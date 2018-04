Je problém si pořídit ADSL?

Redakce Mobil.cz se rozhodla zorganizovat malý test. Zajímalo nás, jak ve skutečnosti probíhá instalace připojení k internetu přes ADSL. Našli jsme tři zájemce o ADSL, kteří souhlasili s našimi podmínkami. Požádají o libovolnou službu ADSL nabízenou prostřednictvím Internet Online. Modemy Lucent dostali od nás; pro testery je věnoval Český Telecom výměnou za to, že požádají o ADSL právě od Internet Online (tedy od Českého Telecomu). Po celou dobu si účastníci testu zapisovali poznámky a dojmy.

Zajímalo nás, za jak dlouho od žádosti se budou moci zájemci o ADSL připojit. Všichni účastníci tohoto malého testu požádali o zřízení ADSL v Praze. ADSL objednávali prostřednictvím telefonní linky a žádali o zřízení ADSL pro domácí linku. Test probíhal v prosinci. Tiskové oddělení Telecomu vědělo, že test bude probíhat (v listopadu jsme se dohodli na věnování modemů), ale neznalo žádné další detaily.

Volat se musí jinam

Všichni účastníci testu, Marek, Tomáš a Vašek, mají internet v práci. Jejich první kroky před objednáním tak směřují na internetové stránky Českého Telecomu, kde si vybírají variantu ADSL. Vašek si všímá vánoční nabídky s instalací a prvním paušálem zdarma. Pro jistotu ale volá na informační linku – 800 123456. „Potom se však dlouze prokousávám jednotlivými menu, abych po několika minutách zjistil, že ohledně ADSL jsem měl vlastně zavolat jinou linku (800 184 084). Pokládám telefon a znovu vytáčím. Zde je odezva horší; nikdo mi nesdělí, zda jsem správně u Českého Telecomu – IOL. Automatický hlas mi pouze říká něco ve smyslu, že 'všichni operátoři jsou zaneprázdněni',“ poznamenává Vašek.

Po sedmi a půl minutách se přihlásí operátor, který uspokojivě odpovídá na všechny technické dotazy. Vašek má již objednávku připravenou v počítači na internetu, ale operátor nabízí, že ji může učinit i po telefonu. Objednávka je poměrně jednoduchá, až na to, že operátor věnuje příliš mnoho času na zjištění požadované počítačové hry, kterou v té době Telecom nabízel jako dárek k ADSL. „Operátor hru vyloženě během objednávání vnucuje, ale nakonec se dostaneme až k ujištění, že objednávka je přijata a nejpozději do 21 dnů bude vyřízena,“ říká Vašek.

„Do deseti minut mi přišly dva e-maily s potvrzením a přístupovými hesly do e-mailové schránky,“ vzpomíná Vašek a dodává, že ho dva e-maily zmátly, nicméně raději dostal dva než žádný. S informováním prostřednictvím e-mailu je spokojený.

Objednávka po telefonu je dlouhá, ale spolehlivá

Podobné zkušenosti má s objednávkou Marek i Tomáš. Oba si objednávají základní variantu ADSL, přičemž modem mají vlastní. Stejně tak postupoval i Vašek. Tomáš se rozhoduje pro tuto rychlost velmi rychle, Marek o ní diskutuje se synem. Ten by chtěl samozřejmě rychlejší ADSL, ale nakonec uznává, že 512/128 kb/s bude určitě stačit.

Marek také nejprve volá na zákaznickou linku Telecomu, kde se dozvídá, že ADSL si musí objednat jinde. „Nechápu, proč mně nedokáží přepojit, nebo si operátor nemůže otevřít objednávkový formulář podobně jako u jiných služeb. U mobilních operátorů také volám jen na jedno číslo, a když operátor něčemu nerozumí nebo na to není vyškolený, tak mě přepojí na specialistu,“ diví se Marek.

Markovi se snaží operátor vnutit modem od Telecomu, který je prý naprosto spolehlivý a vyzkoušený. „Nemůžu operátorovi prozradit, že jsem svůj modem dostal právě od Telecomu, takže se ho snažím odbýt tím, že modem mám a rozhodně jej nehodlám měnit a že svému modemu věřím. Naopak mi příliš nevěří operátor, ale po chvíli svou snahu vzdá,“ všimnul si Marek.

Nakonec se i Marek dočká potvrzení objednávky a ujištění o vyřízení do 21 dnů. Marka operátor upozorní, že je před Vánocemi a nejzazší termín by mohl vyjít právě do období vánočních svátků. Podle operátor bude ADSL vyřízené rozhodně dříve, ale pokud to snad přece jen bylo možné, tak prosí o shovívavost. Marek objednával ADSL 8. prosince. Vašek volal do Telecomu již 1. prosince.

