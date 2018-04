Je první EuroTel nebo Paegas?

Jak jsme již informovali, v úterý 15.5. ohlásil Eurotel, že předcházející den, tedy v pondělí, byl jeho síti uskutečněn první komerční hovor s využitím služby GPRS (General Packet Radio Service). Malá bouřka, která se kolem celého prohlášení strhla, trochu zahřměla a vypustila pár kapek, ale bohužel nijak nepročistila dusný vzduch květnových parných dní.

Prohlášení Eurotelu o prvním hovoru s GPRS a jeho testování v České republice v prvním momentě někoho zmátlo, někoho rozhořčilo. Vždyť Paegas testuje svoje GPRS už devět měsíců, jejich technici zkouší na několika dovezených telefonech s GPRS všechno možné, síť se ladí a připravuje už dávno. Tak jakýpak první hovor. Vše se vysvětlilo a všichni se mohou uklidnit, neboť vlk se nažral a koza zůstala celá. Šlo totiž o komerční hovor, tedy řádně placený. V tomto ohledu byl Eurotel skutečně první, "jako ostatně ve všem", jak řekl jeho generální ředitel ED Kingman.

Oním pokusným zákazníkem je firma AT&T Global Network Services Czech Republic, která jako první zákazník v ČR službu GPRS již využívá. O zkušenostech s provozem se firma AT&T GNS CR zatím ovšem nechce vyjádřit, kromě prohlášení, že GPRS funguje. Ovšem na ComNetu, kde bude sdílet stánek s Eurotelem, údajně prozradí více...

Jde tedy jen o to, že každý z operátorů se chlubí tím, v čem byl první. Paegas již dávno testuje GPRS, Eurotel ho logicky musí předběhnout v této oblasti jinak, tedy začne s komerčním testingem. Už zbývá jen Český Mobil, aby se do této "soutěže" zapojil. Podle neoficiálních zpráv začne s testováním v červnu, ovšem o komerčním nasazení stejně jako ostatní operátoři uvažuje až později, ovšem do konce roku 2000.

Na úpravě infrastruktury a sítě, potřebné k provozování GPRS, spolupracoval Eurotel s Nokií a investice s tím spojené se pohybují v řádech několika stovek miliónů korun.V současnosti je tedy rozbíhání a testování GPRS v plném proudu, tak aby byla síť včas připravena na zpřístupnění služby zákazníkům. Generální ředitel Eurotelu Ed Kingman uvedl, že by se tak mělo stát v druhé polovině letošního roku, ale také dodal, že více než na připravenosti Eurotelu záleží na stavu trhu, tedy dostatečné nabídce přístrojů s podporou GPRS a zároveň na zájmu zákazníků o tuto službu. Ovšem jakmile bude o službách GPRS dostatečná poptávka, Eurotel je údajně připraven zpřístupnit ho svým zákazníkům.

Naproti tomu Paegas již v červenci minulého roku oznámil podepsání smlouvy o implementaci GPRS s firmami Motorola a Cisco. Jak se uvádí v tiskové zprávě Paegasu: "Od října loňského roku probíhá ostrý testovací provoz, v rámci kterého se jednak ověřuje funkčnost základních aplikací a zároveň se definují nové služby. První přenos dat pomocí technologie GPRS v síti Paegas proběhl už v říjnu loňského roku. Před tímto termínem stihl první spojení přes GPRS v síti GSM realizovat pouze britský operátor Cellnet. V únoru letošního roku pak Paegas jako první na světě provedl úspěšné testovací spojení WAP přes GPRS." Dále tisková zpráva uvádí, že ačkoliv technici Peagasu již mají několik telefonů s GPRS, dovoz a prodej prvních finálních verzí těchto modelů nelze očekávat dříve než na podzim.

Trochu více informací o GPRS, jak byly prezentovány oběma operátory. Jeho hlavními výhodami je především platba za množství přijatých a odeslaných dat, nikoliv za dobu připojení, neboť jste vlastně připojeni stále. To je výrazný rozdíle oproti technologii HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), kde platíte za dobu připojení nezávisle na množství přenesených dat. Technologii HSCSD nabízí Eurotel již od března. Paegas se v této otázce rozhodl vsadit spíše na GPRS, ve kterém vidí tu pravou budoucnost. Ve své zprávě uvádí: "Jako první jsme jednoznačně řekli, že nejkratší cestou ke 3. generaci mobilních sítí je GPRS a z toho důvodu jsme ani neexperimentovali, jako jiní, s žádnou třetí cestou."

Systém GPRS má však i své nevýhody, a to nejistou, těžko předvídatelnou propustnost dat, závislou na vytížení GSM sítě. Ovšem vše má své pro a proti. O ideálním využití GPRS se mluví především ve spojitosti s WAPem, připojením k Internetu, případně LANu. Právě schopnost v podstatě neustálého spojení se vzdálenou sítí může povzbudit zájem o technologii GPRS mezi firmami, zatímco přístup k internetu a WAPu ocení především drobní zákazníci.

Jestliže se těšíte na ostrý provoz GPRS, musíte si ještě počkat, ale možnost vyzkoušet a "osahat" si tuto technologii by jste měli mít možnost už příští týden na ComNetu, kde bude Eurotel GPRS prezentovat.

A nakonec, pokud chcete vědět více o GPRS, potom v následujícím článku snad naleznete odpovědi na většinu vašich otázek:

GPRS - přenosové rychlosti aneb co nás čeká koncem léta