na dnešních smartphonech při dobrém vyladění rychlejší a svižnější. Musíme si ale uvědomit, že tady velmi podobný hardware musí zvládat daleko větší rozlišení displeje a často i náročnější aplikace.

Občas si všimneme mírného zaškobrtnutí a systém tu a tam nedělá to, co by uživatel očekával. Je to důkaz toho, že Honeycomb ještě potřebuje tu a tam doladit. Na první generaci tabletového systému ale výkony špatné nejsou.

Tablet pohání čipset Nvidia Tegra 2 T20 s dvoujádrovým procesorem o maximálním taktu jader 1 GHz a mobilní grafikou GeForce. K dispozici by měl být celý 1 GB RAM, ale správce úloh hlásí 724 MB systémové RAM. V menu nastavení v položce využití paměti pak u přehledu napočítáme jen 541 MB RAM. Je jasné, že různé části RAM jsou využívány různě. Důležitý je fakt, že i při náročném provozu si přístroj stále udržuje slušnou rezervu volné RAM: dle správce úloh asi 180 MB, v menu dokonce tvrdí, že je to 300 MB.

Solidní výdrž baterie

Velký desetipalcový tablet pojal i velkou baterii s kapacitou 7 000 mAh. Samsung slibuje až 9 hodin nepřetržité práce s přístrojem. A není důvod tomuto údaji nevěřit. Při našem testu se nám podařilo dosáhnout výdrže 5 hodin a 10 minut práce se zapnutým displejem, tablet přitom vydržel běžet 1 den a 7 hodin. Přitom celou dobu běžel tablet v 3G síti operátora, zároveň bylo zapnuté wi-fi, jas displeje byl na maximu a při hraní her jsme nechali zapnutý zvuk.

Se ztlumením podsvícením a s vypnutým wi-fi se výdrž prodlouží a ke zmiňovaným devíti hodinám se lze bez větších potíží dostat. Pokud budeme tablet používat každý den především při cestě do práce a zpět jako prostředek pro čtení aktuálních zpráv a ke sledování seriálů, bude spolehlivě sloužit dva dny. Je možné, že se půjde dostat i ke třem dnům výdrže, to ale bude využívání tabletu jen sporadické.

E-maily a web (téměř) na jedničku

Testu jsme v redakci podrobili tablet s wi-fi i 3G konektivitou, který je ideální pro používání internetu téměř kdekoli. Právě pro práci s e-mailem a brouzdání internetem je Galaxy Tab 10.1 velmi zajímavým nástrojem. Co se e-mailů týče, pochopitelně je tu podpora Gmailu, Microsoft Exchange i řady dalších schránek. Mailový klient se blíží tomu, co známe ze stolního outlooku a jeho různých alternativ. V levém sloupci je seznam doručených mailů, vpravo se zobrazuje aktuálně vybraná zpráva.

Zajímavé jsou možnosti zadávání textu. Tablet nabízí rozměrnou a pohodlnou virtuální qwerty klávesnici, na které se dá bez problémů psát vyťukáváním několika prsty. V režimu na výšku lze psát i tak, že tablet držíte oběma rukama a píšete palci. V režimu na šířku je lepší psát buď jednou rukou více prsty, nebo s tabletem položeným na stole či na klíně i několika prsty obou rukou. Tablet nabízí i klávesnici Swype, kterou známe z mnoha smartphonů Samsung. Psát lze tedy jen tahy prstů přes požadovaná písmena.

Tablet nabízí tři druhy klasické klávesnice, které se mírně liší funkčností a rozložením. Ideální způsob zadávání textů tu najde každý. Texty lze zadávat i hlasem: tablet disponuje rozpoznáváním textu z hlasových pokynů v češtině. Funguje to dobře, ale pochopitelně jen tam, kde není příliš hluku a ruchu.

