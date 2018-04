Je snadnější komunikace vždy snadnější? IPB GSM banking

Bankovní služby za poslední dobu poněkud rozšířily svou oblast působnosti a nabízí ovládání bankovních účtů přímo z vaší kapsy.

Jako první příklad jsme vzali v poslední době toliko zviditelňovanou IPB banku. Její reklamní kampaň na GSM banking a homebanking láká ne jednoho uživatele GSM služeb Paegas k tomu, aby si nechal vyměnit kartu za GSM bankovní, se kterou lze ovládat bankovní účet poměrně jednoduše.

Výměna stávající karty a založení účtu probíhá velice rychle. Pokud v prodejně Paegas nestojíte velkou frontu, pak můžete odcházet s vyměněnou kartou a zkopírovaným seznamem ze staré karty na novou již během čtvrt hodiny. Bohužel dalších 30 minut (někdy i mnohem více) čekáte na přeregistrování vašeho čísla ze staré karty na novou.

Založení konta v IPB bance trvalo ve zkoušeném případě rovněž kolem 15 až 20 minut. Nutno podotknout, že zaměstnanci pobočky nebyli nijak popichováni stopkami a ani jim nebyl sdělen účel zakládání účtu. To, že se jedná o prověření rychlosti věděl jen budoucí majitel osobního konta v IPB.

Sepsání náležitostí a nahrání bankovní aplikace na SIM není nijak zdlouhavá záležitost. Po obdržení manuálu GSM bankingu, který doporučujeme si pročíst, již můžete banku opustit. Platební karta vám bude vydána po obdržení kódu PIN do vaší poštovní schránky.

Zmínka o manuálu není bezpředmětná, jelikož aplikace GSM banking neumožňuje v číslech účtů napsat lomítko. Přesto, že se v manuálu píše, že pro převod do jiné banky, než IPB, máme za číslo účtu napsat lomítko a kód banky. Naštěstí je pod čarou poznámka, že lze místo lomítka použít dvojkříž (#).

GSM bankovnictví funguje vesměs velmi dobře. Bohužel se ale stane, že u konkrétního subjektu občas nedojde odpověď na požadavek zůstatku na účtu. Nevíme, zdali se toto děje u všech bank s podporou GSM bankingu, ale není to nic příjemného.

Jinak čtení manuálu by mělo být poměrně důkladné, jelikož tím později předejdete nepříjemnostem. Pokud byste totiž byli někde o víkendu, a neměli jinou možnost placení, než GSM banking, se kterým byste měli z neznámých důvodů problém, pomoci se nedočkáte.

Ano, je to smutné, ale bohužel musím konstatovat, že se již tato událost stala. Na kartičce k osobnímu účtu sice dostanete vytištěná telefonní čísla, ale ta, jak zjistíte, nejsou k ničemu.

Pokud se rozhodnete zaplatit pomocí phone bankingu, na který jsou na kartičce uvedena 2 telefonní čísla, tak zjistíte, že první číslo vám zvedne automat a po několikaminutovém poslouchání se dozvíte, že můžete volat zelenou linku (0800), kde phonebanking běží. Druhé telefonní číslo na kartičce hlásí klasický tón, kdy uživatel neexistuje. Zajímavé na této věci je, že se kartičky se stejnými čísly vydávají ještě nyní (nebo alespoň před pár dny) a uživatel sítě mobilních telefonů přijde minimálně o 10 korun, než se dozví, že může volat na zelenou linku. Zlatý hřeb pro ty, kdo chtějí převést peníze je ovšem systém phonebankingu, který dovoluje pouze zjišťovat stav zůstatku na účtu.

Poslední telefonní číslo na kartě k účtu je na EuroTel T!P. Toto číslo je přesměrováno na pevnou linku a slouží pro majitele platebních karet. Jedná se o zákaznickou službu a autentifikační středisko. Odtud se lze dozvědět další telefonní číslo, kam volat, abychom zjistili informace, které potřebujeme. S většími problémy nám ovšem na tomto středisku podpory pro držitele platebních karet nepomohou. Obzvláště, pokud se týkají GSM bankingu. Lze se ale dozvědět jiné číslo, na kterém to v dlouhodobějším testování kupodivu nikdo nebral.

Paegas assistent je jednou z možností, kterou zkusit nadále. Stačí chtít přepojit na spojovatelku IPB, která vás pak spojí na technickou podporu. Ale o víkendu se nedočkáte pomoci ani zde.

Jako poslední možnost existuje ještě telefonní číslo 0800/100001, což má být informační linka. Ovšem toto číslo na kartě s číslem účtu napsáno není. Dokonce ani na webových stránkách banky IPB jsme nenalezli byť základní telefonní seznam důležitých čísel.

Shrnutí

Paegas se o zájemce o GSM bankovnictví stará celkem dobře. Ten, kdo chce vyměnit SIM kartu za bankovní má možnost. Po zaplacení 400 Kč a nebo při předložení Expandia platební karty, pak zdarma, obdrží uživatel služeb Paegas novou SIM kartu. Problém je, že se musí přeměnit záznam v centru ze staré SIM na novou a to u běžného tarifu trvá asi 30 minut a u některých Twist až 72 hodin, ale praxe ukazuje, že v horších případech až za 4 hodiny je karta aktivní. To není až tak zlá bilance.

Ze strany IPB je všechno v naprostém pořádku. Přístup k zákazníkovi je výborný (alespoň v popisovaném případě), rychlé jednání a vše je tak, jak má být. V popisovaném případě trvala výměna SIM karty, založení účtu a aktivace GSM bankingu k němu celkem asi hodinu a čtvrt včetně cesty, čekání na aktivaci nové SIM a první zprávy od IPB banky.

Problém ovšem nastává tehdy, kdy zákazník nutně potřebuje pomoci s nějakým problémem, který nastane například při platbě GSM bankovní aplikací. Na pobočce banky by jistě zákazníkovi pomoci mohli, ale GSM banking si pořizují lidé, kteří nemají čas chodit do své bankovní pobočky a se svým časem nakládají velmi opatrně. Tak je jasné, že při problémech se budou klienti obracet na technickou podporu telefonicky. A zde je kámen úrazu. Než se dovoláte na kompetentní osobu, pak to trvá relativně hodně dlouho.

Bohužel je zatím realita, že pokud hledáte číslo na podporu IPB, rozhodně jej nenaleznete na stránkách IPB. V konkrétním případě jsme se dozvěděli o infolince na 0800-100001 až od kolegy z redakce. Myslíme, že pokud bude toto číslo uváděno prioritně na kartě k účtu, budou zákazníci ještě spokojenější než, když zde naleznou dvě čísla, která již nefungují.

Na konec ale musím říci, že když se dovoláte konečně na správné číslo a na telefon někdo odpoví, pak se jedná o profesionální a rychlou práci. Nicméně shánění čísel trvá mnohdy déle, než cesta do samotné banky.