Volá technik

Markovi se nakonec telefonicky ozve technik 16. prosince. „Mohl přijít hned druhý den, protože mu prý něco odpadlo. Ale to zase nevyhovovalo mně. Instalaci musí být přítomný syn, který rozumí nastavení počítače mnohem více než já. Jenže navštěvuje gymnázium a v navrženou dobu nemohl být doma. Nakonec jsme se dohodli na čtvrtek po třetí hodině odpoledne, což nám vyhovuje,“ poznamenává Marek.

Na podobný problém narazil i Vašek a Tomáš. Vaškovi volal technik již v pátek pátého prosince. Instalaci nabízí na pondělí, ve dvanáct nebo ve dvě. Jenže to Vašek nemůže. Navrhuje víkend, ale to odmítá technik. Nakonec se dohodnou na úterý mezi čtvrtou a šestou hodinou. Vašek upozorňuje, že má vlastní modem, chce jej připojit do sítě LAN a linka je připojena přes pobočkovou ústřednu. Podle technika to není problém a potvrzuje termín. Tomáš si domluvil s technikem termín v půl deváté ráno. „Prý pracuje až od devíti, ale to já taky. Nakonec jsem ho prostě ukecal,“ říká Tomáš.

Ještě před samotnou instalací prováděl Český Telecom technické šetření, jestli je instalace ADSL vůbec možná. Ne všechny linky, které jsou v dosahu ADSL, totiž svojí kvalitou a parametry vyhovují. O pozitivním výsledku informoval Telecom všechny naše testery s předstihem.

Instalace zásadně podle pravidel

Tomáš k instalaci neměl žádné výhrady. „Technik mi odpověděl na všechny dotazy a dokonce se spřátelil i s mým devítiměsíčním labradorem,“ pochvaluje si Tomáš. Vašek při instalaci nebyl doma, asistovala jeho manželka. Když ale přišel, jeden ze tří počítačů byl připojený bez problémů. Další dva si ale Vašek musel nastavit sám, instalace totiž zahrnuje nastavení jen jednoho počítače. „Spíše by mi připadalo zákaznicky zajímavější, kdyby základní nabídka na výjezd technika obsahovala instalaci na jeden počítač uživatele a za symbolický příplatek (protože největší náklad je samotný výjezd a na místě už není tak velký rozdíl, zda zprovozní jeden nebo dva počítače) potom instalaci dalších PC,“ navrhuje Vašek.

Výhradu k technikovi neměl ani Marek, jehož syn se rozhodl, že si nechá nastavení předvést na notebooku technika a počítač si nastaví sám. Měl obavy o zásah do nastavení některých programů a her, což Marek jako laik akceptoval. „Nakonec nám technik s nastavením pomohl, i když nemusel. Synovi se totiž kvůli jeho spoustě nainstalovaných programů nastavení nezdařilo, nějaký ovladač přetahovali z notebooku a krátce diskutovali nad tím, jestli by se ten počítač neměl přeinstalovat, ale nakonec vše rozjeli,“ poznamenává k tomu Marek.

Nepoužitelná doba instalace

Vašek měl ADSL nejrychleji od objednávky, volal prvního prosince a k internetu byl připojený již devátého. Jen o den déle čekal Marek, od osmého do osmnáctého. Čtrnáct dnů čekal na zprovoznění ADSL Tomáš. Všem nabízeli technici příchod o pár dnů dříve, ale termín museli nakonec posunout. Ani jednomu z našich testerů nevyhovovala pracovní doba instalačních techniků Telecomu, od devíti do šestnácti hodin. V tuto dobu totiž většina lidí pracuje.

Účastníci našeho testu se shodli na tom, že za příchod technika večer nebo o víkendu by si byli ochotní i připlatit. I když nechápou, proč se Český Telecom potřebám zákazníků nepřizpůsobí, protože v pracovní době techniků jsou doma snad jen nezaměstnaní, důchodci a ženy na mateřské. A ani jedna skupina není typickým uživatelem ADSL. Když jsme se ptali, co jim nejvíce vadilo, byla na prvním místě navrhovaná doba instalace.

Testeři měli připomínky i k tomu, co vše se skrývá pod nabídkou zprovoznění ADSL na počítači zákazníka. Technici byli ochotní udělat více a pomohli s nastavením. Kdyby ale dodrželi podmínky Telecomu, mohli jen nastavit počítač, předvést nastavení na svém notebooku, odejít a nechat zákazníka s počítačem, ať si dál poradí sám.

Jaké jsou vaše zkušenosti?

Tento test neměl jiné ambice než na vlastní kůži vyzkoušet, jak se pořizuje ADSL. V našem případě měli účastníci testu ADSL zřízené druhý týden po objednávce. To by odpovídalo statistikám Českého Telecomu. U jiných zákazníků může být ADSL samozřejmě zřízeno dříve, u dalších později. Náš test dopadl tak, jak dopadl. V každém případě můžete své podobné nebo odlišné zkušenosti popsat v diskusi pod článkem. Pomůžete tím dalším uživatelům, kteří přemýšlejí nad pořízením ADSL.