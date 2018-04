Je používání chytrých mobilů příliš složité?

Pozastavili jste se někdy nad otázkou, co brání skutečně masivnímu rozšíření chytrých mobilních telefonů? Přestože prodej smartphonů stále stoupá, jejich výrobci si přejí prodeje daleko větší.

Jaké zařízení však považujeme za chytrý telefon? Je to takové mobilní zařízení, které používá některý z plnohodnotných operačních systémů a které umožňuje instalaci nativních aplikací pro tento operační systém. Dva příklady za všechny: zatímco kupříkladu Nokia 5140 se svým systémem Series 40 chytrým mobilním telefonem není (přestože dokáže spouštět externí programy vytvořené v programovacím jazyce Java), Nokia 3650 se svým systémem Series 60 postaveným na Symbianu chytrým mobilním telefonem bezesporu je. Tolik k teorii názvosloví.

Kde jsou problémy?

Chytré mobilní telefony mají oproti současným běžným mobilům spoustu předností. Jsou velmi snadno rozšiřitelné o další funkce (aplikace), nabízejí větší množství doplňkových funkcí a můžete je doplnit i o další hardwarové příslušenství.

Nevýhoda chytrých mobilních telefonů však spočívá ve složitosti jejich ovládání. Přestože mobilní profesionálové nebudou s tímto tvrzením zřejmě souhlasit, z pohledu naprostých mobilních laiků nepatří ovládání smartphonů skutečně mezi nejjednodušší.

Podívejme se kupříkladu na zřejmě nejvybavenější chytrý mobilní telefon současnosti, Sony Ericsson P800. Pro běžného uživatele je nutnost používat pero a dotykový displej skutečnou noční můrou. Připočteme-li k tomu ještě systém roletových menu a neustále se měnících dialogových oken, je na malér zaděláno.

Naproti tomu ovládání chytrých mobilů s operačním systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone se již přibližuje běžně používanému způsobu používání moderních mobilů. Stále je zde co zlepšovat. Podobné je to také s chytrými mobily postavenými na platformě Series 60 společnosti Nokia.

Jak to dopadlo v praxi?

Provedli jsme v redakci malý experiment, který bohužel výše vyřčená slova pouze potvrdil. Vybrali jsme z našeho okolí pět osob, jejichž technický „antitalent“ je více než zřejmý, přičemž tři z těchto osob byly již pokročilejšího věku. Všechny osoby běžně používají klasický mobilní telefon alespoň na té úrovni, že jsou schopny kromě uskutečnění hlasových hovorů také přijmout, přečíst, vytvořit a odeslat textovou zprávu.

Nejlépe v jejich subjektivním hodnocení dopadl mobilní telefon s operačním systémem Series 60, hůře na tom byl již přístroj se systémem Microsoft Windows Mobile for Smartphone. Naprosto propadly telefony Sony Ericsson P800/P900 a MDA, u kterých si všechny osoby stěžovaly na přílišnou složitost a nepochopitelnost ovládání.

Všechny oslovené osoby se po ukončení testování shodly na tom, že přestože jim nový přístroj nabízí více funkcí než jejich běžný telefon, rády se k běžnému telefonu opět vrátí.

A co na to výrobci?

Bude zajímavé sledovat, zda se s tímto trendem výrobci chytrých mobilních telefonů vypořádají, nebo zda budou vyčkávat do doby, než mobilní uživatelé „vyzrají“. Jisté řešení by bylo možné spatřit ve dvojím provedení uživatelského rozhraní. Kdyby si uživatel při prvním spuštění telefonu mohl zvolit uživatelský režim (začátečník nebo pokročilý), mohlo by to vyřešit alespoň prvotní strach laických uživatelů. Vždyť mnohé počítačové programy právě proto, aby byly srozumitelné i pro běžné začínající uživatele, právě toto dvojí ovládání podporují.

Samozřejmě nás zajímá také váš názor - podělte se proto o něj s ostatními v diskusi a hlasujte v anketě pod tímto článkem.