Je pomalejší internet vždy levnější?

Vybrat vhodný způsob připojení k internetu, splňujícího nároky na přenosovou rychlost, dobrou cenu a pořizovací náklady, není úkon vůbec snadné. Pokud hlavním kritériem zůstává cena, mnohdy se nedá mluvit ani o kompromisu požadovaných vlastností. Většina uživatelů se tak zcela automaticky nechává omezovat možnostmi běžně dostupné analogové linky. Mnohdy přitom netuší, že investice do rychlejšího digitálního spoje se vrátí poměrně brzy i malým firmám a domácnostem.

Jednotlivé typy přípojek jsme vybírali s ohledem na přístup k internetu pro jednotlivce, popřípadě malé subjekty, u nichž požadovaná přenosová rychlost nepřesahuje 128 kbps (bps=bitů za vteřinu). Hlavním kritériem vedoucím k tomuto omezení byla pochopitelně cena, neboť desítky tisíc měsíčně za přístup k internetu je schopný platit málokdo.

Levně

Královnou levného připojení, snadno dostupnou každému, je analogová linka. K datovému provozu vyžaduje pořízení vhodného modemu v ceně začínající řádově na tisícikorunové hranici. Nenechte se však zmást jeho teoretickou rychlostí 56 kbps, které lze dosáhnout snad pouze v rámci jedné pobočkové ústředny. Použijeme-li k vypočítání maximální průchodnosti analogových linek Shannonovu větu, vyjde nám, že nemůžeme dosáhnout připojení rychlejšího než 51,490 kbps. Ostatně to se také v praxi přesně potvrzuje. V ideálních podmínkách je rychlost 50 kbps, častěji okolo 46 kbps a při denních špičkách může dokonce poklesnout až na 33,6 kbps.

Velkou výhodu mají ti, kteří bydlí v městských aglomeracích, popřípadě místech, kam byla zavedena kabelová televize umožňující připojení k internetu (UPC-Dattelkabel). Po zaplacení nutné zálohy na modem (2 000 Kč) a pořízení síťové karty (od 549 Kč) mohou za měsíční poplatek 980 Kč neomezeně surfovat garantovanou rychlostí 64 kbps. Ve srovnání s analogovou linkou používající tarif Internet 2001 se kabel vyplatí nejpozději po 37 hodinách mimo špičku respektive 11-ti hodinách silného provozu, bereme-li v úvahu stejný objem přenesených dat.

Rychle

Nejjednodušší cestu k získání rychlého připojení mají opět majitelé kabelových televizí. Nestačí-li jim výše zmíněných 64 kbps, mohou přejít na vyšší tarif. Za 3 000 Kč měsíčně budou jejich data sprintovat až rychlostí 128 kbps. Jen pro srovnání uveďme, že k přenesení obsahu jedné diskety (1,44 MB) jim stačí půl druhé minuty, zatímco analogová linka potřebuje při ideálních podmínkách minuty čtyři.

Dražším, avšak stále velmi zajímavým připojením je digitální euroISDN, sestávající z dvojice na sobě zcela nezávislých telefonních linek, každé o rychlosti 64 kbps. Hlavní předností je kromě mnoha doplňkových služeb také snadné zavedení přeměnou ze stávající analogové linky. Vezmeme-li to velmi zjednodušeně, tak dráty zůstanou na místě, jen u vás přibude tzv. síťové zakončení. Vystačíte-li si s přenosovou rychlostí 64 kbps, pak budete moci současně surfovat na internetu a po druhé lince hovořit, popřípadě faxovat.

Drobné úskalí však spočívá v tom, že pouhá přeměna spoje nestačí. V každém případě musíte pořídit nová koncová zařízení nebo ještě lépe takový prvek, který bude suplovat nejen ISDN modem, ale zároveň umožní připojit váš stávající fax, záznamník atd. Taková zařízení v současnosti nabízejí dva výrobci, DrayTek (produkty ISDN Vigor) a Eicon (produkty DIVA ISDN). Započítáme-li i sumu za přeměnu přípojky, pak se celkové pořizovací náklady vyšplhají přibližně na 10 000 Kč.

U ISDN je poměrně výhodné využití tzv. balíčků Českého Telecomu, v nichž jsou za zajímavou cenu nabízena nejen koncová zařízení, ale také zřízení přípojky a bezplatný přístup k internetu přes IOL. Zvláštní pozornost si zaslouží především euroISDN@on-line, který obsahuje terminálový adaptér Eicon DIVA T/A ISDN modem. Ten dokáže k digitální síti připojit dvě analogová zařízení (telefon, fax G3,…) a přes rozhraní RS-232 také počítač, jemuž bude suplovat modem s rychlostí nejen 64 kbps, ale při sdružení obou kanálu i 128 kbps. O tom však později. Neméně zajímavý je balíček euroISDN@telefon, sestávající se z digitálního telefonu DeTeWe EuroMaster Data. Připojíte-li ho přes sériové rozhraní RS-232, dokáže přenášet data rychlostí 64 kbps, faxovat (analogové G3 i euroISDN G4), popřípadě suplovat telefonní záznamník. Za oba produkty zaplatíte 6 489 Kč při přeměně analogové linky na euroISDN resp. 9 990 Kč při zřízení nové přípojky.

Stejně důležitou částí výdajů jsou i pravidelné měsíční poplatky, které oproti 170 korunám za analogovou linku povyrostou na přijatelných 450 Kč. Zdá-li se vám to vysoké, pak uvažte, že za ně získáte dvě linky a minimálně o třetinu rychlejší přístup k internetu. Vezmeme-li absolutní čísla, pak návratnost investice je při využití tarifu Internet 2001 a stejném objemu dat již po 15 hodinách ve špičce resp. 53 hodinách nejslabšího provozu. Zohledníme-li dvojici linek (tzn. započítáme 2x 175 Kč), pak už je to po šesti resp. 20 hodinách.