I webový prohlížeč nabízí na poměry mobilních zařízení nebývale kvalitní funkce. Bez potíží si poradí s Flashem a řadou dalších technologií. V menu jsme ale chvíli museli pátrat po tom, jak vypnout standardně nastavené mobilní zobrazení stránek. Mobilní verze webů jsou na velkém displeji opravdu k ničemu.

Desetipalcový displej s vysokým rozlišením je doslova stvořený pro prohlížení webových stránek v jejich běžné podobě. Výhodou displeje je fakt, že lze jen otočením přístroje měnit zobrazení z verze na šířku na variantu na výšku. Prvně jmenovaná se hodí především pro interaktivní weby, druhá varianta je zase praktičtější pro čtení delších textů. Mimochodem, přepínání zobrazení displeje je rychlé a naprosto plynulé, pohybový senzor citlivě rozpoznává, jaké zobrazení právě uživatel požaduje.

Prohlížeč nabízí i prohlížení stránek v několika tabech tak, jak to umí běžně PC prohlížeče. Některé stránky ale nepřelouská správně. Potíže má s různými mapovými portály a správně nefungovaly i některé weby: měli jsme potíže třeba se stránkami nové banky Zuno. Prvně jmenovaný problém ale není tak palčivý.

Pro práci s mapami tu jsou tradiční Google Maps. Tabletová verze je daleko přehlednější než mobilní a v praxi je skvěle použitelná. Velký tablet lze při toulkách po neznámých městech pohodlně používat jako turistickou mapu. Tablet lze používat i pro navigaci, na obřím displeji jsou pokyny přehledné. Ještě zpět k prohlížeči: nevýhodou je občasná nestabilita, u některých náročnějších stránek padal.

Ke konzumování internetového obsahu slouží také aplikace Pulse. Je to vlastně taková propracovanější RSS čtečka, ve které si uživatel může vytvořit přehled všech jím sledovaných zpravodajských serverů. Samsung uživatelům servíruje také svou aplikaci Social Hub pro práci se sociálními službami. Především integrace Facebooku je tu ale jen velmi povrchní a uživatelé se budou muset poohlédnout po lepších alternativách.

Trochu překvapivě na tabletu nahrazuje aplikaci Readers Hub pouze čtečka eBooků. Na tabletu si tak prozatím neobjednáte třeba své oblíbené noviny, tuto funkci přitom smartphony Samsung zvládají bez problémů. Opět ale nic nebrání tomu nainstalovat přímo aplikace některých vydavatelských domů nebo prodejců obsahu.

Multimédia pro radost

Velký displej se hodí pro sledování filmů. Silný hardware bez problémů zvládne i přehrávání Full HD snímků. Do tabletu se nám ale obsah nedařilo dostat přes klasické USB Mass Storage, ale pouze přes režim přenosu souborů ve Windows. Průzkumníkem ve Windows lze procházet obsah v tabletu a lze jej do něj kopírovat, ale ve svém oblíbeném souborovém manažeru asi tablet neuvidíte. Alespoň nám se možnost USB Mass Storage nepodařilo nikde najít. Stejně jako třeba možnost vytvořit z tabletu wi-fi hotspot. Je vidět, že tabletový android ještě potřebuje některé funkce dotáhnout do konce.

Pokud patříte mezi velké filmové fanoušky, doporučujeme sáhnout po 64GB verzi tabletu (až a jestli se dostane do prodeje). Přichystány jsou i varianty 32 a 16 GB, v redakci jsme testovali posledně jmenovanou. Jen 16 GB paměti může být pro rozsáhlé multimediální použití málo. Zamrzí, že paměť nelze rozšířit kartami microSD. Variantu, kterou si uživatel při koupi vybere, bude také muset vystát po celou dobu používání. Mimochodem, tablet má speciální Samsung datový konektor, takže pro jeho připojení k počítači i nabíjení potřebujete speciální kabel. Dnes jinak univerzální microUSB kabely a nabíječky jsou tu na nic.

