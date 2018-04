Je PDA Gameboy dospělých? - DataViz koupila ThinkDB - a další aktuality

HandyFile pro Nokia 7650

Epocware se v software ke komunikátorům Nokia 7650 začal opravdu činit a po nedávné sérii programů přidal včera další s názvem HandyFile.

Program (jak vyplývá z názvu) je správce souborů s mnoha povely pro práci se soubory a adresáři. Umí rovněž zobrazovat obrázky či přehrávat zvukové soubory.

Plná verze programu stojí $9,95, k dispozici je trial verze na odzkoušení.

Sony si licencovala NetBrowser

Firma Sony si dle včera zveřejněné tiskové zprávy licencovala browser ACCESS NetFront 3.0 pro své handheldy Sony Clié nové řady NX. Přinese na nich několik unikátních a zajímavých možností:

320 x 420 rozlišení stránek

tři nastavení displeje - Standard (normální zobrazení), Reduced (50% redukce velikosti obrázků a tabulek) a Just-Fit (zarovnání do obrazovky handheldu)

funkci PageMemo - uložení stránky na MemorySticku

AutoCruise - automatický download posledního nastavení oblíbených položek

SSL zabezpečení

DataViz koupila ThinkDB

Přední výrobce PalmOS kancelářských programů firma DataViz (balík DocToGo) koupila od Thinking Bytes jejich vlajkový produkt databázový program ThinkDB. Bude jej dále šířit pod jménem SmartList ToGo. Databázový program zkompletuje kancelářský balík DataVizu, kterému už nebude chybět žádná obvyklá desktopová část. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

První věc, co DataViz udělal, bylo zrušení několika variant produktů do jednoho balíku zahrnujícího PalmOS aplikaci, šablony SmartList, Windows desktopovou verzi programu a obousměrnou synchronizaci s MS Acces. Produkt je k zakoupení za $49,95. Dosud není známo, že program v budoucnu nabídne spolupráci např. mezi SheetToGo a SmartList ToGo.

Clié řada NX - i běžné CF karty?

Zatímco oficiální informace Sony o nových modelech řady NX mluvily o CF slotu jako o pouze bezdrátovém rozšiřovacím slotu, zveřejnil server ClieTokyo informaci, že po instalaci speciálního ovladače může uživatel vkládat do CF slotu i karty jiných výrobců - tedy třeba i paměťové či mikrodrive. Pokud se informace potvrdí, bylo by to významné rozšíření schopností nového modelu.