Plánujete-li surfovat především večer, tedy od 17. hodiny dále, stojí za úvahu sdružení obou kanálů ISDN, čímž dosáhnete rychlosti 128 kbps. Pochopitelně, že není problém tak učinit kdykoliv během dne, ale musíte počítat s relativně vysokými poplatky. Budete totiž platit stejně, jako kdybyste realizovali dva hovory současně. Za hodinu připojení přes tarif Internet 2001 zaplatíte v nejlevnějším pásmu, tedy mezi 19 hodinou večerní a sedmou hodinou ranní, 31,20 Kč. Naopak ve špičce se tato částka vyšplhá na nepříliš lákavých 109,20 Kč. Další problém nastane na straně samotného poskytovatele internetu. Prohlédnete-li nabídky všech významných společností, zjistíte, že naprostá většina z nich sdružení kanálů nepodporuje, natož pak, aby takováto služba byla bezplatně. Požadavku vyhoví jedině Nextra, avšak musíte počítat se základním měsíčním poplatkem 290 Kč, k němuž ještě musíte připlatit 150 Kč za další přístup 64 kbps a 50 Kč za sdružení. Samotné poplatky, bez jediné minuty spojení, vás tedy vyjdou na 940 Kč.

Bezdrátově

Z hlediska přenosové rychlosti jsou velmi zajímavá bezdrátová připojení, obvykle zpoplatňovaná podle objemu přenesených dat. Jejich největší výhoda spočívá v trvale sestaveném spoji a nezávislosti na denní době. Nepříjemným omezením však bývá nesouvislé pokrytí, která znemožňuje jejich nasazení ve všech lokalitách.

Jedním z nejznámějších poskytovatelů bezdrátového internetu je Tele2, využívající síť v pásmu 3,5 GHz. Jeho hlavní předností je minimální garantovaná rychlost 128 kbps, přičemž v reklamních propozicích uvádí až šestinásobek ISDN. Instalační poplatek přitom nepatří k nejvyšším, neboť za 7 000 Kč získáte kompletní vybavení pro přístup k síti. Jediným požadavkem z vaší strany je počítač se síťovou kartou. Velmi zdařilým způsobem si společnost Tele2 poradila i s tarify za stahování dat. Překročíte-li objem přenesených dat o méně než pět procent oproti zvolené měsíční sazbě, nejste nikterak penalizování a nezaplatíte žádný poplatek navíc. Nejnižší použitelná sazba je 4 147.50 Kč za jeden GB přenesených dat. Pokud limit zvoleného tarifu překročíte o více než 50%, bude vám automaticky účtována cena za vyšší tarif.

O vaši přízeň na poli bezdrátových sítí se mimo jiné uchází také společnost InWay, která ve velkých městech nabízí službu CityWay. Z hlavních předností lze vyzdvihnout především široké spektrum přenosových rychlostí, začínajících na 64 kbps (5 000 Kč měsíčně / limit jeden GB). Mnohokráte zmiňovaných 128 kbps vás vyjde na 7 490 Kč nebo 12 000 Kč, přičemž limitující je jeden resp. tři GB přenesených dat. Za každých dalších 50 MB doplatíte 200 Kč. Instalační poplatek také nepatří k těm levnějším (18 000 Kč).

Nabídku bezdrátových připojení rychlostí 128 kbps uzavírá Video On Line tarifem omezeným ne 2,5 GB dat, který vás vyjde na 5250 Kč měsíčně. Překročení těchto hranic je zpoplatněno 4,20 Kč za jeden MB. Instalační poplatek vyjde na 15 750 Kč.

Optimální poměr cena/výkon

Vybírejte pečlivě

Porovnáme-li všechna připojení z hlediska užitných vlastností, pak vychází nejlépe kabelová televize a ISDN. Srovnáme-li obě připojení, pak jsou si významnými konkurenty nejen při rychlosti 64 kbps, ale také 128 kbps. Započítáme-li všechny měsíční poplatky, tak u pomalejší varianty začne být kabel výhodnější až po 34 hodinách surfování mimo špičku, nebo 10 hodinách v době největšího provozu. Ještě ostřejší je souboj při rychlosti 128 kbps, kdy ISDN cenově vítězí až do 66 hodiny surfování mimo špičku resp. 19 hodiny ve špičce.Ještě před tím, než si začnete hledat vhodné připojení k internetu, je dobré si rozmyslet, co od něj doopravdy očekáváte. Ač se to možná nezdá, tak jednu z hlavních rolí hraje, hned po maximální ceně, doba přístupu. Večerním hodinám jednoznačně dominují vytáčená a kabelová připojení, zatímco denním špičkám především ta bezdrátová. Alespoň u vyšších přenosových rychlostí. Vybrat si nejvhodnější internetové připojení není opravdu jednoduché, ale pokud vše pečlivě uvážíte, můžete dosáhnout znatelných úspor. Lehké rozhodování mají majitelé přípojek kabelových televizí, jejichž nabídky jsou stále nejlepší z hlediska poměru cena/výkon. Ostatní musí zvážit, zda-li je pro ně výhodnější bezdrátová technologie, ISDN, nebo zda si zatím vystačí s pomalým analogovým připojením. Jednoznačně vítěz však neexistuje, neboť vše záleží jen na vašich individuálních potřebách.