Tablet zvládne krom přehrávání filmů a seriálů pochopitelně i hudbu, ale to asi nebude nejvyužívanější součást výbavy. Jako MP3 přehrávače jsou tyto "přerostlé mobily" nepraktické. Naopak YouTube by mohlo být vytěžováno daleko častěji.

Samsung v tabletu standardně nenabízí žádné hry, ale z Android Marketu jich lze doinstalovat nepřeberné množství. Ne všechny jsou ale připraveny na displej s vysokým rozlišením, takže občas si musí uživatel zvyknout na kostrbatější přepočítávanou grafiku. Hry určené přímo pro rozlišení tabletu (a navíc ještě třeba platformu Tegra) ale vypadají fantasticky. A i běžné hry pro ukrácení dlouhé chvíle, třeba Angry Birds nebo Fruit Ninja, získávají na velkém displeji zcela nový rozměr. Doslova.

Tablet Samsung dostal do výbavy i třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Původně představená verze přitom měla mít dokonce osmimegapixelový modul. Malé množství megapixelů tak může být na pohled zklamáním. Jenže v praxi to nijak nevadí. Tablety, které jsme doposud testovali, měly fotoaparáty takříkajíc do počtu. Například tragický výkon HTC Flyer je až ostudný. Samsung je ale velkou výjimkou.

Obyčejnější senzor znamená ale vyladěnější a spolehlivější výkony. Ve světě mobilních telefonů bychom snímky přiřadili k lepšímu průměru, mezi tablety Galaxy Tab 10.1 a jeho fotoaparát excelují. Barvy jsou věrné, problémem mohou být jen častější přepaly a horší zvládání kontrastů. Funkce fotoaparátu jsou základní a Samsung nijak nekomplikuje ovládání.

Fotografování s náhledem scény na obřím desetipalcovém displeji je trochu nezvyklé. Při makro fotografii často můžete mít předměty na displeji v životní velikosti, což se při fotografování moc často nestává. Displej tabletu je jakési obří kreativní plátno a výsledné kvalitě fotek může tento fakt hodně pomoci. Scénu totiž vidíme na displeji ve velikosti, která není příliš vzdálená velikosti, ve které si snímky následně prohlížíme na počítači. V tabletu je připraven i jednoduchý editor fotografií, který dovolí snímky lehce upravit a sdílet je třeba na Facebooku už v požadovaném rozlišení.

Půjde vůbec koupit?

Samsung Galaxy Tab 10.1 je opravdu výborný tablet. A to říkáme s vědomím toho, že to pravé využití pro tablety musíme stále ještě hledat. K některým úkonům je ale Galaxy Tab 10.1 opravdu ideálním přístrojem. Otázkou ale je, zda půjde někdy v dohledné době koupit. Předběžné opatření vydané německým soudem udělalo čáru přes rozpočet nejen Samsungu, ale určitě i řadě zákazníků, kteří se na tento tablet těšili.

Mezi desetipalcovými tablety je Galaxy Tab 10.1 opravdovou špičkou a bez jakékoli bázně se může měřit s iPadem. Mnohdy jej i předčí. Na našem trhu by navíc Galaxy Tab 10.1 neměl mnoho soupeřů. Uvedení Motoroly Xoom je na našem trhu nejisté, desetipalcové Honeycomb kousky nabídnou z významných výrobců pouze Acer (Iconia Tab A500) a Asus (Eee Pad Transformer TF101).

Samsung připravil řadu variant tabletu, které se měly prodávat v širokém cenovém rozpětí. Nejlevnější verze s 16 GB paměti a pouze wi-fi konektivitou měla stát někde kolem 11 000 korun. Naše 16 GB 3G varianta by mohla přijít asi na 14 000 korun, nejdražší 64GB 3G varianta by mohla stát okolo 18 000 korun. To jsou vždy o něco nižší ceny, než za jaké se prodává iPad 2. Řada zákazníků, především příznivců Androidu, by tak jistě dala tabletu Samsung přednost. Otázkou je, kdy dostanou šanci své peníze utratit.